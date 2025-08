’Pas de grip, de rythme ni d’équilibre’ : Verstappen est ’content’ d’être huitième

Max Verstappen s’est qualifié huitième au Grand Prix de Hongrie après un week-end catastrophique pour Red Bull. Le quadruple champion du monde n’a pas réussi à trouver les réglages lui permettant d’avoir une voiture qui accrochait l’asphalte.

Avec un manque de grip, un équilibre précaire entre survirage et sous-virage, et aucune solution devant lui, le Néerlandais se dit même satisfait de s’élancer en huitième ligne.

"C’est comme hier, je n’ai pas de rythme, pas de grip, pas d’équilibre, et il n’y a pas un tour où ça semblait mieux" lance un Verstappen frustré, qui se veut toutefois positif à l’idée d’avoir atteint le top 10, alors qu’il pensait en être éliminé.

"Dans un sens je suis déjà content d’être en Q3 car j’ai été hors du top 10 tout le week-end. On a essayé de maximiser comme on pouvait mais on n’a pas d’adhérence" conclut-il, sans grand espoir pour la course.

Yuki Tsunoda a signé sa meilleure qualification relative par rapport à Verstappen cette année avec un temps à 0"163 de son équipier en Q1. Malheureusement, compte tenu des difficultés de la RB21, le Japonais n’a pas franchi la première partie des qualifications.

"Je pense qu’avec l’équipe, on a été en difficulté tout le week-end. J’ai essayé de maximiser la performance mais j’étais juste lent. La préparation des EL3 ne s’est pas bien passée du tout, on l’a totalement ratée car on a lutté avec le trafic toute la séance, ça ne peut pas arriver" a déclaré Tsunoda.

Il met lui aussi en cause un problème lié au grip : "On glisse partout et c’est tout. On a normalement du grip, mais il n’est pas là, on rate quelque chose et on a essayé de comprendre pendant le week-end, mais on n’y est pas parvenus."