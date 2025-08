Williams F1 : Sainz presque heureux d’être en Q2, Albon dernier sur la grille

Carlos Sainz a limité les dégâts pour Williams F1 en atteignant la Q2 lors des qualifications du jour en Hongrie.

Le pilote Williams F1 a signé le 13e chrono, derrière Lewis Hamilton et sa Ferrari. L’Espagnol était presque content après un week-end de galères techniques avec sa FW47 sur le Hungaroring.

"Après nos difficultés tout le week-end, je termine 13e aujourd’hui, même si ce n’est pas idéal. Nous avons trouvé de l’adhérence et réalisé de bons tours aux moments importants, mais c’est pénible de constater que nous étions à moins d’un dixième de la Q3."

"Le tour était bon, mais un peu de trafic et de l’air sale dans le deuxième secteur nous ont probablement coûté ce petit plus. Bref, je préfère garder le positif d’aujourd’hui et me concentrer pleinement sur demain. Il pourrait y avoir des surprises météo, nous devons donc être prêts à saisir toutes les opportunités."

Alex Albon, qui se voyait faire un chrono dans le top 5 hier, a franchement déchanté avec le 20e et dernier chrono de la Q1 ! Une contre-performance étonnant qu’il explique.

"Nous savions que la piste serait difficile pour nous ici et c’était un de ces week-ends où nous avons couru après la voiture et où je ne me suis pas senti très à l’aise dans la voiture. Nous sommes retournés aux réglages des EL1 pour les qualifications, car c’est là que je trouvais la situation la plus prévisible, mais la piste a peut-être évolué depuis."

"Nous étions trop lents dans le tour de sortie, puis il y a eu une légère dégradation des pneus arrière et d’autres problèmes, donc c’était un peu difficile. Ça va être compliqué à partir de la 20e place, mais peut-être qu’il pleuvra un peu. On verra bien."