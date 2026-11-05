Bearman n’est ’pas inquiet’ de voir Câmara le concurrencer chez Haas F1

Oliver Bearman assure qu’il n’est pas inquiet pour son futur ou pour sa cote dans le paddock, alors qu’il aura à ses côtés Rafael Câmara, un autre pilote protégé par Ferrari, à partir de ce week-end. Le pilote Haas F1 est convaincu que les deux vont bien travailler ensemble, et il sait qu’il devra aider son nouvel équipier pour que l’équipe en tire les bénéfices.

Câmara fera ses débuts en Formule 1 sur ses terres lors du Grand Prix du Brésil ce week-end, en remplaçant Esteban Ocon, et les deux pilotes seront associés à Las Vegas, mais aussi l’année prochaine toute la saison.

"Non, je ne suis pas inquiet. J’ai confiance en moi en tant que pilote, bien sûr. Honnêtement, je suis ravi d’avoir un coéquipier qui va me pousser à fond. Bien sûr, j’ai eu cela au fil des ans. Esteban m’a poussé à fond, mais Rafa va aussi être un concurrent très solide" a expliqué Bearman.

"Pour nous, en tant que personnes compétitives, en tant que pilotes de course, vous voulez quelqu’un qui vous pousse au niveau supérieur. Et c’est la meilleure façon de tirer le meilleur parti de l’équipe, c’est certain."

Ce sera déjà le quatrième coéquipier de Bearman, qui a plaisanté sur ce sujet et expliqué qu’il a aussi vécu des débuts difficiles comme Câmara en remplaçant Kevin Magnussen au même Grand Prix en 2024 pour Haas.

"Ouais, je les collectionne ! J’ai en fait eu beaucoup de coéquipiers. J’ai vu la statistique parce que j’ai aussi fait des remplacements lors de ma première année. Mais c’est sympa. C’est sympa pour Rafa de faire ses débuts lors de sa course à domicile."

"Je pense que c’est quelque chose d’assez spécial. Et c’est un aperçu pour l’année prochaine. Donc je suis content pour lui. Ce sera un week-end difficile avec la météo, c’est sûr. En fait, cela me rappelle l’époque où j’ai moi aussi été pris au piège ici."

En plus de débuter leur relation de travail, Bearman a souligné que l’objectif du duo sera de garder de l’avance sur Audi au fil du week-end, alors que l’avance de l’équipe a été réduite à quatre points.

"Je vais essayer de l’aider autant que possible. Notre objectif pour le week-end et pour les week-ends restants de la saison est de battre Audi et de ne plus leur perdre de points. La dernière course a été une situation vraiment difficile."

"Nous avons perdu des points au profit d’Audi lors d’un week-end où nous n’aurions pas dû, étant donné que nous avions un bon rythme. Et curieusement, j’ai été sorti par un pilote Audi. Je peux digérer quand nous sommes plus lents qu’eux et qu’ils marquent des points, c’est juste que nous n’avons pas fait du assez bon travail."

"Mais au Mexique, nous étions forts. Au Mexique, nous étions en position de marquer des points, en position de les battre à la loyale, et nous ne l’avons pas fait. Donc maintenant, nous avons vraiment besoin d’un peu plus de chance de notre côté et de continuer à être rapides."

Bien qu’il ait le même âge que Camara, Bearman sera le plus expérimenté de l’équipe, ce qu’il n’a pas encore connu, même s’il ne pense pas que l’absence d’Ocon aura une réelle incidence sur son statut au sein de l’équipe.

"Je ne dirais pas que grand-chose a changé. Je ne suis toujours pas le pilote le plus âgé de l’équipe à quelques jours près maintenant, mais le plus expérimenté. Mais je ne pense pas que mon état d’esprit ait changé, pour être honnête."

"Parce que depuis le début de l’année, je cherchais en quelque sorte à évoluer vers un rôle de leader de l’équipe parce que je savais qu’à plus long terme, ce serait la façon dont je réussirais et dont je progresserais en Formule 1."

"Bien sûr, c’est étrange de ne pas avoir Esteban ici, et c’est évidemment une situation difficile pour tout le monde, et je suis vraiment, vraiment désolé pour lui. Je suis vraiment désolé pour lui. La situation est compliquée, et les choses ont changé. J’espère juste que cela ne causera pas de perturbations."

"Au moins la semaine dernière, je ne dirais pas que cela a causé la moindre perturbation. Donc, s’il y a un point positif maintenant, c’est que nous avons Rafa dans la voiture pour ces courses et cela nous prépare également en tant qu’équipe pour l’année prochaine."