Honda F1 n’est toujours pas parvenu à identifier le moindre problème sur le groupe propulseur de Fernando Alonso après l’abandon de l’Espagnol dans le dernier virage du Grand Prix de Las Vegas. Alors que le double champion du monde s’était plaint d’un problème moteur avant de regagner les stands sans franchir la ligne d’arrivée, les différentes analyses effectuées par le constructeur japonais n’ont révélé aucune anomalie. Honda entend néanmoins poursuivre ses investigations au Qatar, tandis que Mike Krack souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les pilotes pour identifier précisément l’origine des variations de puissance avec les groupes propulseurs de nouvelle génération.

Fernando Alonso avait regagné la voie des stands au terme des 50 tours du Grand Prix de Las Vegas plutôt que de franchir la ligne d’arrivée sous le drapeau à damier, se plaignant d’un problème avec son moteur Honda.

Dans les jours qui ont suivi la course disputée dans le Nevada, le constructeur japonais a procédé à différentes vérifications sans toutefois parvenir à détecter la moindre anomalie sur le groupe propulseur de l’Aston Martin AMR26, comme il l’avait déjà indiqué peu après l’épreuve.

"Nous avons vérifié toutes les données dont nous disposons actuellement et, lors des opérations de maintenance, nous avons également procédé à une inspection physique du moteur", explique aujourd’hui à Losail Shintaro Orihara, directeur général des opérations en piste et ingénieur en chef de Honda.

"Pour le moment, nous n’avons trouvé aucun problème avec le moteur, que ce soit dans les données ou lors des opérations de maintenance. Mais nous vérifierons vendredi comment le moteur fonctionne sur ce circuit."

Fernando Alonso, qui ne participe pas à la journée médias du Grand Prix du Qatar ce jeudi afin de poursuivre son rétablissement après une infection virale, devrait retrouver le volant de son AMR26 lors de la deuxième séance d’essais libres sur le circuit international de Losail. Jak Crawford prendra sa place lors des EL1, comme cela était initialement prévu.

Malgré les divergences entre les sensations rapportées par Alonso et les conclusions des investigations techniques menées par Honda, Shintaro Orihara a tenu à insister sur l’importance que le constructeur japonais accorde aux commentaires de son pilote.

"Nous avons soigneusement analysé ses commentaires et nous respectons également ses commentaires. C’est pour cette raison que nous avons vérifié toutes les données et que nous avons également contrôlé l’état du moteur", poursuit-il.

"Mais d’après les données, pour le moment, nous n’avons constaté aucun problème. Toutefois, comme je l’ai mentionné, nous devrons procéder à de nouvelles vérifications vendredi pour obtenir des retours de Fernando."

Les caractéristiques de Las Vegas compliquent l’analyse des performances moteur

Le circuit du Strip de Las Vegas occupe une place particulière au calendrier de la Formule 1. Ses longues portions à haute vitesse et les possibilités limitées de récupération d’énergie en font un tracé particulièrement peu favorable au groupe propulseur Honda, qui souffre déjà d’un déficit de puissance par rapport à ses concurrents.

Ce manque de performance a été accentué par les nombreux effets d’aspiration observés durant la course dans le Nevada, qui ont amplifié les faiblesses du groupe propulseur japonais.

Pour Honda, ces conditions particulières ont également compliqué l’analyse précise de l’influence des performances du moteur sur la vitesse des monoplaces, notamment en raison des différences de gestion de l’énergie électrique entre les voitures.

"À Las Vegas, il est difficile d’analyser la manière dont les performances du moteur influencent la vitesse de la voiture. Il y a beaucoup d’effets d’aspiration, ainsi que des différences dans la gestion de l’énergie entre deux voitures", ajoute Orihara.

"Nos indicateurs montrent donc que la puissance en elle-même est correcte, mais nous devrions probablement dans l’idéal procéder de nouveau à des vérifications approfondies sur ce type de circuit..."

Le responsable de Honda reconnaît néanmoins que le niveau de performance global du groupe propulseur japonais cette saison pourrait lui-même contribuer aux sensations négatives rapportées par les pilotes d’Aston Martin.

"Cette année, les performances de notre moteur ne sont probablement pas suffisantes pour satisfaire les pilotes ou leur donner confiance, et c’est probablement pour cette raison qu’ils ont le sentiment que les performances du moteur ne sont pas très bonnes."

Krack souligne la difficulté pour les pilotes d’identifier l’origine des pertes de puissance

Mike Krack, directeur des opérations en piste d’Aston Martin F1, a également appelé à la prudence avant de tirer des conclusions des divergences entre les informations recueillies par Honda et les sensations décrites par Fernando Alonso à Las Vegas.

Le Luxembourgeois souligne notamment que l’importance accrue de la composante électrique dans la réglementation des groupes propulseurs de Formule 1 introduite en 2026 complique considérablement l’identification de l’origine des variations de puissance par les pilotes.

"Nous devons être prudents parce que la puissance du MGU-K est tellement plus importante que, dès que vous avez ne serait-ce qu’une petite variation de la puissance du K, vous pouvez avoir l’impression que cela vient du moteur à combustion interne. Et vous disposez de différentes puissances du K à différents endroits du circuit", explique Krack.

"Très souvent, il est donc beaucoup plus difficile pour les pilotes d’en juger que par le passé. Et je pense qu’une partie du problème vient de là."