Antonelli raconte sa fête ’bien arrosée’ pour son titre et un lendemain bien difficile

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli a vécu une semaine particulièrement intense depuis son couronnement au Grand Prix du Mexique. Devenu le plus jeune champion de l’histoire de la discipline grâce à sa troisième place à Mexico, l’Italien a célébré son titre avec Mercedes lors d’une soirée dont il reconnaît avoir eu du mal à se remettre. Mais au-delà de la fête, le nouveau champion a surtout été touché par les nombreux messages de félicitations reçus, notamment celui de Sebastian Vettel, qui lui a adressé quelques conseils pour aborder cette nouvelle étape de sa carrière.

Kimi Antonelli a beau être devenu champion du monde de Formule 1, il reste un jeune homme de 20 ans qui vient de réaliser son rêve. Dimanche dernier, sa troisième place au Grand Prix du Mexique lui a permis de décrocher mathématiquement son premier titre mondial, alors qu’il reste encore quatre manches à disputer dans cette saison 2026.

Un accomplissement historique qui a naturellement donné lieu à des célébrations au sein de Mercedes, malgré l’enchaînement des courses et la perspective du Grand Prix du Brésil, dernière étape de cette triple confrontation américaine.

Dès dimanche soir, une fête a été organisée au Mexique pour célébrer le sacre de l’Italien. Et si Antonelli est habituellement particulièrement discipliné dans son mode de vie, il reconnaît avoir fait une exception pour cette occasion.

Interrogé sur les festivités, et notamment sur le rôle de Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, présenté comme le plus grand fêtard de la soirée, Antonelli a répondu avec humour.

"Bradley se débrouille bien. Mais moi non plus, je ne plaisantais pas", a souri le nouveau champion du monde.

"Je ne bois jamais d’habitude. J’essaie d’éviter cela autant que possible, notamment parce que je préfère manger les pâtes au ragù de ma mère."

"Mais ce soir-là, je me suis dit que c’était une occasion tellement spéciale qu’il fallait que j’en profite à fond."

Peu habitué à consommer de l’alcool, Antonelli a rapidement ressenti les effets de cette soirée inhabituelle. Cela ne l’a toutefois pas empêché de poursuivre les célébrations jusqu’au bout.

"Le problème, c’est que comme je n’en ai pas l’habitude, il m’en a fallu très peu pour commencer à en ressentir les effets. Mais j’ai simplement continué, jusqu’au bout. C’était une soirée amusante."

"Ce n’était pas facile de se réveiller. Et disons que mon corps n’était pas dans le meilleur état possible."

"Mais c’était bien. Nous nous sommes beaucoup amusés avec l’équipe. Mon père était également présent, ainsi que certains de mes amis."

"C’était la meilleure manière de célébrer une journée aussi spéciale. Mais maintenant, nous sommes de retour au travail et l’objectif est d’essayer de gagner."

Des propos qui ont fait réagir Max Verstappen avec humour !

"J’étais probablement encore ivre le lendemain de mon premier titre, je connais donc ! Mais ça allait, pour être honnête. Il suffit de se laisser porter. C’est toujours un moment très particulier quand on remporte son premier titre. Certes, il y a des engagements à honorer dès le lendemain. Ce n’est pas forcément agréable, mais en même temps, on a toujours rêvé de devenir champion, et c’est bien là l’essentiel. Alors, s’il faut consacrer une journée de plus aux médias, on fait avec."

Le pilote Red Bull a également évoqué la façon dont un titre de champion du monde pourrait transformer la vie d’Antonelli, compte tenu notamment de l’attention dont le jeune Italien fait l’objet dans son pays natal.

"Évidemment, il est sans doute connu d’un bien plus grand nombre de personnes désormais. Il est probablement devenu un héros encore plus important en Italie. Il a l’air très simple et très humble. Je ne pense donc pas que grand-chose va changer pour lui."

Après avoir savouré son premier titre mondial, Antonelli a donc rapidement dû retrouver son rythme habituel pour préparer le rendez-vous d’Interlagos.

Car même si le championnat pilotes est désormais acquis, l’Italien ne considère pas sa saison comme terminée.

Verstappen, Hamilton, Norris et Leclerc parmi les premiers à le féliciter

Le sacre du jeune pilote Mercedes a également suscité une vague de félicitations dans le paddock et bien au-delà de la Formule 1.

Particulièrement apprécié par ses pairs, Antonelli a notamment reçu les félicitations de Max Verstappen et Lewis Hamilton, avec lesquels il partageait le podium au Mexique.

Les deux champions du monde lui ont ensuite adressé d’autres messages, tout comme Lando Norris, champion du monde en titre, et Charles Leclerc.

Plusieurs grandes figures du sport italien ont également tenu à saluer cet accomplissement, parmi lesquelles Valentino Rossi, légende du MotoGP, et Jannik Sinner, l’une des principales stars du tennis mondial.

Antonelli s’est dit particulièrement reconnaissant de cet élan de soutien.

"Je dois être honnête, énormément de personnes m’ont contacté et elles ont toutes été vraiment adorables", a-t-il expliqué.

"Max, Lewis, Lando a également été très gentil, Charles aussi. Tout le monde dans le paddock m’a contacté et ils ont tous été vraiment, vraiment gentils."

"Le message de Seb était vraiment génial. Mais j’ai reçu des messages de partout. J’ai beaucoup de chance de bénéficier d’autant de soutien et de voir autant de personnes heureuses. Valentino Rossi, Jannik Sinner... Il y a tellement de personnes que je pourrais citer."

Parmi tous ces témoignages, celui de Vettel a occupé une place particulière. Retiré de la Formule 1 depuis la fin de la saison 2022, Sebastian Vettel a pris le temps d’envoyer une vidéo personnelle au nouveau champion du monde.

Le quadruple champion du monde allemand ne s’est pas contenté de le féliciter. Il lui a également transmis un message sur les changements que provoque un premier titre mondial, ainsi que sur la nécessité de rester fidèle à soi-même malgré la notoriété et les nouvelles attentes.

Des paroles qui ont profondément marqué Antonelli.

"Le message de Seb était très beau, très émouvant, très profond."

"Et ce qu’il dit dans ce message est également très intéressant, et c’est quelque chose dont je peux me servir pour l’avenir. En particulier lorsqu’il explique que ma vie va énormément changer, mais qu’il dit aussi que je dois simplement rester moi-même et garder les pieds sur terre, parce qu’au bout du compte, il y a toujours une course à gagner."

Malgré les célébrations et l’importance de son accomplissement, Antonelli insiste sur le fait que ses ambitions restent intactes pour les quatre dernières courses de la saison. Son objectif est désormais de continuer à gagner afin de conclure son premier championnat victorieux sur une note positive.

Il sait également que la saison 2027 représentera un nouveau défi, avec une nouvelle campagne à construire et un titre mondial à défendre.

"Bien sûr, j’ai remporté mon premier championnat, mais il reste encore des courses cette année, que je veux essayer de gagner pour terminer sur une bonne note."

"Et puis, en 2027, tout sera de nouveau complètement différent. Ce sera un nouveau départ et une nouvelle base sur laquelle construire pour revenir encore plus fort."