Williams F1 a marqué quatre points à Las Vegas grâce à la huitième place de Carlos Sainz, mais le Grand Prix du Qatar ce week-end devrait être bien plus compliqué pour l’équipe de Grove. En effet, les deux circuits sont totalement différents, et le positif aperçu dans le Nevada devrait se transformer en un véritable défi pour Sainz, Alex Albon et leur FW48, qui ne sera pas à son avantage à Losail.

Paul Williams, l’ingénieur en chef de l’équipe, a expliqué quels seront les défis du tracé, et comment les conditions seront difficiles pour l’équipe, mais aussi pour la forme physique des pilotes et employés.

"Le circuit international de Losail est un tracé de 5,419 km, principalement plat, dominé par des virages à moyenne et haute vitesse, dont beaucoup ont un dévers positif. L’enchaînement du triple droit du virage 12 au virage 14 se négocie presque à fond" a déclaré Williams.

"Et la forte prédominance des virages rapides à droite exerce une charge importante sur le pneu avant gauche. Il n’y a qu’une seule ligne droite principale d’environ 1 km, les dépassements sont donc difficiles et la principale opportunité se situe au freinage du virage 1."

"Les qualifications et la course en soirée permettent d’éviter le pic de chaleur de la journée, mais cela rend les EL1 et EL3 moins représentatifs. Les vibreurs agressifs en forme de pyramide peuvent endommager la voiture et les pneus, et les limites de piste constituent un facteur majeur, en particulier aux virages 5, 12, 13 et 15."

"Les conditions sont similaires à celles de Bahreïn, avec du sable et un vent dominant de nord-ouest sur un circuit peu abrité. Les prévisions annoncent un temps sec tout le week-end avec un risque de pluie de 0 % et des températures chaudes : environ 27 °C en EL1, descendant à 22 °C pour les qualifications et la course."

Après un week-end de Las Vegas marqué par une gestion très difficile des moteurs 2026, l’ingénieur est convaincu que la situation sera moins problématique pour les V6 hybrides au Qatar.

"Losail se situe dans la moyenne de la saison en matière de déploiement et de sensibilité énergétique, tant en configuration course qu’en qualifications. Il y a quatre zones de mode ligne droite, la zone 3 n’étant active que sur le sec."

"Le nombre élevé de virages rapides rend ce circuit très exigeant pour la gestion de l’énergie. Les équipes devront faire preuve de précision dans l’utilisation de l’unité de puissance dans le virage 9 et dans l’enchaînement des virages 12 à 15."

En revanche, la gestion des pneus sera difficile, en qualifications comme en course, car la mise en température s’accompagne souvent d’une durée de vie très limitée, et les contraintes ont d’ailleurs forcé Pirelli à prendre des mesures.

"Pirelli a alloué la gamme de pneus la plus dure : C1 (dur), C2 (médium) et C3 (tendre). L’événement revient à un format de week-end standard après le Sprint de 2025. Une limite obligatoire de 27 tours s’applique à chaque train de pneus, contre 25 tours en 2025, ce qui impose une course à deux arrêts."

"Après l’asphalte très lisse de Las Vegas, nous retrouvons une piste à la rugosité proche de la moyenne, inchangée depuis son resurfaçage en 2023. C’est l’un des circuits de la saison générant le plus d’énergie latérale, celle-ci étant fortement concentrée sur le côté gauche, ce qui fait du pneu avant gauche l’élément le plus limitant."

"En qualifications, le pneu tendre n’est pas un pneu évident pour réaliser un chrono dès le premier tour lancé. L’avant droit peine à monter en température tandis que l’avant gauche et l’arrière gauche surchauffent au fil du tour, nous nous attendons donc à un tour de sortie rapide pour la mise en température et à un double tour de refroidissement pour réinitialiser les températures à l’arrière."

"En course, l’avant gauche sera le facteur limitant, d’abord par surchauffe puis par usure, tandis que l’usure à l’arrière est relativement faible. Le pneu tendre présente un risque de graining à l’avant gauche et le médium devrait tout de même subir une forte usure."

Avec deux arrêts obligatoires, les équipes vont devoir appliquer une stratégie qui laissera peu de place à l’improvisation, et il faudra bien réagir aux divers incidents en piste.

"Avec une longueur de relais maximale de 27 tours pour des raisons de sécurité, le Grand Prix est obligatoirement une course à deux arrêts. Si cela était autorisé, une stratégie à un seul arrêt serait la plus rapide. Tous les tours comptent dans cette limite, à l’exception des tours de mise en grille, du tour de formation et des tours effectués après le drapeau à damier."

"Les pneus médiums et durs devraient être privilégiés pour la course. Quiconque prendra le départ en pneus tendres s’arrêtera probablement très tôt et effectuera son dernier arrêt au premier tour autorisé, soit le 30e tour. Historiquement, la voiture de sécurité est intervenue dans 75 % des courses disputées ici."

"Toute voiture de sécurité ou voiture de sécurité virtuelle entre le 3e et le 25e tour incitera probablement ceux qui ne se sont pas encore arrêtés à effectuer leur premier arrêt, et toute intervention à partir du 30e tour poussera probablement ceux qui doivent encore le faire à effectuer leur dernier arrêt aux stands."