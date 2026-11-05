Pérez réagit à la possible vente de Cadillac F1 et tranche sur les priorités

Alors que des informations font état d’une possible vente de participation dans l’écurie Cadillac de Formule 1, Sergio Pérez assure ne nourrir aucune inquiétude concernant l’avenir du projet américain. Le Mexicain, récemment prolongé jusqu’en 2029, estime que le soutien de General Motors et la solidité des investisseurs actuels garantissent la continuité des opérations. En revanche, la question du deuxième pilote pour 2027 reste ouverte, entre Valtteri Bottas et Colton Herta, un choix que Pérez juge particulièrement délicat à ce stade du développement de l’équipe.

L’avenir de l’actionnariat de Cadillac fait l’objet de nouvelles interrogations dans le paddock de Formule 1. Selon les premières informations rapportées par Sportico, TWG Global, le groupe contrôlé par l’homme d’affaires Mark Walter, étudierait la possibilité de céder sa participation dans l’écurie américaine.

Cadillac évolue actuellement sous l’égide de TWG Motorsports, filiale de TWG Global, avec le soutien du constructeur General Motors. Une éventuelle modification de l’actionnariat pourrait donc intervenir alors que l’équipe poursuit la construction de son projet en Formule 1.

Cette perspective ne semble toutefois pas préoccuper Sergio Pérez. Le Mexicain, qui vient de signer un nouveau contrat à long terme le liant à Cadillac jusqu’à la fin de la saison 2029, ne s’attend pas à ce qu’un changement d’actionnaires bouleverse le fonctionnement de l’écurie.

Interrogé à Interlagos sur la possibilité que TWG Global vende sa participation, Pérez a insisté sur la solidité des acteurs impliqués dans le projet, notamment General Motors et Dan Towriss.

"Évidemment, je suis plutôt détendu à ce sujet. Je sais qui se trouve derrière ce projet. GM est l’un des plus grands constructeurs actuellement présents en Formule 1. Je ne pense pas qu’ils rencontreront le moindre problème. L’autre acteur, c’est Dan Towriss (en photo sous l’article), qui représente TWG. Je ne sais pas s’ils veulent récupérer une partie de leur investissement ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit à la structure de l’équipe."

Le Mexicain considère que ces questions financières et capitalistiques doivent rester du ressort des dirigeants, sans détourner les membres de l’écurie de leurs objectifs sportifs.

Cadillac traverse en effet une période importante de son développement, avec plusieurs mois décisifs pour préparer sa deuxième saison en Formule 1.

Pour Pérez, la priorité doit donc rester l’amélioration des performances et la progression de l’équipe sur le plan opérationnel.

"Pour moi, le plus important, c’est que l’équipe se concentre sur la course. Nous avons énormément de travail à accomplir, beaucoup de choses à améliorer, et les prochains mois seront cruciaux pour l’équipe à cet égard, notamment pour la préparation de l’année prochaine. Je pense que plus nous éviterons les distractions, mieux ce sera, et nous pourrons nous concentrer sur ce qui se passe en piste. Le reste, c’est l’affaire des dirigeants de l’équipe."

Bottas ou Herta : un choix délicat pour Cadillac

Si Pérez ne se montre pas inquiet concernant l’actionnariat, une autre interrogation demeure au sein de l’écurie américaine : l’identité de son deuxième pilote pour la saison 2027.

Alors que le Mexicain dispose désormais d’un contrat jusqu’en 2029, Valtteri Bottas n’a pas encore la certitude de conserver son baquet.

Colton Herta apparaît comme une alternative possible. L’Américain doit participer aux premiers essais libres du Grand Prix du Brésil, vendredi à Interlagos, dans l’objectif d’obtenir le dernier point nécessaire pour pouvoir demander sa Super Licence.

Cette séance représente une nouvelle étape importante pour Herta, dont la candidature pourrait peser dans les réflexions de Cadillac sur sa future composition de pilotes.

Pérez connaît bien les deux hommes et reconnaît qu’il lui est difficile de prendre position.

"Pour moi, c’est une décision difficile, parce que je connais aussi Colton et que je m’entends bien avec lui. Évidemment, ils méritent tous les deux, d’une certaine manière, d’avoir leur chance, mais je pense que l’expérience est essentielle à ce stade, dans la phase actuelle du projet."

Le Mexicain souligne notamment l’importance du travail effectué par Bottas depuis le lancement de l’aventure Cadillac en Formule 1.

"Valtteri a fait du bon travail. Il a été très malchanceux lors des dernières courses. Quant à Colton, lorsqu’il a une occasion de rouler, il lui est très difficile de montrer son véritable talent. Je pense que c’est une décision très délicate à prendre pour l’équipe, parce qu’avec seulement des séances d’EL1, il est difficile de savoir quel est réellement son potentiel."

Malgré son expérience en Formule 1 et son nouveau statut de pilote engagé sur le long terme, Pérez ne souhaite pas s’immiscer dans la décision de ses dirigeants.

"Je pense qu’ils savent ce qu’ils font. Ils n’ont pas besoin de mon avis à ce sujet. Tout ce dont j’ai besoin, c’est de quelqu’un qui arrive et qui fasse énormément progresser l’équipe. C’est tout ce que je demande."

"Qu’il s’agisse de quelqu’un qui nous rejoigne ou de quelqu’un qui est déjà là, que ce soit Valtteri, Colton ou n’importe qui d’autre, il doit venir ici et être performant."