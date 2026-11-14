Comment le salaire d’Adrian Newey a fait exploser Red Bull

Christian Horner a révélé les coulisses particulièrement mouvementées du recrutement d’Adrian Newey par Red Bull en 2005, une opération qui allait profondément transformer l’histoire de l’écurie autrichienne. Dans ses mémoires, l’ancien directeur d’équipe raconte comment les exigences financières formulées par l’épouse de l’ingénieur britannique avaient provoqué la colère de Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull. Alors qu’il pensait pouvoir attirer Newey avec un salaire annuel de quatre millions d’euros, Horner s’était retrouvé face à une demande deux fois supérieure. Une somme jugée initialement "obscène" et "dégoûtante" par Mateschitz !

Christian Horner a dirigé Red Bull Racing pendant 20 ans, de 2005 à 2025, remportant six titres mondiaux des constructeurs et huit championnats pilotes, répartis équitablement entre Sebastian Vettel et Max Verstappen.

Mais l’une de ses décisions les plus déterminantes remonte aux premiers mois de son mandat, lorsqu’il a entrepris de convaincre Adrian Newey de quitter McLaren pour rejoindre une équipe qui venait tout juste de faire son apparition sur la grille.

Déjà auréolé de nombreux succès avec Williams et McLaren, Newey représentait alors l’une des recrues les plus convoitées du paddock. Son arrivée chez Red Bull à partir de 2006 allait jouer un rôle fondamental dans les succès futurs de l’écurie.

Dans son nouveau livre, Drive, Horner revient sur les négociations qui ont permis de concrétiser ce transfert. Et selon son récit, l’accord a bien failli échouer en raison des exigences salariales présentées par Marigold, l’épouse de Newey à l’époque.

Tout commence par une rencontre à Imola en 2005

Horner situe le début de son offensive lors du Grand Prix de Saint-Marin 2005, à Imola.

Alors que des rumeurs circulaient sur le mécontentement de Newey chez McLaren, le jeune directeur de Red Bull avait remarqué l’ingénieur en train d’observer l’installation d’accueil de l’écurie autrichienne dans le paddock.

Il avait alors saisi l’occasion pour l’inviter à prendre un verre.

Cette première discussion avait laissé Horner avec l’impression qu’un recrutement était envisageable, malgré la réputation et le statut de Newey.

Il avait rapidement partagé son idée avec David Coulthard, arrivé chez Red Bull au début de la saison 2005 après avoir passé plusieurs années chez McLaren.

"Avoir Adrian chez Red Bull serait un rêve", lui avait confié Horner.

Coulthard avait immédiatement attiré son attention sur une personne essentielle dans les discussions.

"Tu vas devoir convaincre sa femme, Marigold. C’est elle qui détient la clé."

Dans ses mémoires, Horner décrit Marigold comme une négociatrice particulièrement redoutable, réputée pour sa détermination et sa capacité à défendre les intérêts de son mari.

Il a donc poursuivi son travail de persuasion en cherchant à établir une relation plus personnelle avec le couple.

À l’occasion d’un partenariat entre Red Bull et le dernier film Star Wars lors du Grand Prix de Monaco 2005, Horner avait notamment invité Newey à assister à l’avant-première.

Une autre rencontre avait ensuite été organisée dans un restaurant de Chelsea, à Londres, en présence de Horner, Coulthard et du couple Newey.

Le directeur de Red Bull se souvient alors d’une répartition très claire des rôles proposée par Coulthard.

"Toi, concentre-toi sur Adrian. Je vais m’occuper de Marigold."

Un voyage secret en Autriche et la peur des espions de McLaren

Pour tenter de conclure le recrutement, Dietrich Mateschitz avait ensuite organisé un déplacement en Autriche.

Le fondateur de Red Bull avait fait venir Horner, Coulthard et le couple Newey dans son célèbre Hangar-7, à Salzbourg, afin de leur présenter l’univers de la marque et de poursuivre les discussions.

Mais ce voyage s’était déroulé dans une atmosphère particulière.

Marigold craignait que McLaren découvre que son mari était en train de négocier avec une équipe concurrente, ce qui aurait pu provoquer une réaction particulièrement hostile de Ron Dennis, alors patron de l’écurie britannique.

Horner raconte avoir immédiatement remarqué son inquiétude.

"J’ai tout de suite remarqué une certaine tension chez Marigold. Elle ne vivait que de Coca-Cola Light et de cigarettes, et elle était absolument convaincue que les espions de Ron Dennis étaient sur le point de repérer son mari en territoire ennemi, ce que le patron de McLaren aurait probablement considéré comme un acte de trahison."

"Elle était manifestement terrifiée par les conséquences contractuelles possibles et, une fois que nous avons atterri, Marigold a sorti de son sac une casquette de baseball et une paire de lunettes de soleil. Pour Adrian."

Mateschitz avait rejoint le groupe pour le dîner, avant de repartir sur sa moto Harley-Davidson.

Horner avait alors senti que Newey était séduit par l’environnement de Red Bull et par les perspectives offertes par cette nouvelle aventure.

Il avait donc décidé de passer à l’étape décisive en formulant une proposition concrète.

Une demande de huit millions d’euros qui fait basculer les négociations

"Rassuré, je lui ai ensuite présenté ma proposition : ’J’adorerais que tu nous rejoignes en tant que directeur technique’", raconte Horner.

Mais avant même que les discussions puissent véritablement avancer, Marigold était intervenue pour poser ses conditions.

"Immédiatement, Marigold s’est penchée vers nous : ’Nous serions prêts à signer si vous acceptiez de proposer les mêmes conditions financières que McLaren’", poursuit l’ancien patron de Red Bull.

Horner pensait alors disposer d’une information précieuse grâce à David Coulthard.

"Pour me préparer à ce moment précis, j’avais obtenu les détails du salaire d’Adrian grâce à David. McLaren était supposé lui verser quatre millions d’euros par an, une somme énorme, mais que Dietrich était heureux d’égaler."

"En me tournant vers Marigold, j’ai fait de mon mieux pour feindre l’ignorance."

"’Eh bien, cela me paraît tout à fait raisonnable’, ai-je dit. ’Et à combien cela correspondrait-il ?’"

La réponse avait immédiatement bouleversé ses plans.

"’Huit millions d’euros, c’est son salaire de base’, a répondu Marigold. ’C’est ce qu’il faudrait égaler.’", écrit Horner.

Soit le double de ce que Red Bull pensait devoir proposer. L’ancien directeur d’équipe raconte avoir été totalement déstabilisé par cette annonce.

"J’ai eu l’impression de recevoir un coup de pied. Soit Marigold essayait de nous manipuler, soit DC avait reçu de mauvaises informations. Ne voulant pas perdre de temps, je me suis excusé auprès des personnes à table et j’ai appelé Dietrich."

Mateschitz explose : "C’est obscène ! C’est dégoûtant !"

La conversation téléphonique avec Dietrich Mateschitz a d’abord commencé sous les meilleurs auspices.

Horner lui avait annoncé que Newey était prêt à rejoindre Red Bull, à condition que l’équipe accepte d’égaler son salaire chez McLaren.

"’Alors, la bonne nouvelle, c’est qu’Adrian est prêt à nous rejoindre si nous pouvons égaler son salaire chez McLaren’, ai-je dit."

Le fondateur de Red Bull s’était immédiatement réjoui de cette perspective.

"Dietrich était aux anges. ’C’est formidable. Nous pouvons faire ça...’"

"Je l’ai vite coupé : ’La mauvaise nouvelle... c’est qu’il gagne huit millions par an.’"

"Dietrich a explosé. ’C’est obscène !’ a-t-il crié. ’Non... C’est dégoûtant. Comment une seule personne peut-elle gagner autant d’argent ?’"

"Il a continué à fulminer pendant cinq minutes. À un moment, j’ai éloigné le téléphone de mon oreille pour souffler un peu. Dietrich était furieux."

Puis Mateschitz avait donné une instruction qui semblait mettre définitivement fin au recrutement.

"’Renvoyez-le immédiatement chez lui’, a-t-il crié avant de raccrocher."

Pour Horner, le projet auquel il travaillait depuis plusieurs mois paraissait alors complètement compromis.

"Tous mes plans étaient réduits à néant. Je suis retourné vers la table, où Adrian et Marigold attendaient une offre intéressante, mais je n’avais plus aucune solution."

Le revirement de Mateschitz qui a changé l’histoire de Red Bull

Alors que Horner s’apprêtait à retrouver le couple Newey pour lui annoncer l’échec des discussions, son téléphone avait de nouveau sonné. Dietrich Mateschitz le rappelait.

"Puis, avant que je les rejoigne, le téléphone a sonné à nouveau. C’était Dietrich. Je me suis préparé au pire."

Mais le ton du fondateur de Red Bull avait radicalement changé.

"’C’est la bonne chose à faire pour l’équipe’, a-t-il dit d’une voix plus calme. ’Vas-y.’", se souvient Horner.

"J’ai soupiré. ’Je pense que tu as raison, Dietrich.’", lui avait-il répondu.

Mateschitz avait conclu la conversation par une instruction sans ambiguïté.

"’Fais simplement en sorte que cela se réalise.’"

Ce changement de position a permis à Red Bull de poursuivre les négociations et de trouver un accord avec Newey. Selon Horner, les principaux éléments du contrat ont finalement été validés par une simple poignée de main.

Mais un dernier obstacle, beaucoup plus inattendu, restait encore à surmonter.

La planche à dessin de Newey provoque la colère de Ron Dennis

Adrian Newey avait une exigence particulière pour accepter son transfert chez Red Bull : il souhaitait récupérer sa planche à dessin. L’ingénieur utilisait cet équipement depuis son passage chez Williams et l’avait conservé lors de son arrivée chez McLaren. Il tenait absolument à l’emporter avec lui dans sa nouvelle équipe.

Une demande qui plaçait Horner dans une situation délicate, puisqu’il devait désormais solliciter Ron Dennis pour récupérer un objet installé dans l’usine McLaren.

"Tu sais que Ron va me tuer quand je vais lui demander ça, n’est-ce pas ?", avait-il lancé à Newey.

Ses craintes se sont rapidement confirmées. Horner raconte que Dennis lui a passé un savon particulièrement explosif lorsqu’il a formulé cette requête. Pour tenter d’apaiser la situation et faciliter la récupération de la planche à dessin, le patron de Red Bull avait proposé de faire un chèque à une association caritative choisie par Dennis.

Un ultime épisode qui illustre les tensions entourant ce transfert majeur, conclu alors que Red Bull n’avait encore remporté aucun Grand Prix.

De Red Bull à Aston Martin, Newey a poursuivi son ascension

L’arrivée d’Adrian Newey en 2006 allait contribuer à transformer Red Bull en l’une des équipes dominantes de la Formule 1. Son travail a joué un rôle déterminant dans les titres mondiaux remportés avec Sebastian Vettel entre 2010 et 2013, puis dans les succès de l’écurie avec Max Verstappen.

Après près de deux décennies de collaboration, Newey a finalement quitté Red Bull en 2024 pour rejoindre Aston Martin F1. Il a officiellement pris ses fonctions au sein de l’équipe britannique en mars 2025, en qualité de directeur technique associé (managing technical partner), tout en devenant actionnaire de la structure.

Sa participation dans l’écurie de Formule 1 est estimée à environ 4,7 %, détenue par l’intermédiaire d’une structure d’actionnariat reposant sur différentes catégories d’actions.

Newey a ensuite été promu directeur d’équipe avant le début de la saison 2026, élargissant encore ses responsabilités chez Aston Martin.