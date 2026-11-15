’Il faut être un homme viril’ : Piastri révèle son calvaire avec la McLaren MCL40

Oscar Piastri traverse une saison 2026 particulièrement compliquée chez McLaren, au point de devoir profondément modifier son style de pilotage pour tenter d’exploiter le potentiel de la MCL40. Alors que Lando Norris a retrouvé le chemin de la victoire et continue de signer des pole positions, l’Australien n’est plus monté sur un podium depuis le Grand Prix de Miami, il y a 17 courses. Une disette qui illustre ses difficultés à s’adapter aux nouvelles monoplaces, plus légères et plus nerveuses que leurs devancières. Piastri explique désormais devoir presque malmener sa voiture pour aller chercher la performance, quitte à rouler constamment au-delà de ce qui lui semble être la limite naturelle.

La saison 2026 d’Oscar Piastri contraste fortement avec celle qu’il avait réalisée l’année précédente. En 2025, l’Australien avait occupé la tête du championnat du monde pendant 15 courses et semblait se diriger vers son premier titre mondial avant de connaître une fin de saison plus difficile.

Cette année, la situation est bien différente. Depuis son dernier podium, décroché au Grand Prix de Miami en mai, Piastri a traversé 17 Grands Prix sans retrouver le top 3.

Sur les 15 courses qu’il a terminées durant cette période, sa position moyenne à l’arrivée n’est que de 7,1.

Pendant ce temps, son équipier Lando Norris a décroché quatre pole positions et remporté trois Grands Prix, dont le dernier en date au Brésil. Un contraste qui souligne les difficultés rencontrées par Piastri avec la nouvelle génération de monoplaces introduite cette saison.

Plus légères et plus compactes, les nouvelles monoplaces sont également plus nerveuses dans les virages et demandent davantage de corrections au volant. Cette caractéristique représente un défi particulier pour Piastri, dont le pilotage repose traditionnellement sur la précision, la fluidité et la capacité à exploiter une voiture stable.

Les monoplaces à effet de sol de 2025, dotées d’un appui aérodynamique particulièrement élevé, correspondaient davantage à cette approche. Avec la MCL40, l’Australien doit désormais composer avec un comportement moins prévisible, qui l’oblige à intervenir constamment pour maintenir la voiture dans sa fenêtre de performance.

Norris et Piastri ont tous deux souligné les limites de leur McLaren cette saison, notamment sa difficulté à être exploitée de manière constante. Mais l’Australien semble particulièrement pénalisé par ces caractéristiques, comme il l’a expliqué en revenant sur les efforts nécessaires pour obtenir un bon chrono.

Pour décrire le comportement de sa McLaren, Piastri a employé une expression particulièrement révélatrice de ses difficultés.

"Je pense que la meilleure manière de le décrire, et je ne suis pas sûr que ce soit encore politiquement correct de le dire comme ça, c’est qu’il faut un peu malmener la voiture comme un homme viril", a expliqué Piastri.

Cette nécessité de forcer le comportement de la monoplace contraste avec son approche habituelle, davantage fondée sur la fluidité et la précision.

"Ce n’est pas une voiture qui fait naturellement tout ce que l’on veut, et il est rare qu’une voiture fasse absolument tout ce que l’on souhaite. Mais avec celle de cette année en particulier, il semble vraiment nécessaire de piloter à 100 %, ou à ce qui ressemble plutôt à 110 %, d’abord pour être rapide, mais aussi pour réussir à faire en sorte que la voiture se comporte davantage comme on le voudrait."

Malgré ses critiques, Piastri ne considère pas que la MCL40 soit fondamentalement dépourvue de potentiel.

"Quand on parvient à la placer à cette limite, elle possède beaucoup de potentiel. Cela peut être une voiture capable de gagner des courses si l’on réussit à tout mettre en place, mais trouver cette limite est incroyablement difficile."

L’Australien estime que la MCL40 communique moins clairement ses réactions au pilote que sa devancière.

En 2025, il pouvait davantage s’appuyer sur les informations transmises par le comportement de la voiture pour ajuster son pilotage et trouver le bon rythme.

"C’est une voiture qui, surtout par comparaison avec celle de l’année dernière, permet beaucoup moins d’écouter ce qu’elle essaie de vous dire. Et évidemment, la voiture de l’année dernière avait énormément de performance naturelle", a-t-il expliqué.

"Mais j’avais parfois l’impression qu’on pouvait la piloter beaucoup plus facilement et être tout aussi rapide que si l’on pilotait à 110 %."

"Alors qu’avec cette voiture, dès que l’on n’est plus à 100 %, on perd énormément de temps, très rapidement."