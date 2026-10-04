Mercedes F1 accablée malgré le podium d’Antonelli : ’l’une des pires expériences’ de Wolff

Mercedes F1 va quitter Sepang avec des sentiments radicalement opposés malgré la deuxième place d’Andrea Kimi Antonelli derrière Max Verstappen. Le leader du championnat a ajouté un nouveau podium à sa saison, mais George Russell a subi une défaillance de son groupe propulseur à quelques tours de l’arrivée alors qu’il occupait la troisième position. Un abandon particulièrement lourd dans la lutte pour les deux championnats et qui laisse Toto Wolff "massivement agacé" , d’autant que le directeur de Mercedes estime que les circonstances de course avaient déjà largement joué contre son équipe avant cette panne.

Mercedes pouvait encore envisager un double podium dans les derniers tours du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Antonelli occupait la deuxième place derrière Verstappen et Russell semblait en mesure de compléter le podium lorsque sa W17 a soudainement été victime d’une défaillance.

Wolff a confirmé après l’arrivée que le problème provenait bien du groupe propulseur. Le directeur de Mercedes a également précisé que la panne n’avait aucun lien avec la période passée derrière la voiture de sécurité.

"Non, c’est une défaillance du groupe propulseur. Elle n’a pas été provoquée par la voiture de sécurité, donc nous ne l’avons pas encore analysée."

Les conséquences sont considérables pour Russell. Déjà lancé dans une difficile poursuite d’Antonelli au championnat, le Britannique perd encore de précieux points avec cet abandon tardif.

La situation a d’ailleurs rappelé un précédent particulièrement douloureux dans l’histoire récente de Mercedes : la casse moteur de Lewis Hamilton en Malaisie dix ans auparavant, alors que le Britannique était engagé dans une lutte pour le titre.

Pour Wolff, la frustration dépasse cependant la seule défaillance rencontrée par Russell. Mercedes avait commencé le week-end en espérant que les importantes évolutions introduites sur la W17 permettraient à l’équipe de progresser sensiblement. Le rythme attendu n’a finalement jamais été au rendez-vous, laissant déjà un important travail d’analyse à effectuer.

"Oui, je suis massivement agacé et je ne suis vraiment pas dans un bon état d’esprit. Tout d’abord, nous n’avions pas la vitesse que nous espérions avoir avant le week-end, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour revenir, ce que je suis certain que nous ferons."

"Ensuite, la course a littéralement tourné contre nous, si l’on considère la lutte avec Lewis derrière, alors que nous avions un tel avantage : deux VSC, enfin une VSC, deux voitures de sécurité... Je veux dire, on ne pouvait pas avoir moins de chance. Et pour aggraver encore les choses, George a subi une défaillance du groupe propulseur à quelques tours de l’arrivée, ce qui est terrible pour son championnat et pas bon du tout pour nos points au championnat Constructeurs. Alors, même si j’adore être ici, quand je regarde les courses de notre groupe propulseur, c’est l’une de mes pires expériences, pour être honnête."

L’abandon de Russell est d’autant plus frustrant que Mercedes avait réussi à conserver deux voitures aux avant-postes malgré son manque de performance durant le week-end. La deuxième place d’Antonelli constitue ainsi la principale satisfaction d’une journée autrement difficile.

Le jeune Italien est resté à l’écart des problèmes qui ont finalement éliminé son équipier et a ramené sa W17 en deuxième position derrière Verstappen.

Pour Wolff, il était difficile d’en demander davantage à Antonelli compte tenu du déroulement de la course.

"Oui, exactement, et il a marqué quelques points de plus que Lewis derrière lui, et je suis content parce qu’il a fait le travail. Mais il y a simplement ce problème général des abandons, qui pourrait nous coûter très cher, également lors des sept courses restantes. Un championnat peut très rapidement basculer contre vous ou en votre faveur lorsque vous avez un abandon, et c’est pourquoi cela ne peut pas continuer."

Mercedes doit simultanément résoudre un autre dossier : celui de ses évolutions. Le package introduit en Malaisie n’a pas produit les résultats espérés. Mercedes avait pourtant apporté d’importantes nouveautés avec l’ambition d’améliorer les performances de la W17, mais l’équipe a découvert dès les essais puis en qualifications que la monoplace ne répondait pas comme prévu.

"Je pense que nous avons un bon plan. James Allison maîtrise vraiment parfaitement la situation avec son équipe technique. Vous voyez, cela me remonte le moral de voir note rythme de course parce que je sais que nous avons un groupe de personnes extraordinaire. De la même manière que chez HPP, ils vont résoudre le problème, et cela me soulage vraiment pour le moment de savoir qu’ils sont les meilleurs et qu’ils vont trouver une solution. Je pense que nous reviendrons forts."