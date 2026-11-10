Ocon prend de nouveau la parole après son départ de Haas F1

Esteban Ocon est de nouveau sorti du silence depuis son éviction de Haas, survenue dans des circonstances particulièrement tendues lors du Grand Prix de Mexico. Écarté de l’écurie américaine après un différend avec son ingénieure de course Laura Müller, le Français a vu sa saison 2026 s’achever prématurément, alors même que son départ pour 2027 était déjà acté. Désormais sans volant et sans perspective évidente de rebond en Formule 1, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 a choisi de s’adresser directement à ses supporters.

Esteban Ocon a de nouveau pris la parole après plusieurs semaines particulièrement difficiles. Le pilote français, dont la collaboration avec Haas a pris fin de manière anticipée à l’occasion du Grand Prix de Mexico, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien depuis son éviction.

Cette première véritable prise de parole intervient alors que son avenir en Formule 1 semble plus incertain que jamais. À 30 ans, Ocon se retrouve sans baquet pour 2027, et aucune opportunité évidente ne semble actuellement se présenter à lui, que ce soit comme titulaire ou comme pilote de réserve.

Son départ de Haas était pourtant connu avant même les événements survenus au Mexique. L’écurie américaine avait déjà confirmé que Rafael Câmara, alors leader du championnat de Formule 2, prendrait sa place la saison prochaine.

Mais ce qui devait initialement constituer une séparation à l’issue du championnat s’est transformé en rupture anticipée.

Une fin brutale après un différend au Mexique

La situation s’est dégradée lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico.

Un désaccord entre Esteban Ocon et son ingénieure de course, Laura Müller, a provoqué des tensions au sein de Haas. Celles-ci se seraient ensuite prolongées lors de réunions organisées en dehors de la piste. L’écurie a finalement décidé d’écarter le Français pour le reste du week-end mexicain.

Le pilote de réserve Ryo Hirakawa a alors été appelé pour terminer l’épreuve à sa place. La situation a ensuite pris une tournure définitive lorsque Haas a confirmé qu’Ocon ne participerait plus à aucune course durant le reste de la saison 2026.

Rafael Câmara, déjà désigné comme son successeur pour 2027, a ainsi été appelé à disputer le Grand Prix du Brésil, où il a effectué ses débuts en Formule 1.

Depuis cette rupture, Haas et Ocon avaient tous deux choisi de ne pas commenter publiquement les circonstances exactes de leur séparation.

Le Français avait seulement rompu ce silence pour démentir des accusations selon lesquelles le différend aurait pris une tournure physique. Aucun autre détail n’avait été communiqué par le pilote concernant les événements du Mexique.

Ocon remercie ses supporters après son éviction

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Esteban Ocon a cette fois choisi de s’adresser directement à ceux qui lui ont manifesté leur soutien.

Sans revenir sur son différend avec Haas ni sur les raisons de son départ anticipé, le Français a exprimé sa reconnaissance envers les supporters, mais aussi envers les personnes du paddock qui ont pris contact avec lui.

"Bonjour à tous", a-t-il commencé.

"Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. Votre soutien compte énormément pour moi."

Ocon a ensuite tenu à souligner que les témoignages reçus ne provenaient pas uniquement de ses supporters, mais également de personnes avec lesquelles il a travaillé au cours de sa carrière.

"Aux fans, aux collègues et aux anciens collègues qui ont également pris le temps de me contacter, je suis sincèrement reconnaissant."

Malgré les circonstances de son départ et l’incertitude qui entoure désormais son avenir professionnel, le pilote français assure que sa passion pour la compétition automobile reste intacte.

"Mon amour pour ce sport reste aussi fort que jamais, et je suis reconnaissant de pouvoir partager cette passion avec autant d’entre vous."

"Merci pour votre gentillesse et vos encouragements."

"Esteban"

Cette publication constitue sa première véritable déclaration publique depuis les événements de Mexico, mais elle ne permet pas d’en savoir davantage sur ses intentions pour 2027.

Ocon n’évoque ni Haas, ni son ancien ingénieure de course, ni les possibilités qui pourraient s’offrir à lui dans les prochains mois.

Une saison 2026 particulièrement difficile

Sur le plan sportif, la dernière campagne d’Esteban Ocon chez Haas s’est révélée compliquée.

Avant d’être écarté de son baquet, le Français n’avait inscrit que sept points au championnat du monde 2026.

Son meilleur résultat de la saison reste une huitième place obtenue lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou.

Malgré cette campagne décevante, Ocon possède une expérience importante en Formule 1, avec plusieurs saisons disputées au plus haut niveau et une victoire à son palmarès.

Le moment le plus marquant de sa carrière reste le Grand Prix de Hongrie 2021.

Au volant de son Alpine, le Français avait profité d’une course mouvementée pour décrocher son premier succès en Formule 1, qui demeure à ce jour son unique victoire dans la discipline.

Ce triomphe représente également le sommet d’une carrière qui pourrait désormais toucher à sa fin, faute de perspectives concrètes pour poursuivre en championnat du monde.

199 engagements et une victoire : la fin de l’aventure en F1 ?

Si son éviction de Haas devait marquer la conclusion définitive de son parcours en Formule 1, Esteban Ocon quitterait la discipline avec un bilan de 199 engagements en Grand Prix, dont 198 départs.

À ces statistiques s’ajoutent une victoire, quatre podiums et un meilleur tour en course.

Un palmarès construit au fil de plusieurs saisons dans le championnat, mais dont la dernière étape aura été marquée par une séparation particulièrement brutale avec Haas.

Il reste maintenant à voir si le Français pourra retrouver une place dans le paddock en 2027, que ce soit comme pilote titulaire (une place reste à jouer chez Cadillac F1) ou dans un rôle de réserve (chez Mercedes ou Aston Martin F1).