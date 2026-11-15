De 2 à 8,4 millions de dollars : l’incroyable envolée des montres de Michael Schumacher

Cinq montres de luxe ayant appartenu à Michael Schumacher ont été revendues aux enchères pour environ 8,4 millions de dollars, soit plus de quatre fois le montant atteint lors de leur précédente vente, il y a seulement deux ans et demi. Organisée à Genève par Christie’s, cette nouvelle adjudication témoigne de la valeur exceptionnelle de ces pièces de collection, toutes issues d’une série particulièrement rare du prestigieux horloger F.P. Journe. Alors que le septuple champion du monde de Formule 1 reste à l’écart de la vie publique depuis son accident de ski en décembre 2013, les objets liés à son histoire continuent de susciter un intérêt considérable auprès des collectionneurs.

Cinq montres de luxe ayant autrefois appartenu à Michael Schumacher ont changé de propriétaire à l’occasion d’une vente aux enchères organisée lundi à Genève, en Suisse, par la maison Christie’s.

Les cinq garde-temps, signés du fabricant suisse F.P. Journe, ont été adjugés pour un montant total d’environ 8,4 millions de dollars. Une somme particulièrement importante, d’autant que ces mêmes montres avaient déjà été vendues en mai 2024 pour environ deux millions de dollars.

En l’espace de deux ans et demi, leur prix de vente cumulé a donc été multiplié par 4,2, soit une augmentation d’environ 320 %. Deux des cinq montres ont à elles seules atteint des prix proches de 1,9 million de dollars chacune, illustrant l’intérêt des collectionneurs pour ces pièces horlogères exceptionnelles.

Les cinq montres appartiennent à la collection exclusive Ruthenium de F.P. Journe. Elles présentent également une particularité : chacune porte le même numéro d’édition, 92 sur 99 exemplaires, ce qui renforce le caractère singulier de cet ensemble.

Une revente deux ans et demi après une première adjudication

Ces montres avaient déjà été proposées aux enchères en mai 2024, lors d’une vente qui aurait été organisée pour le compte de la famille Schumacher. Elles avaient alors trouvé preneur pour une somme totale estimée à environ deux millions de dollars.

La transaction organisée cette semaine à Genève ne constitue donc pas une nouvelle vente directement effectuée par la famille du septuple champion du monde. Il s’agit d’une revente réalisée par un propriétaire ayant acquis les montres après leur première mise sur le marché.

Cette distinction est importante, puisque la somme de 8,4 millions de dollars obtenue lors de la dernière adjudication ne peut pas être présentée comme un montant directement perçu par les proches de Michael Schumacher. L’écart entre les deux ventes reste néanmoins spectaculaire et témoigne de la valorisation de cet ensemble de montres particulièrement rares.

Au-delà de leur qualité horlogère, leur provenance prestigieuse constitue également un élément susceptible de renforcer leur attrait auprès des collectionneurs.

Michael Schumacher toujours protégé de l’attention publique

Aujourd’hui âgé de 57 ans, Michael Schumacher n’est plus apparu publiquement depuis son grave accident de ski survenu en décembre 2013, à Méribel, dans les Alpes françaises.

Depuis cet accident, sa famille veille à préserver strictement sa vie privée et à limiter la diffusion d’informations concernant son état de santé.

Cette discrétion demeure une priorité pour ses proches, malgré l’intérêt persistant que suscite le septuple champion du monde auprès du public.

Au fil des années, de nombreuses spéculations ont notamment circulé concernant le coût considérable des soins médicaux dont il bénéficierait.

Près de treize ans après son accident, Michael Schumacher demeure l’une des personnalités les plus emblématiques de l’histoire de la Formule 1.

La vente de ces cinq montres F.P. Journe, pour un montant dépassant désormais huit millions de dollars, illustre l’intérêt toujours exceptionnel que suscitent les objets ayant appartenu à l’ancien pilote Ferrari et Mercedes.