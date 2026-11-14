Ferrari devra peut-être attendre dix ans pour Antonelli... mais ’ils finiront par l’avoir’

Kimi Antonelli vient à peine de conquérir son premier titre mondial avec Mercedes que son avenir à long terme suscite déjà les spéculations. Pour Günther Steiner, il ne fait aucun doute que le jeune Italien de 20 ans portera un jour les couleurs de Ferrari, même si cette perspective pourrait encore être éloignée de plusieurs années. L’ancien directeur de Haas estime que la Scuderia ne pourra pas laisser passer l’occasion de recruter un champion italien de cette envergure. Mais il considère également qu’Antonelli se trouve actuellement dans une situation idéale chez Mercedes...

Günther Steiner est convaincu que Kimi Antonelli finira par rejoindre Ferrari au cours de sa carrière. L’ancien directeur de Haas rejoint ainsi l’avis de Rubens Barrichello considère même qu’il s’agit davantage de savoir quand ce transfert se produira que de déterminer s’il aura réellement lieu.

Le nouveau champion du monde italien reste pourtant solidement lié à Mercedes. L’écurie de Brackley a activé une option dans son contrat, garantissant sa présence au sein de l’équipe au moins jusqu’à la fin de la saison 2027.

Et si Mercedes a connu un début de championnat particulièrement impressionnant, sa domination s’est progressivement atténuée au fil des dernières courses. Cette évolution n’a cependant pas empêché Antonelli de décrocher le titre mondial, confirmant à seulement 20 ans les immenses espoirs placés en lui.

Son succès possède également une dimension particulière en Italie, où les supporters attendent depuis des décennies de voir un pilote national sacré champion du monde.

Mais cette réussite suscite inévitablement une autre question : Antonelli pourrait-il un jour devenir le pilote autour duquel Ferrari construirait son retour au sommet ?

La Scuderia approche en effet des deux décennies sans titre mondial des pilotes, son dernier sacre remontant à 2007 avec Kimi Räikkönen.

Pour Steiner, l’association entre Antonelli et Ferrari semble presque inévitable à long terme.

Interrogé sur la possibilité de voir Kimi Antonelli rejoindre un jour Maranello, Günther Steiner a d’abord souligné le paradoxe que représente la situation actuelle pour le sport automobile italien.

"Certaines personnes se demandent pourquoi il ne pilote pas pour nous les Italiens. C’est la seule chose qui n’est pas tout à fait parfaite pour l’Italie : avoir un champion italien qui ne pilote pas pour Ferrari."

"Mais je pense que cela arrivera à un moment donné. Réfléchissez-y. Il a 20 ans. Il est tellement jeune, donc à un moment donné, à mon avis, il pilotera pour Ferrari."

Pour autant, Steiner ne s’attend pas à un transfert dans un avenir immédiat.

"Est-ce que ce sera à court terme ? Non. Ce sera peut-être dans dix ans. Mais à un moment donné, évidemment, en tant qu’Italien doté d’un tel talent, il finira par y arriver."

"Je présenterais plutôt les choses dans l’autre sens. Ils finiront par l’avoir. Il pourrait y aller dès demain s’il le voulait."

Mercedes reste le meilleur endroit pour Antonelli

Si Günther Steiner envisage un avenir chez Ferrari pour le jeune Italien, il estime également qu’Antonelli bénéficie aujourd’hui de circonstances particulièrement favorables chez Mercedes.

Le nouveau champion du monde a fait son apparition au plus haut niveau au moment où la Formule 1 s’apprêtait à entrer dans une nouvelle ère technique. L’introduction de la réglementation 2026, avec des monoplaces profondément remaniées et une nouvelle génération de groupes propulseurs, a rebattu les cartes entre les écuries.

Mercedes a particulièrement bien négocié ce changement, retrouvant une compétitivité qui lui a permis de décrocher le championnat du monde des constructeurs. Antonelli a ainsi bénéficié d’une monoplace capable de jouer les premiers rôles dès le début de cette nouvelle période réglementaire.

Pour Steiner, cette combinaison entre le talent du pilote et les performances de son équipe pourrait marquer le début d’une période de succès prolongée. Interrogé sur la possibilité de voir Antonelli ouvrir une nouvelle ère de domination en Formule 1, il s’est montré particulièrement optimiste.

"Oui. Il est là dès la première année de cette nouvelle réglementation."

"En sport automobile, et particulièrement en F1, il faut être au bon endroit au bon moment, et c’est exactement ce qui lui est arrivé : il est au bon endroit au bon moment."

Günther Steiner ne considère toutefois pas que le succès du jeune Italien s’explique uniquement par la compétitivité de Mercedes. Il souligne que l’écurie allemande dispose certes d’une excellente monoplace avec la réglementation 2026, mais qu’elle n’écrase pas systématiquement la concurrence.

Après un début de saison particulièrement dominateur, Mercedes a vu ses adversaires réduire progressivement l’écart.

Une situation que Steiner juge positive pour la Formule 1, mais également pour la manière dont les performances d’Antonelli peuvent être appréciées.

"Mercedes est très forte avec cette réglementation. Mais elle ne domine pas, ce qui est une bonne chose pour tout le monde."

"Cela signifie qu’on ne peut pas simplement lui dire : ’Contente-toi de gagner, puisque tu as la meilleure machine’."

"Non, il gagne parce qu’il dispose d’une bonne voiture et qu’il est actuellement le meilleur, mais je suis presque certain qu’il remportera encore plusieurs championnats du monde."