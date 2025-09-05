Pourquoi ’Hamilton ne quittera pas Ferrari maintenant’ selon Villeneuve

Lewis Hamilton et Ferrari n’ont pas connu un début de collaboration facile, avec une saison 2025 jusqu’ici très compliquée pour le septuple champion du monde de F1, qui n’a pas encore signé de podium.

Mais selon Jacques Villeneuve, ces difficultés ne pousseront pas le Britannique à la retraite, en tout cas pas cette année. Selon lui, Hamilton et la Scuderia doivent attendre l’année prochaine pour voir si la nouvelle réglementation peut tout changer.

"Non, Hamilton ne quittera pas Ferrari, pas maintenant, car 2026 sera synonyme de nouvelle voiture, nouveau moteur, un tout nouveau package, et tout le monde attend cela avec impatience" a déclaré le champion du monde 1997.

"Cela leur a vraiment coûté peu cher. Ils ont tellement tiré profit de l’arrivée de Lewis dans l’équipe que cela ne leur a rien coûté. Il reste le seul véritable pilote superstar mondial. Il ne faut pas faire trop de saisons comme ça, car à un moment donné, votre valeur finit par baisser."

"C’est le problème. Première saison là-bas, nouvelles réglementations l’année suivante, et ainsi de suite. Cela laisse un peu de marge de manœuvre, mais c’est tout. L’année prochaine ? L’année prochaine, ça doit marcher."

Selon le Canadien, l’expérience de Hamilton dans sa carrière et l’adversité qu’il a rencontrée dès sa première saison au plus niveau face à Fernando Alonso l’aideront à surmonter ses difficultés actuelles.

"La première année chez McLaren avec Alonso ? Ça a été formateur. Les années chez Mercedes, non. Aujourd’hui, il est un peu revenu à la case départ, car il a passé beaucoup d’années chez Mercedes, mais il a montré chez McLaren qu’il était tout à fait capable de gérer ce genre de pression."

Villeneuve ne pense pas que Hamilton prendra sa retraite par manque de popularité, et il explique que c’est surtout la motivation du pilote qui rentre en compte au moment de prendre une telle décision : "Vous ne prenez pas votre retraite parce que les gens pensent que vous n’êtes plus assez bon. "

"Vous prenez votre retraite parce que vous préférez ne pas aller sur le circuit le matin quand vous vous réveillez. C’est peut-être ce que vous vous dites ’non, ce n’est plus la vie que je veux mener’. C’est très, très différent."

"Si vous êtes toujours compétitif et que vous avez encore ce qu’il faut, n’abandonnez pas. Trouvez un moyen. Ne cherchez pas un moyen. La retraite n’est pas seulement liée aux résultats. C’est un état d’esprit, une motivation intérieure, une passion. Aimez-vous toujours ce que vous faites ? Cela vous apporte-t-il quelque chose ?"

"Et cela dépend de nombreux facteurs : la psychologie, le bonheur ou non, l’épanouissement, l’argent. C’est un mélange de choses. Vous devez donc faire le calcul. Qu’est-ce que cela vous apporte et qu’est-ce que cela vous enlève ? C’est à ce moment-là que vous prenez votre décision."