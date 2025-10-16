Météo F1 - GP des États-Unis : Encore des conditions difficiles pour les pilotes

Les pilotes et les équipes de Formule 1 devront composer avec des températures estivales ce week-end sur le Circuit des Amériques à Austin. Le Grand Prix des États-Unis s’annonce très chaud, au sens propre comme au sens figuré puisque la bataille entre les pilotes McLaren F1 et Max Verstappen va reprendre de plus belle avec 33 points en jeu en tout lors de ce week-end Sprint.

Dès vendredi, pour la seule séance d’essais libres avant les qualifications du Sprint, le soleil texan sera au rendez-vous avec un mercure flirtant avec les 32 °C dans l’après-midi. Le ciel restera largement dégagé, offrant des conditions idéales pour rouler, mais exigeantes pour les pneumatiques et la gestion de la chaleur dans les monoplaces.

Samedi, lors du Sprint et des qualifications, la chaleur montera encore d’un cran : de 33 à 35 °C attendus en milieu de journée, avant quelques passages nuageux sans menace de pluie. Les équipes devront là encore surveiller la surchauffe des pneus et des freins. Attention à quelques risques d’averses, peut-être orageuses.

Le dimanche, jour de course, devrait être le plus agréable du week-end. Le soleil dominera toujours, mais les températures redescendront légèrement autour de 32 °C, avec un air plus sec et un vent léger venant du sud. Aucune précipitation n’est prévue pendant l’heure de la course, ce qui laisse présager un Grand Prix disputé sur le sec du début à la fin.

VENDREDI 17 OCTOBRE – LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Journée principalement ensoleillée et probablement sèche. Chaud. Vent léger du sud.

Libres : 30 °C // Qualifications Sprint : 32 °C

Température maximale prévue : 32 °C

Température minimale prévue : 20 °C

Risque de pluie : 0 %

SAMEDI 18 OCTOBRE – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : Ensoleillé au début, puis de plus en plus nuageux avec un risque d’averses augmentant progressivement à partir du milieu de l’après-midi. Journée la plus chaude de la semaine. Vent léger du sud-ouest.

Sprint : 30 °C // Qualifications : 33 °C

Température maximale prévue : 33 °C

Température minimale prévue : 22 °C

Probabilité de pluie : 20 %

DIMANCHE 19 OCTOBRE – COURSE

Conditions : Principalement nuageux avec un risque modéré d’averses jusqu’à l’aube. Devenant ensoleillé par la suite.

Départ de la course : 32 °C

Température maximale prévue : 32 °C

Température minimale prévue : 22 °C

Probabilité de pluie : 20 %