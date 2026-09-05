Audi F1 vise des points à Monza mais ses pilotes admettent que ’ce ne sera pas facile’
Ils ont été éliminés en Q2 mais restent optimistes
Audi F1 s’attendait à être un peu en retrait à Monza, et l’équipe a quand même limité les dégâts malgré une double élimination en Q2. Les deux voitures de l’équipe seront dixième et 12e au départ au jeu des pénalités, et l’objectif est quand même de marquer des points. Nico Hülkenberg se montre optimiste face à ce but, en espérant aller chercher un top 10.
Le pilote allemand a signé le 11e chrono et pense qu’il aurait pu faire mieux s’il n’avait pas perdu de temps en Q1, et il pense que la situation sera plus facile pour son équipe en course qu’en qualifications.
"Les qualifications ont été délicates. À Monza, le timing et l’aspiration jouent un rôle majeur. En Q1, je me suis retrouvé au mauvais endroit à quelques reprises, ce qui a rendu difficile la réalisation d’un tour propre. La situation s’est améliorée en Q2 et le rythme est revenu, mais il était alors un peu trop tard pour franchir l’étape suivante" a déclaré Hülkenberg.
"La course de demain ne sera pas simple compte tenu de notre position de départ, mais nous avons prouvé ces derniers week-ends que nous sommes performants en course. Nous chercherons à progresser là où c’est possible et à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présentera."
Gabriel Bortoleto a signé le 13e temps et sera donc 12e au départ, et lui aussi est frustré de manquer la Q3, car le rythme était positif pour lui au fil de la séance, et même du week-end.
"Notre dernier tour lancé était bon... c’est donc forcément dommage de manquer la Q3 pour si peu. J’ai eu une petite frayeur avec le train arrière au virage 8 et j’y ai perdu un peu de temps, mais je ne pense pas qu’on aurait pu tirer beaucoup plus de la voiture aujourd’hui" a noté Bortoleto.
"Dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait du déroulement de ce week-end jusqu’ici. L’équipe a fait un travail incroyable et, même sur un circuit qui s’annonçait plus difficile pour nous, nous avons réussi à rester dans le coup. Je pense que nous pourrons nous battre pour les points demain. Ce ne sera pas facile, car les voitures autour de nous sont rapides elles aussi, mais nous exploiterons la moindre opportunité."
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