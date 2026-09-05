’Alpine cachait quelque chose’ : Lindblad est surpris de la qualification à Monza

Racing Bulls attendait surement mieux de sa séance de qualifications à Monza, avec le dixième temps d’Arvid Lindblad, qui se transformera en neuvième position sur la grille après les pénalités infligées par Andrea Kimi Antonelli. Mais le Britannique avait affiché un meilleur rythme au fil du week-end, avec un top 5 parfois à portée de ses performances.

Ce n’est toutefois pas Racing Bulls qui a signé la surprise des qualifications mais Alpine, avec la pole position de Pierre Gasly, et cela était tout autant inattendu pour l’équipe rivale de celle du poleman du jour.

"La réalité est que c’était plus proche qu’on l’imaginait, et Alpine cachait quelque chose qu’ils ont amené en qualifications ! Ils ont un missile en ligne droite maintenant, bravo à eux, ils ont été meilleurs, Pierre est en pole donc bravo à lui !" a déclaré Lindblad.

"De mon côté, c’était plus compliqué en qualifications que le reste du week-end, c’est la séance la plus intense que j’ai faite en F1, c’était très différent, plus proche d’une séance qualificative de F3 avec toute l’aspiration et autre."

"J’ai fait une petite erreur dans mon dernier tour, il y avait une chose que je faisais et qui fonctionnait, et que je n’ai pas réussie, donc j’ai perdu un dixième. J’aurais pu être huitième, mais je ne dois pas être dégoûté car la réalité est qu’il n’y avait pas beaucoup mieux à faire."

Yuki Tsunoda n’a même pas franchi la Q1, et il est déçu de ne pas avoir réussi à se défendre, la faute notamment à un problème de vitesse de pointe qui lui a coûté trop de temps au tour.

"Il y a plusieurs raisons, globalement il manquait quelque chose pendant cette qualification, je pense que depuis les EL1, j’ai eu des défis à relever sur la voiture, l’équipe a fait beaucoup d’efforts pour supprimer ces problèmes mais ce n’était pas possible à 100 %" déplore le Japonais.

"Je perdais cinq dixièmes dans les lignes droites dans les premiers runs de Q1, je ne sais pas ce qui se passait mais ce n’était pas très plaisant. Mais j’ai maximisé les choses que je contrôlais, notamment si je regarde les virages."