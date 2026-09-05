Les pilotes Williams F1 misent sur l’aspiration et le chaos en course

Avec une voiture destinée au fond de grille, Williams F1 savait que le seul objectif possible pour la qualification du Grand Prix d’Italie était un passage en Q2, et la mission a été accomplie pour Carlos Sainz avec le 15e temps, au terme d’une Q2 durant laquelle il a réussi à battre la Haas d’Esteban Ocon.

Au jeu des pénalités, le pilote espagnol sera 13e au départ, et bien qu’il soit satisfait de sa propre performance, il reste prudent sur la capacité qu’il aura à aller chercher un bon résultat.

"Nous avons essayé quelques réglages hier et ce matin, ce qui a permis d’améliorer le comportement de la voiture. Nous avons fait tout notre possible aujourd’hui pour optimiser le résultat" a déclaré Sainz.

"J’ai réalisé un tour propre en Q1 et un bon tour en Q2 pour devancer Ocon, je partirai donc 13e demain. Voyons ce que nous pourrons faire depuis cette position !"

Alex Albon était de son côté condamné à un départ en fond de grille, il sera dernier demain au moment de l’extinction des feux et se satisfait d’avoir pu aider son équipier.

"Nous savions que nous partirions en fond de grille en raison de la pénalité moteur. L’objectif aujourd’hui était donc de jouer collectif et d’aider Carlos à atteindre la Q2. Le déploiement d’énergie et l’aspiration sont tellement puissants que rester dans le sillage des autres compte énormément. Ce sera donc un facteur clé demain pour gagner des places" indique le Thaïlandais.

Mais il ne perd pas espoir de remonter en course : "Le rythme était correct, même si nous sommes encore un peu en retrait par rapport au milieu de peloton, mais le moteur est performant dans les lignes droites."

"J’ai bien vu que les courses de F2 et de F3 ont été mouvementées alors espérons qu’un peu de chaos jouera en notre faveur demain. Désormais, nous nous concentrons pleinement sur la course, en espérant pouvoir nous battre au sein du peloton."