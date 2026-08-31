Audi F1 tempère les attentes pour Monza après sa belle série de points

Audi F1 a connu une nette embellie ces dernières semaines pour sa première saison en Formule 1, au point d’enchaîner quatre arrivées dans les points et de se rapprocher de Haas au championnat Constructeurs. Mais alors que l’écurie allemande peut légitimement nourrir davantage d’ambitions après ses résultats récents, Allan McNish refuse de se laisser emporter. Le directeur sportif prévient que certaines courses, à commencer par Monza, pourraient rapidement ramener Audi à une réalité plus difficile.

Pour sa première campagne en Formule 1, Audi savait que la construction d’une nouvelle équipe d’usine demanderait du temps. Le constructeur allemand avait néanmoins affiché des objectifs ambitieux à moyen terme, avec l’idée de franchir progressivement les étapes nécessaires pour devenir une référence dans les cinq années suivant son arrivée.

Les débuts ont été encourageants. Lors du Grand Prix d’Australie, manche inaugurale de la saison, Gabriel Bortoleto avait décroché la neuvième place et offert à la nouvelle structure ses premiers points. Mais les sept courses suivantes ont davantage ressemblé à une succession d’occasions manquées.

Nico Hülkenberg avait terminé 11e en Chine puis au Japon, tandis que Bortoleto avait connu le même sort à Monaco, Barcelone et en Autriche. Audi semblait alors proche des points sans parvenir à concrétiser son potentiel.

La situation a toutefois changé à l’approche de la pause estivale. Bortoleto a signé deux huitièmes places consécutives à Silverstone puis à Spa, avant que Hülkenberg ne débloque enfin son compteur en terminant neuvième en Hongrie. Aux Pays-Bas, l’Allemand a remis cela avec une huitième position.

Cette série de quatre arrivées dans les points a propulsé Audi à la huitième place du championnat Constructeurs, à seulement cinq points de Haas, septième. Dans une saison où chaque position peut avoir une importance considérable en matière de redistribution des revenus, cette progression constitue évidemment une bonne opération.

Mais Allan McNish préfère tempérer l’enthousiasme. Pour lui, il serait illusoire de considérer que cette régularité va nécessairement se poursuivre à chaque Grand Prix jusqu’à la fin de la saison.

"Il y a deux aspects à cela. Le premier, c’est que nous allons avoir, je dirais, des courses où nous ne marquerons pas de points. Nous avons connu une très bonne série. Soyons très francs à ce sujet, et nous avons été capables de les saisir lorsque nous le pouvions," a expliqué le directeur sportif.

Le résultat obtenu à Zandvoort illustre justement cette capacité à profiter des circonstances. Hülkenberg s’est retrouvé en position de marquer de gros points alors qu’Audi ne semblait pas nécessairement destinée à jouer un tel rôle au départ de la course.

"Après le premier tour à Zandvoort, je ne pensais pas forcément que nous allions nous retrouver dans cette position avec la huitième place de Hülkenberg, mais nous la prenons quand nous le pouvons," a reconnu McNish.

La prochaine étape, en Italie, pourrait toutefois mettre un terme à cette série positive. Le circuit de Monza présente en effet un profil très différent de ceux sur lesquels Audi a récemment obtenu ses meilleurs résultats : longues lignes droites, freinages importants et faible niveau d’appui aérodynamique.

McNish estime ainsi que le Grand Prix d’Italie pourrait constituer l’une des manches les plus délicates pour la monoplace allemande.

"Monza pourrait être l’une des plus difficiles pour nous, de la même manière que Silverstone et Spa l’ont été, et particulièrement Spa. Du point de vue du rythme pur, c’est un peu plus difficile," a-t-il expliqué.

Les performances de Bortoleto à Silverstone et Spa pourraient pourtant inciter à l’optimisme, puisque ces deux tracés font eux aussi partie des circuits rapides du calendrier. Mais McNish rappelle que Monza possède des caractéristiques suffisamment particulières pour qu’il soit dangereux de tirer des conclusions trop générales.

"Monza est de toute façon un circuit assez unique et, par conséquent, nous devons bien comprendre que cette discussion sur les points ne va pas se répéter à chaque course. En tant qu’équipe, nous devons être capables de gérer cela," a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, Audi devra surtout être prête à saisir la moindre occasion. Une voiture qui n’est pas naturellement dans la lutte pour les dix premières places peut malgré tout profiter d’une course perturbée par une neutralisation, un accident ou une stratégie décalée.

"Cela nous ramène au fait de nous assurer que tout ce que nous faisons est correctement exécuté, afin que, si une opportunité se présente, nous puissions en tirer profit, qu’il s’agisse d’une voiture de sécurité virtuelle, d’une voiture de sécurité ou de quoi que ce soit d’autre," a souligné McNish.

Le responsable de l’équipe ne cache d’ailleurs pas son espoir de voir Audi continuer à marquer, mais refuse de présenter cette perspective comme une certitude.

"Je suis heureux que nous ayons marqué des points à Zandvoort, mais les courses qui arrivent sont des courses où nous ne serons pas dans les points. C’est très probable," a-t-il poursuivi.

"J’espère que nous y serons, mais ce ne sera pas le cas à chaque course jusqu’à la fin de l’année."

Une infrastructure moteur déjà impressionnante

Si les performances de la monoplace doivent encore progresser pour permettre à Audi de jouer régulièrement les points, le projet allemand dispose en revanche d’un atout majeur dans sa construction à long terme : son investissement massif dans le développement de son propre groupe propulseur.

Ancien ingénieur de course chez Ferrari, Rob Smedley a ainsi livré une appréciation particulièrement élogieuse du centre névralgique allemand consacré au moteur Audi.

Intervenant dans le podcast High Performance Racing, aux côtés de l’ancien directeur d’équipe Alpine Otmar Szafnauer, Smedley a évalué les progrès réalisés par les différentes structures durant la première moitié de la saison.

Son analyse du projet Audi s’appuie notamment sur l’ampleur des moyens désormais consacrés au groupe propulseur, alors que l’équipe issue de Sauber doit encore combler une partie de son retard après plusieurs années difficiles.

"Sauber, je veux dire, ils étaient vraiment désespérés ces deux ou trois dernières années. Ils étaient tout simplement catastrophiques, il n’y a pas d’autre mot pour le dire," a lancé l’ancien ingénieur.

Szafnauer lui a alors rappelé qu’Audi possédait déjà l’équipe à cette époque, ce qui signifiait que la structure bénéficiait de ressources financières importantes ainsi que d’une infrastructure solide. Smedley a reconnu la qualité de certaines installations existantes, notamment la soufflerie, tout en insistant sur la transformation opérée autour du programme moteur.

"Ils ont toujours eu une très bonne soufflerie, ou en tout cas depuis longtemps. Mais maintenant, si vous regardez leur installation en Allemagne, le site moteur, l’installation consacrée au groupe propulseur, elle est sans égale, et ils continuent à construire et à développer tout cela," a-t-il déclaré.

Pour Smedley, l’ampleur du chantier explique aussi pourquoi Audi doit être jugée sur plusieurs années plutôt que sur les seuls résultats de sa première saison.

"C’est donc un projet énorme pour eux. Hinwil, en tant qu’installation de Formule 1, laisse peut-être un peu à désirer. Mais ils sont en train de l’agrandir et il existe des projets concernant la direction qu’ils veulent lui donner. C’est donc un projet vraiment important pour eux," a-t-il conclu.