Mercedes F1 a encore une carte maîtresse à jouer avec les évolutions de sa W17

Mercedes devra encore patienter avant d’introduire son très attendu ensemble d’évolutions sur la W17. L’écurie allemande ne disposera pas de ses nouvelles pièces lors du prochain Grand Prix d’Azerbaïdjan, où elle tentera néanmoins de confirmer les bonnes dispositions affichées à Monza. Les améliorations les plus importantes sont programmées à partir de la Malaisie, dans le cadre d’un programme de trois courses en autant de week-ends.

Parmi les quatre écuries de tête, Mercedes est la seule à ne pas avoir introduit d’évolution majeure lors des courses européennes disputées durant l’été. L’équipe a plutôt choisi de concentrer ses efforts sur un ensemble de nouveautés qui doit être déployé "à partir de la Malaisie".

Les documents d’évolution publiés par la FIA recensent les modifications aérodynamiques déclarées par les équipes lors de chaque week-end de Grand Prix. Il convient toutefois de rappeler que cette liste ne concerne que les changements visibles sur le plan aérodynamique. Les évolutions mécaniques, les ajustements logiciels et les réductions de poids n’ont pas à y être déclarés.

Ces documents ne permettent pas non plus de mesurer systématiquement l’ampleur des changements apportés au concept aérodynamique d’une monoplace. Plusieurs éléments peuvent en effet correspondre à des adaptations spécifiques à un circuit, destinées à réduire localement la traînée ou à améliorer l’appui aérodynamique. La liste des évolutions fournit néanmoins un indicateur intéressant de l’intensité avec laquelle une équipe développe sa voiture.

Et, dans ce domaine, Mercedes est actuellement la moins active des quatre écuries de pointe. Depuis le Grand Prix de Miami, disputé au début du mois de mai après une pause d’un mois dans le calendrier, la W17 n’a reçu que 26 évolutions suffisamment significatives pour apparaître dans la liste de la FIA.

Ferrari est l’équipe qui en a introduit le plus, avec 39 éléments recensés. McLaren suit de près avec 38, tandis que Red Bull en compte 35.

Une W17 toujours aussi polyvalente

Ces chiffres tendent à démontrer que Mercedes disposait d’une marge de performance appréciable au début de la saison. Malgré un retard de l’ordre de 10 à 15 éléments de développement sur ses rivales directes, la W17 demeure la monoplace la plus polyvalente du plateau.

La Mercedes a notamment permis à Kimi Antonelli d’enchaîner les victoires sur des circuits aux caractéristiques très différentes, malgré le net regain de performance de McLaren avec la MCL40.

Lando Norris a ainsi remporté les Grands Prix de Budapest et de Zandvoort, tandis qu’il semblait également en mesure de s’imposer à Madrid avant qu’une voiture de sécurité virtuelle, déployée à un moment particulièrement mal choisi pour lui, ne compromette ses chances.

Mercedes reste toutefois en retrait dans l’exercice des qualifications. L’écurie n’a plus décroché la pole position depuis le Grand Prix de Belgique, à la mi-juillet, lorsque Kimi Antonelli avait signé le meilleur temps à Spa-Francorchamps.

Cette série atteint désormais quatre Grands Prix, dont trois au cours desquels Lando Norris a réalisé la pole position. Une situation bien différente de celle observée au début de la saison 2026, Mercedes ayant alors placé l’une de ses voitures en pole lors des dix premières manches du championnat.

Une évolution majeure attendue en Malaisie

Depuis plusieurs semaines, Mercedes évoque l’arrivée d’un important ensemble de nouveautés pour la seconde moitié de la saison. Dans les limites imposées par le plafond budgétaire, l’écurie de Brackley a travaillé avec application afin de définir le contenu de cette évolution et la meilleure manière de l’intégrer à la W17.

Cette mise à jour pourrait-elle permettre aux Flèches d’Argent de retrouver une domination nette au cours du dernier tiers du championnat ? L’hypothèse reste envisageable, puisque l’équipe prévoit de présenter son ensemble d’évolutions le plus conséquent lors du prochain enchaînement de trois courses.

Interrogé dans le cadre de l’émission Nu Silver Arrows, Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie en piste de Mercedes, a confirmé le calendrier retenu ainsi que l’ampleur du gain espéré.

"Les évolutions arriveront à partir de la Malaisie," a expliqué l’ingénieur, en référence au rendez-vous de Sepang, qui constituera la deuxième étape de ce triple enchaînement.

"Et, je l’espère, nous ferons un pas en avant intéressant. Je ne pense pas que nous serons largement devant tout le monde, mais nous devrions, je l’espère, retrouver une situation dans laquelle nous pourrons aborder les qualifications en sachant que nous nous battons pour la pole position."

La prochaine course de Bakou ne verra donc que des changements limités sur la W17. Pour autant, Shovlin estime que les caractéristiques du circuit azerbaïdjanais pourraient convenir à la monoplace allemande, notamment après les performances observées à Monza.

"Nous n’avons pas grand-chose de nouveau à apporter à Bakou, mais c’est en réalité un circuit où la traînée compte davantage que l’appui aérodynamique. La voiture était performante à Monza. J’espère donc qu’elle fonctionnera bien à Bakou, mais il faut une monoplace capable d’afficher une bonne vitesse de pointe."

"Il y a néanmoins d’autres éléments dont vous avez besoin à Bakou, comme le caractère urbain du circuit, presque similaire à celui de Monaco, et la capacité à gérer les portions lentes en gardant toutes les roues au contact de la piste."

Une marge de performance devenue très faible

Même si Mercedes a remporté les deux dernières courses, à Monza et à Madrid, grâce à Kimi Antonelli, l’écurie n’a plus signé de pole position depuis le succès du jeune Italien en Belgique.

Andrew Shovlin a souligné l’évolution du rapport de force depuis le début de la saison, lorsque Mercedes pouvait aborder chaque samedi avec des ambitions très élevées.

"En début de saison, nous avions tendance à nous dire que nous disposions d’une voiture qui, si nous faisions vraiment du bon travail, devait être en pole position. Nous devions nous battre pour la victoire."

"Désormais, l’écart entre la première et la sixième place se situe entre un et deux dixièmes, et il est difficile de faire des prévisions, car Monza est un circuit unique. Il nécessite une voiture assez peu chargée et présentant peu de traînée, tandis qu’un nouveau circuit comme le Madring ne pourrait pas être plus différent. Mais nous nous concentrons simplement sur le fait de tirer le maximum de la voiture et, si nous gagnons, ce sera formidable."

Mercedes aurait pu mieux résister à Norris à Zandvoort

En revenant sur les dernières courses, Shovlin a également reconnu que Mercedes aurait peut-être pu opposer une résistance plus importante à Lando Norris lors du Grand Prix des Pays-Bas. Selon lui, le résultat ne s’expliquait pas uniquement par un déficit de performance de la W17, mais aussi par une exécution perfectible.

"À Zandvoort, je pense que nous avons désormais identifié d’autres éléments concernant la manière dont nous aurions pu exploiter la voiture et qui, selon moi, auraient permis de réduire une partie de cet écart de performance."

"Comme il s’agissait d’un format sprint, nous n’avions pas le temps de comprendre correctement certains de ces problèmes et de leur trouver une solution."

Les performances réalisées à Monza ont permis à Mercedes d’aborder le déplacement à Bakou avec davantage de confiance. Sans cette démonstration de compétitivité sur un circuit exigeant en matière de traînée, l’équipe aurait probablement redouté davantage le tracé azerbaïdjanais.

"Je pense que si nous n’avions pas eu Monza, nous dirions encore : ’à Bakou, cela fera un moment que nous n’avons pas apporté d’évolutions, ce sera un circuit difficile pour nous’."

"Le fait d’avoir montré que notre voiture fonctionne bien sur ces circuits qui nécessitent peu de traînée est important. Nous disposons d’une voiture efficace, nous semblons performants en ligne droite, et Red Bull est assez similaire sur ce point. Même si ce n’est pas la seule chose dont vous avez besoin à Bakou, je pense que si vous avez cela, vous pouvez raisonnablement espérer obtenir un bon résultat."

"Il faudra ensuite réussir à régler la voiture pour la partie très sinueuse et tortueuse autour du château, ainsi que pour ces différents virages."

Malgré l’absence de nouveauté majeure, l’écurie de Brackley se montre donc confiante avant le rendez-vous azerbaïdjanais.

"Mais nous sommes impatients d’y être. C’est un circuit sur lequel George a déjà été performant. Kimi le connaît désormais, ce n’est pas sa première année, et j’espère que nous serons en mesure de nous battre pour la victoire."

Reste à savoir si ce package pourrait être accompagné du moteur évolué ADUO1 de Mercedes, pour George Russell au moins qui arrive en fin de quota moteur avant pénalité. Selon les dernières informations, ce serait plutôt pour la tournée américaine, à partir d’Austin.