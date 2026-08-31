Norris : ’je peux être ferme pour essayer d’obtenir ce que je veux chez McLaren’

McLaren n’a pas seulement prolongé Lando Norris jusqu’en 2030, l’équipe a aussi renforcé la position du champion du monde au cœur de son projet. Après plusieurs années passées à gagner en expérience, en influence et en statut, le Britannique estime désormais disposer du poids nécessaire pour peser davantage sur les orientations de l’écurie, sans pour autant perdre de vue l’objectif principal : permettre à McLaren de continuer à gagner.

Lando Norris aborde la suite de son aventure chez McLaren avec un statut qui n’a plus grand-chose à voir avec celui du jeune débutant arrivé en Formule 1 à seulement 19 ans. Champion du monde 2025, détenteur du record du nombre de départs en Grand Prix pour l’écurie de Woking et désormais lié au constructeur jusqu’en 2030 au minimum, le Britannique est devenu l’un des principaux piliers du projet. Et cette position lui donne désormais une influence qu’il entend pleinement assumer.

La prolongation de contrat officialisée samedi a ainsi confirmé que Norris sera au centre du projet McLaren pour les prochaines années. Son nouvel engagement court jusqu’à la fin de la saison 2030 au minimum, avec une option pluriannuelle permettant potentiellement de poursuivre l’aventure au-delà. Une décision qui intervient alors que le Britannique a progressivement pris davantage de responsabilités au sein de l’écurie, aussi bien sur la piste qu’en dehors.

Interrogé par Sky Sports News sur l’évolution de son rôle depuis ses débuts en Formule 1, Norris a expliqué que son rapport avec l’équipe avait profondément changé avec l’expérience.

"On apprend au fil des années quand il faut parler et quand il ne faut pas parler," a-t-il expliqué. "En termes de pouvoir dont vous disposez en tant que pilote et en tant qu’individu, durant les premières années, vous n’allez pas dépasser certaines limites. Je ne vais certainement pas élever la voix au-dessus de celle de quelqu’un d’autre, ce genre de choses."

Mais huit saisons passées avec la même équipe ont progressivement modifié cette dynamique. Norris n’est plus simplement le pilote chargé de tirer le meilleur de sa monoplace : il considère désormais qu’il doit également contribuer à guider les hommes et les femmes qui l’entourent.

"Avec le temps, vous comprenez que notre rôle ne consiste pas simplement à conduire la voiture," a-t-il poursuivi.

"Il s’agit aussi de savoir comment être un leader, comment diriger l’équipe, comment être une voix pour toutes les personnes qui travaillent ici, pour tous les gars et toutes les filles. Comment puis-je les pousser à faire mieux, à être meilleurs ? Tout en me poussant moi-même, bien sûr. Et comment pouvons-nous tous travailler et faire cela en tant qu’équipe ?"

Une influence construite au fil des années

Cette évolution est aussi la conséquence directe de la longévité exceptionnelle de Norris chez McLaren. Arrivé dans le programme de jeunes pilotes en 2017, il a d’abord occupé le rôle de pilote d’essais et de développement avant de devenir pilote de réserve. En 2019, à seulement 19 ans, l’écurie lui a offert son premier baquet en Grand Prix, aux côtés de Carlos Sainz.

Depuis, Norris a connu toutes les étapes de la reconstruction de McLaren : les difficultés du début de son parcours, le retour progressif aux avant-postes, ses premiers podiums, sa première pole position, puis ses premières victoires et, finalement, le titre mondial décroché en 2025. Avec 163 départs en Grand Prix pour l’équipe, il détient le record de McLaren, devant David Coulthard et ses 150 départs, dépassés lors du Grand Prix du Qatar 2025.

Cette fidélité lui a également donné une connaissance intime du fonctionnement de l’écurie. Et Norris reconnaît désormais qu’il peut utiliser cette expérience pour faire entendre sa voix avec davantage de poids.

"J’ai simplement appris le pouvoir et l’influence que je peux avoir sur les orientations que nous prenons en tant qu’équipe," a-t-il déclaré. "Bien sûr, je ne veux jamais en abuser, mais en même temps, je sais que je suis dans une position où je peux être ferme pour essayer d’obtenir ce que je veux, de la voiture, de l’équipe, des personnes qui m’entourent."

"Et c’est quelque chose de très important. Je pense qu’il faut utiliser cela en tant que sportif, quel que soit le sport que vous pratiquez. Il faut savoir comment essayer d’obtenir ce que vous voulez en tant qu’individu."

Norris estime justement se trouver aujourd’hui dans un environnement particulièrement favorable pour exploiter cette influence.

"Je sens que je suis dans une très bonne situation actuellement avec les personnes qui m’entourent, mon équipe, les personnes que nous avons à différents postes, les responsables d’équipe, tout cela, ainsi que l’éthique de travail de toute l’équipe, qui est vraiment la chose la plus importante au bout du compte," a-t-il ajouté.

Jusqu’à quand veut-il reste en F1 ?

Ce nouveau contrat va l’amener dans sa trentaine. Interrogé sur la possibilité de courir jusqu’à la quarantaine et de rester chez McLaren tout au long de sa carrière, Norris a admis qu’il n’était pas encore certain de la durée totale qu’il souhaite pour son parcours.

"Oh, je ne sais pas si je veux aller jusqu’à 40 ans. Atteindre la trentaine est déjà un sacré défi, alors on verra bien. Je ne sais pas ce que l’avenir me réservé. Je veux croire en cet avenir, et je reste convaincu qu’en tant qu’équipe, nous pouvons remporter d’autres victoires ainsi que des titres Constructeurs et Pilotes, c’est pour cela que je veux rester ici."

"C’est aussi la seule écurie que j’aie jamais connue, je l’adore et je considère cet endroit comme ma maison. Si je finis par effectuer toute ma carrière chez McLaren, ce sera une immense fierté pour moi de pouvoir le dire et de garder cela avec moi pour le restant de mes jours."

"Mais je ne sais pas jusqu’à quel âge je veux piloter : 30, 40 ou 50 ans ? Je l’ignore encore. Je suis donc très, très heureux d’annoncer que je serai là pour quatre années supplémentaires, quatre années à me battre, je l’espère, pour des victoires et des championnats."

McLaren a déjà relancé Norris

Cette confiance intervient alors que McLaren vient justement de démontrer sa capacité à réagir après un début de saison 2026 particulièrement compliqué. L’écurie championne du monde en titre avait semblé perdre pied en début d’exercice, notamment avec l’incapacité de ses deux voitures à prendre le départ du Grand Prix de Chine, après un début de saison déjà difficile en Australie.

Les évolutions apportées à la MCL40 ont toutefois changé la donne. Une première étape importante a été franchie en Hongrie avant la pause estivale, permettant à Norris de décrocher sa première victoire de la saison. De nouvelles pièces ont ensuite complété le dispositif à Zandvoort, où le Britannique a signé la pole position avant de s’imposer pour la deuxième fois consécutive.

Cette remontée a relancé ses espoirs au championnat. Norris compte désormais 83 points de retard sur Kimi Antonelli, leader du classement, alors qu’il reste encore 11 manches à disputer. Le Britannique doit également revenir sur George Russell et Lewis Hamilton, tous deux situés à 59 points d’Antonelli. Norris est actuellement quatrième du championnat.

La situation rappelle forcément celle de 2025. À neuf courses de la fin de la saison, Oscar Piastri comptait alors 34 points d’avance sur son équipier, tandis que Max Verstappen accusait 104 points de retard. Le Néerlandais avait pourtant réussi à combler une partie spectaculaire de son déficit et à pousser Norris jusqu’à la dernière course à Abu Dhabi.

Norris ne prétend pas disposer d’une recette particulière pour reproduire une telle remontée. Mais il retient avant tout une chose : elle est possible.

"Simplement le fait que c’est possible," a-t-il répondu lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il pouvait tirer de la remontée de Verstappen l’année dernière. "Le plus important, c’est de continuer à y croire, à travailler dur, à motiver l’équipe de la bonne manière. C’est la chose essentielle."

"Il n’a rien fait de mieux que nous, à part le fait que nous avons commis des erreurs en tant qu’équipe à certains endroits."

Le précédent Piastri comme avertissement

Le Britannique garde néanmoins en tête la difficulté d’une lutte pour le titre lorsque deux pilotes d’une même équipe sont directement impliqués. En 2025, Norris avait dû composer avec la menace de son propre équipier Piastri tout au long de la saison.

Cette année, la situation est différente. Norris possède actuellement 55 points d’avance sur l’Australien, septième du classement. Et son nouveau statut au sein de McLaren pourrait naturellement alimenter les interrogations sur une éventuelle hiérarchie dans la dernière partie de la saison.

Sans réclamer explicitement un statut de pilote numéro un, Norris semble toutefois conscient que la comparaison avec 2025 est particulièrement pertinente.

"Il n’y avait rien de ce que nous faisions qui était mauvais à l’époque," a-t-il expliqué. "Nous avions simplement deux pilotes qui se battaient pour notre championnat. Eux n’en avaient qu’un."

"C’est un peu une situation similaire à celle dans laquelle Mercedes se trouve actuellement, par rapport à celle dans laquelle je me trouve."

Pour Norris, il n’y a donc pas nécessairement une leçon technique à tirer de la remontée de Verstappen en 2025. La principale leçon est mentale et collective : ne pas abandonner tant que le championnat reste mathématiquement ouvert.

"Il n’y a pas grand-chose à en tirer, je dirais, si ce n’est de continuer à croire que c’est possible jusqu’à ce que ça ne le soit plus. Et c’est avec cette attitude que nous allons nous battre."