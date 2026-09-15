Audi est ouvert à des investisseurs mais veut garder son projet F1

Audi pourrait ouvrir davantage le capital de son écurie de Formule 1 alors que l’intérêt d’investisseurs extérieurs se renforce, mais le constructeur allemand entend conserver la maîtrise de son projet. À Madrid, son directeur général Gernot Döllner a également assuré que le programme F1 disposait toujours d’un financement solide, malgré les mesures de réduction des coûts engagées plus largement au sein du groupe Volkswagen. Audi se montre par ailleurs serein sur sa stratégie d’électrification et affiche sa confiance envers son duo de pilotes.

Alors que le groupe Volkswagen poursuit ses efforts de réduction des coûts, la situation financière du projet Audi en Formule 1 suscite naturellement des interrogations. Döllner a toutefois assuré que le programme avait été préparé avec suffisamment de sérieux pour ne pas être remis en cause.

"Nous nous sommes préparés très minutieusement pour la Formule 1 et avons établi le projet avec un financement solide et un partenaire," a-t-il déclaré lors de sa présence ce week-end à Madrid.

Le dirigeant allemand estime que le plan financier de l’écurie suit sa trajectoire et ne nécessite aucune modification.

"Notre plan d’affaires atteindra son seuil de rentabilité au cours de cette décennie. Nous restons fidèles à notre plan et ne voyons aucune raison de changer quoi que ce soit."

Audi a déjà accueilli un investisseur majeur dans son projet. Le fonds souverain du Qatar a acquis une importante participation minoritaire dans l’équipe, estimée à environ un tiers du capital, avant même l’engagement officiel d’Audi en tant qu’écurie d’usine.

L’intérêt extérieur ne s’arrêterait toutefois pas là. Döllner confirme que d’autres investisseurs potentiels se sont manifestés, même si Audi ne compte pas abandonner le contrôle du projet.

"Nous constatons beaucoup d’intérêt de la part d’autres partenaires potentiels, mais nous conserverons toujours le contrôle de l’équipe," a-t-il affirmé.

"Vous pouvez gérer une équipe de Formule 1 avec un style de management démocratique, mais vous ne serez jamais assez rapide. Les partenaires doivent avoir confiance en nous pour que nous nous occupions nous-mêmes de l’équipe de course."

Audi ne craint pas un éventuel retour du V8

Le projet Audi repose largement sur une stratégie d’électrification, ce qui pourrait sembler difficilement compatible avec la perspective évoquée par la FIA d’une éventuelle réglementation privilégiant à nouveau un moteur V8 atmosphérique à partir de 2030-2031.

Döllner refuse de considérer cette éventualité comme une menace directe pour la stratégie du constructeur.

"Non, je n’irais pas jusque-là," a-t-il répondu lorsqu’il lui a été demandé si cette évolution réglementaire pouvait entrer en conflit avec la stratégie d’électrification d’Audi.

Le dirigeant allemand identifie en revanche une condition qui, elle, serait non négociable pour Audi : la poursuite de l’utilisation d’un carburant durable.

"Le carburant restera durable, c’est important pour nous. Ce serait une ligne rouge pour nous, mais ce n’est pas sujet à discussion."

Sur le plan sportif, Audi affiche également sa satisfaction concernant son duo de pilotes. Les performances et l’avenir à moyen terme de Nico Hülkenberg ont fait l’objet de certaines spéculations, mais Döllner apporte un soutien clair au pilote allemand de 39 ans.

"Nous sommes extrêmement satisfaits de Hülkenberg et de Bortoleto, qui tirent tous les deux dans la même direction pour le bien de l’équipe Audi en Formule 1," a-t-il déclaré.

"La nationalité allemande de Nico représente une valeur particulière en interne pour Audi. Cette dimension ne remet toutefois pas en question le principe selon lequel la performance restera le critère déterminant pour la composition de l’équipe, bien entendu. Mais nous voyons un en eux un beau duo qui tire l’équipe vers le haut."

Enfin, Audi souhaite voir l’Allemagne retrouver un Grand Prix de Formule 1. Le constructeur ne prévoit cependant pas de financer lui-même le retour de l’épreuve.

"Nous n’avons aucun projet de participation financière," a indiqué Döllner. "En tant que constructeur, nous pouvons contribuer en engageant des équipes, mais ce sont les autres acteurs qui doivent se mobiliser et construire un tel événement."