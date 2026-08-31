Ferrari sur le point de prolonger Hamilton pour un ou deux ans, Bearman a un choix à faire

Alors que Ferrari s’apprête à vivre un Grand Prix d’Italie particulièrement symbolique à Monza, les décisions concernant son avenir pourraient avoir des conséquences bien au-delà de la saison 2026. La Scuderia envisagerait en effet de prolonger Lewis Hamilton au-delà de 2027, au moins jusqu’en 2028, une perspective qui pourrait directement compromettre les ambitions d’Oliver Bearman et pousser le jeune Britannique à envisager un départ du giron Ferrari.

Selon de nombreuses sources en Allemagne et en Italie, plusieurs signaux convergent désormais vers une prolongation de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Grand Prix d’Italie, disputé ce week-end à Monza, constituerait d’ailleurs un cadre particulièrement évident pour officialiser une telle décision.

Arrivé chez Ferrari en 2025, Hamilton dispose actuellement d’un accord lui permettant de poursuivre l’aventure en 2027, avec une option en sa faveur. Mais la possibilité que le septuple champion du monde reste à Maranello au moins une année supplémentaire, jusqu’à la fin de la saison 2028 ou 2029, commencerait désormais à prendre de l’ampleur.

À 41 ans, le Britannique pourrait donc continuer à occuper l’un des deux baquets de la Scuderia pendant encore plusieurs saisons. Une perspective qui poserait inévitablement la question de l’avenir d’Oliver Bearman.

Bearman face à une attente potentiellement interminable

Le pilote Haas reste membre de la Ferrari Driver Academy et représente depuis plusieurs années l’un des espoirs les plus sérieux du constructeur italien pour accéder un jour à son équipe de Formule 1. Son excellente prestation lorsqu’il avait remplacé Carlos Sainz au pied levé chez Ferrari en 2024 avait renforcé cette réputation.

Mais la prolongation potentielle de Hamilton changerait considérablement les perspectives du Britannique.

Bearman est actuellement lié à Ferrari jusqu’à la fin de la saison 2027. Si Hamilton venait à prolonger jusqu’en 2028, voire 2029, le pilote Haas pourrait donc se retrouver confronté à une situation particulièrement délicate : attendre encore avant d’obtenir une chance chez Ferrari, sans aucune garantie que celle-ci finisse par se présenter.

Bearman avait lui-même récemment reconnu que son ambition restait de piloter pour la Scuderia, tout en refusant de sacrifier plusieurs années de sa carrière dans l’attente d’une éventuelle opportunité.

"Mon objectif reste de devenir un jour pilote Ferrari," avait-il déclaré dans l’émission Beyond The Grid de la Formule 1.

Mais le jeune Britannique avait immédiatement posé une limite à cette ambition : "Je ne veux pas rester assis pendant trois, quatre ou cinq ans à attendre qu’un baquet Ferrari se libère, parce qu’il n’y a aucune garantie et qu’on peut alors gâcher ses meilleures années."

Une position particulièrement claire alors que le marché des transferts pourrait offrir d’autres possibilités au jeune pilote.

"Si cela signifie que ce ne sera pas avec Ferrari parce qu’ils ne peuvent pas m’offrir cette place, alors c’est la vie," avait-il également expliqué.

Ces déclarations prennent aujourd’hui une dimension supplémentaire. Si Ferrari décidait effectivement de conserver Hamilton jusqu’en 2028 et ne proposait pas de baquet à Bearman pour la saison suivante, ce dernier serait alors libre de quitter à la fois Haas et la structure de développement de Ferrari.

Il pourrait ainsi négocier avec une autre équipe et poursuivre sa carrière en Formule 1 sans attendre indéfiniment que la porte de Maranello s’ouvre.

Bearman devra-t-il choisir une autre voie ?

Pour Ferrari, prolonger Hamilton au-delà de 2027 permettrait de conserver l’un des pilotes les plus expérimentés et les plus médiatiques de la grille. Pour Bearman, en revanche, une telle décision réduirait mécaniquement les possibilités de promotion à court terme puisque Charles Leclerc est lui signé jusqu’à fin 2030 !

Le Britannique dispose néanmoins déjà d’un argument important : il est installé en Formule 1 avec Haas et poursuit son développement au sein d’une équipe qui reste liée à Ferrari. Son avenir ne dépend donc plus exclusivement d’une éventuelle promotion immédiate chez les Rouges.

Mais l’échéance de 2027 pourrait devenir déterminante.

Si Hamilton reste jusqu’en 2028 et si Charles Leclerc conserve parallèlement son baquet, la porte de Ferrari serait tout simplement fermée à Bearman pour cette période. Le jeune pilote devrait alors arbitrer entre patienter encore au sein d’une équipe Haas F1 qui peine toujours à convaincre, au risque de perdre plusieurs années précieuses, ou profiter de sa liberté contractuelle pour rejoindre une autre structure.

Une situation qui pourrait se jouer à Monza

La question pourrait prendre une dimension particulière ce week-end puisque Ferrari prépare un rendez-vous très symbolique sur son circuit national.

Pour son Grand Prix à domicile, la SF-26 doit arborer une livrée spéciale inspirée de celle utilisée par Ferrari en 1996, année de l’arrivée de Michael Schumacher au sein de la Scuderia.

Le septuple champion du monde allemand sera au cœur de l’hommage rendu par l’équipe. Son logo personnel va apparaître sur les combinaisons de Lewis Hamilton et Charles Leclerc et certainement sur la monoplace, lorsque la livrée de celle-ci sera révélée cette semaine.

Dans ce contexte chargé d’histoire, une annonce concernant l’avenir de Hamilton aurait évidemment une portée particulière.

Le Britannique est lui-même intimement lié à l’héritage de Schumacher puisqu’il a égalé en 2020 le record de sept titres mondiaux détenu jusque-là par l’Allemand. Son arrivée chez Ferrari en 2025 avait par ailleurs constitué l’un des transferts les plus retentissants de l’histoire récente de la Formule 1.

Monza pourrait donc devenir le théâtre d’une double célébration pour Ferrari, avec un hommage à Schumacher et potentiellement une clarification supplémentaire concernant l’avenir de Hamilton.

La Scuderia dispose en outre d’un argument supplémentaire pour nourrir l’optimisme de ses supporters à Monza : l’équipe va introduire sa dernière évolution moteur ADUO, avec un gain annoncé par plusieurs rapports autour de 15 chevaux pour le moteur à combustion interne.

Cette évolution pourrait constituer un élément important dans la lutte de Ferrari pour la fin de saison, tout en donnant une dimension supplémentaire au rendez-vous italien.