Audi F1 fait progresser Slater, vice-champion F3, en Formule 2

Freddie Slater, pilote du programme de développement des pilotes Audi F1 (Audi Driver Development Programme), franchira une nouvelle étape en rejoignant le championnat de Formule 2 avec Invicta Racing en 2027, poursuivant ainsi sa progression dans la hiérarchie des monoplaces. Slater vient de terminer vice-champion de F3 après les dernières manches disputées au Madring.

Le Britannique de 18 ans avait été annoncé comme le premier pilote recruté par le programme de développement Audi avant la saison 2026. Engagé dans le championnat de Formule 3 avec Trident Motorsport, Slater s’est rapidement imposé parmi les leaders et a lutté pour le titre tout au long de l’année. Il a finalement terminé vice-champion à l’issue d’une première saison remarquable, marquée par une victoire en course principale, trois pole positions et huit podiums.

Son passage en Formule 2 avec Invicta Racing lui permettra de rejoindre une écurie au palmarès récent impressionnant dans la discipline, incluant des titres Pilotes et Équipes consécutifs en 2024 et 2025. La saison 2027 lui offrira l’opportunité de mettre à profit l’expérience acquise cette année en Formule 3 et de poursuivre son développement dans un environnement très compétitif. Slater aura une première occasion de travailler avec l’équipe lors des essais d’après-saison de Formule 2, entamant ainsi la préparation de sa campagne 2027.

Cette étape marque la poursuite de la progression rapide de Freddie dans les catégories de promotion. Après avoir débuté en sport automobile en 2022 et être devenu le plus jeune champion de l’histoire des Ginetta Junior Winter Series, il a remporté le championnat Ginetta Junior l’année suivante. En 2024, il a décroché les titres de Formule 4 italienne et des Émirats arabes unis, avant de remporter le championnat d’Europe de Formule Régionale en 2025 et de terminer vice-champion du championnat de Formule Régionale du Moyen-Orient.

"Je suis vraiment ravi de passer en Formule 2 avec Invicta Racing l’année prochaine," dit Freddie Slater, pilote du programme de développement des pilotes Audi.

J’ai beaucoup appris en Formule 3 cette saison et j’ai le sentiment d’avoir progressé, tant en tant que pilote qu’en tant que personne, au fil de l’année. Invicta possède un palmarès impressionnant en Formule 2, et j’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe pour préparer notre saison commune. Je suis également très reconnaissant du soutien continu du programme de développement des pilotes Audi. J’ai encore beaucoup à apprendre et je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi."

Tout au long de sa saison 2027 en Formule 2, Slater continuera de bénéficier du soutien du programme de développement des pilotes Audi, qui vise à accompagner son évolution tant sur la piste qu’en dehors.

"Le passage à la Formule 2 est l’étape suivante logique pour Freddie, ainsi qu’une nouvelle phase importante de son évolution en tant que pilote," commente Allan McNish, directeur du programme de développement des pilotes Audi.

"Il a réalisé une excellente saison en Formule 3, luttant pour le titre jusqu’à la dernière manche et démontrant sa pointe de vitesse, son sens de la course et ses progrès tout au long de l’année. Nous sommes très fiers de ce que Freddie a accompli cette saison et de la manière dont il a évolué. Invicta Racing affiche un palmarès remarquable ces dernières années, et nous sommes ravis de collaborer avec eux. Nous pensons qu’il s’agit de l’environnement idéal pour lui, et nous sommes impatients de le soutenir alors qu’il relèvera ce nouveau défi en 2027."

Pour James Robinson, PDG et directeur d’équipe d’Invicta Racing, "nous sommes ravis d’accueillir Freddie chez Invicta Racing pour 2027. Terminer vice-champion du championnat FIA de Formule 3 dès sa première saison est une performance exceptionnelle, surtout compte tenu du niveau de la concurrence dans cette catégorie."

"Ses résultats tout au long de l’année - incluant une victoire, trois pole positions et huit podiums - témoignent de la vitesse et de la régularité dont il a fait preuve. Freddie a prouvé qu’il était prêt pour l’étape suivante, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de l’accompagner dans ce nouveau défi en Formule 2."