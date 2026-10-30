Audi F1 se sépare d’une légende de Sauber après 39 ans de fidélité

C’est une page majeure de l’histoire de Sauber qui s’apprête à se tourner. Audi F1 a annoncé le départ de Beat Zehnder à la fin du mois de décembre, dans le cadre d’une restructuration de ses activités en vue de la saison 2027. Présent à Hinwil depuis 1988, le Suisse aura consacré 39 années à la structure, traversant son aventure en endurance, ses débuts en Formule 1 et ses différentes transformations. Avec 601 Grands Prix consécutifs à son actif, il quitte l’équipe en laissant derrière lui un héritage considérable.

Audi F1 poursuit sa réorganisation en vue de la saison 2027, avec le départ d’une figure historique de la structure de Hinwil. Beat Zehnder, qui accompagne l’équipe depuis l’époque Sauber, quittera officiellement ses fonctions à la fin du mois de décembre 2026.

L’annonce marque la fin d’une collaboration de près de quatre décennies entre le Suisse et une organisation dont il a connu pratiquement toutes les étapes de développement, depuis les compétitions d’endurance jusqu’à son intégration au championnat du monde de Formule 1.

Dans son communiqué, Audi a tenu à rendre un hommage appuyé à celui qui a longtemps occupé des responsabilités essentielles dans le fonctionnement quotidien de l’écurie.

"Audi F1 tient à exprimer officiellement ses sincères remerciements à Beat Zehnder, qui quittera l’équipe à la fin du mois de décembre 2026 à la suite de la restructuration de ses activités en préparation de la saison 2027."

"Beat a été un mentor pour des centaines de membres de l’équipe et de pilotes qui sont passés par Hinwil au fil des années."

De la victoire au Mans aux débuts de Sauber en F1

L’histoire de Beat Zehnder avec Sauber débute en 1988, lorsqu’il rejoint Sauber Motorsport, alors engagé dans les courses de voitures de sport.

Il participe ainsi à une période particulièrement glorieuse pour la structure suisse, dont le programme d’endurance remporte les 24 Heures du Mans et le Championnat du monde des voitures de sport en 1989 et 1990.

Lorsque Sauber franchit le pas de la Formule 1 en 1993, Zehnder accompagne naturellement l’équipe dans cette nouvelle aventure.

Dès 1994, il prend les fonctions de team manager, un poste qu’il occupera pendant de nombreuses années et qui fera de lui l’un des visages les plus familiers du paddock.

Son rôle dépasse progressivement la seule gestion opérationnelle des week-ends de Grand Prix. En 2018, il est nommé au comité de direction de l’écurie, confirmant son importance au sein de l’organisation.

Plus récemment, il avait pris la responsabilité des activités historiques de l’équipe en tant que directeur des programmes spéciaux et des opérations (Director Signature Programs & Operations), chargé notamment de contribuer à la valorisation de son héritage.

601 Grands Prix consécutifs et 39 années de fidélité

Au cours de sa carrière, Beat Zehnder aura traversé les périodes les plus contrastées de l’histoire de Sauber, des succès en endurance aux nombreuses difficultés rencontrées en Formule 1.

Audi souligne que ces hauts et ces bas n’ont jamais entamé son professionnalisme, son esprit de compétition ni sa volonté de gagner.

"Au cours de son parcours, il a connu aussi bien les sommets que les moments difficiles propres à un sport aussi exigeant, sans jamais perdre son professionnalisme, son esprit de compétition inlassable et son désir de victoire."

Son bilan témoigne de cette exceptionnelle longévité : 36 courses en Championnat du monde des voitures de sport et surtout 601 Grands Prix consécutifs de Formule 1, un chiffre qui illustre sa présence constante au sein de l’équipe pendant plusieurs décennies.

Au total, Audi salue 39 années de service, depuis son arrivée chez Sauber Motorsport en 1988 jusqu’à son départ annoncé pour décembre 2026.

"Il quitte ses fonctions avec 36 courses du Championnat du monde des voitures de sport et 601 Grands Prix consécutifs de Formule 1 à son actif."

"Nous le remercions pour ses 39 années de services exceptionnels et lui adressons tous nos meilleurs vœux pour l’avenir."

Avec le départ de Beat Zehnder, Audi tourne ainsi une page importante de son héritage Sauber au moment où l’écurie prépare une nouvelle étape de son développement. La réorganisation suite à son départ n’a pas été annoncée dans le communiqué de presse de ce jour.