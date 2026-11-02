Audi F1 repart avec un point sur tapis vert grâce aux efforts de Bortoleto

Audi aurait pu quitter le Grand Prix de Mexico sans inscrire de points, malgré une course encourageante de Gabriel Bortoleto, onzième à l’arrivée. Mais la pénalité de 10 secondes infligées à Oscar Piastri a permis au Brésilien de passer les portes du top 10 et marquer un point après un week-end perturbé par des problèmes techniques qui avaient fortement limité son roulage en essais libres. Nico Hülkenberg a connu une après-midi plus difficile, terminant seizième après avoir notamment été impliqué dans un incident avec Oliver Bearman. L’équipe allemande reconnaît avoir souffert des conditions particulières liées à l’altitude, mais espère retrouver davantage de compétitivité dès le prochain rendez-vous, au Brésil.

Gabriel Bortoleto a signé le meilleur résultat d’Audi à Mexico avec une dixième place sur tapis vert. Le Brésilien estime avoir réalisé une course satisfaisante compte tenu du manque de préparation dont il disposait, les problèmes rencontrés pendant les essais libres ayant notamment compliqué la gestion des pneumatiques et les choix de réglages.

"Je pense que, dans l’ensemble, nous avons fait une course correcte, ce qui est encourageant, surtout quand on considère que nous n’avions presque aucune donnée après les problèmes rencontrés tout au long des séances d’essais. Cela signifiait aussi que nous avancions un peu à l’aveugle en matière de gestion des pneus et de réglages. Globalement, cette 10e place est donc un résultat acceptable, même si c’était évidemment un peu frustrant de terminer en dehors des points sur la piste à l’arrivée."

Bortoleto se tourne désormais vers son Grand Prix national à Interlagos, où il espère profiter d’un tracé plus favorable à l’Audi pour retrouver les points devant son public.

"Nous allons maintenant disputer ma course à domicile, au Brésil, que j’attends vraiment avec impatience. Interlagos devrait convenir à notre voiture et, si nous parvenons à réaliser un week-end sans problème, contrairement à ce qui s’est passé ici, nous pourrons, je l’espère, nous battre pour inscrire de bons points devant mon public. Ce serait une manière positive de conclure ces trois semaines de déplacement."

De son côté, Nico Hülkenberg a terminé seizième après une course compliquée par les températures et un contact avec Oliver Bearman au virage 4, lors du deuxième départ. L’Allemand a reconnu son erreur et présenté ses excuses au pilote Haas ainsi qu’à son équipe.

"Cela a été une après-midi difficile pour nous. Nous avons souffert des températures tout au long de la course, ce qui nous a empêchés de vraiment nous mettre en position de nous battre. Lors du deuxième départ, je me suis retrouvé un peu trop près d’Ollie à l’entrée du virage 4, j’ai perdu de l’appui aérodynamique à l’avant et je n’ai pas réussi à arrêter la voiture à temps. Ce n’était évidemment pas intentionnel, et je lui présente mes excuses, ainsi qu’à l’équipe Haas."

Hülkenberg souhaite maintenant analyser les difficultés rencontrées au Mexique avant d’aborder immédiatement le rendez-vous brésilien. Il a également tenu à féliciter Kimi Antonelli pour son premier titre mondial, décroché grâce à sa troisième place à Mexico.

"Dans l’ensemble, ce n’était pas notre week-end le plus simple en tant qu’équipe. Il y a plusieurs choses à examiner et à comprendre, mais avec le Brésil qui arrive très vite, nous allons tirer ce que nous pouvons de cette course, repartir de zéro et nous remettre au travail."

"Enfin, toutes mes félicitations à Kimi [Antonelli] pour son titre de champion du monde. C’est un accomplissement immense et amplement mérité."

McNish : une course à deux visages pour Audi

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi, a lui aussi commencé son bilan en saluant le sacre d’Antonelli. Il a ensuite souligné les difficultés imposées par l’altitude de Mexico, qui a nécessité un travail important pour assurer la fiabilité des deux monoplaces et leur permettre de se battre pour les points.

"Tout d’abord, félicitations à Kimi Antonelli pour avoir décroché le championnat du monde. C’est une performance remarquable à un âge aussi jeune. Pour nous, cela a été un week-end globalement difficile ici, à Mexico. L’altitude impose des contraintes particulières aux voitures et toute l’équipe a travaillé extrêmement dur pour s’assurer que nos deux monoplaces puissent fonctionner de manière fiable et être en mesure de se battre pour les points jusqu’à la fin."

Selon McNish, la course a évolué de manière très différente pour les deux pilotes. Hülkenberg était dans la lutte, mais le drapeau rouge est intervenu à un moment défavorable à sa stratégie. À l’inverse, cette interruption a permis à Bortoleto de revenir dans la bataille et de se rapprocher du top 10.

"En réalité, cela a été une course en deux parties. Nico était dans le coup tout au long de l’épreuve, mais malheureusement, le drapeau rouge est arrivé au mauvais moment pour que sa stratégie fonctionne. De l’autre côté, cela a permis à Gabi de revenir dans la bataille, et il a tiré le meilleur parti de cette occasion. Même s’il a finalement terminé en piste en dehors des points, à la onzième place, il a réalisé une très belle performance, particulièrement compte tenu du roulage limité dont il avait bénéficié pendant les essais libres. Au final nous prenons un point avec la pénalité pour Oscar."

Le responsable britannique a enfin salué la mobilisation de l’ensemble du personnel d’Audi pendant ce week-end difficile, avant de se projeter vers le Brésil, une course particulièrement importante pour Bortoleto.

"Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce week-end, mais il faut également rendre hommage à tout le monde pour avoir fait preuve de solidarité dans des circonstances difficiles. Nous prenons maintenant directement la direction du Brésil, pour la course à domicile de Gabi."