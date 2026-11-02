Williams F1 conclut ’un week-end difficile’ par une course discrète à Mexico

Williams F1 a connu une course très discrète au Grand Prix du Mexique, avec une voiture qui était dans les trois moins rapides du plateau, et aucune chance concrète de marquer des points. Alex Albon termine premier du duo de pilotes de l’équipe avec une 14e place, et il n’y a pas grand chose à tirer d’un week-end durant lequel la FW48 était en fond de grille.

Le pilote thaïlandais salue toutefois une course solide malgré une stratégie à deux arrêts, et un rythme qui lui a notamment permis de passer devant son équipier. Le drapeau rouge a été bénéfique pour lui afin de ne pas faire son deuxième arrêt et il a pu grappiller des places.

"C’était une course solide pour nous. Nous sommes partis sur deux arrêts, ce qui était peut-être le mauvais choix en raison du faible niveau de dégradation des pneumatiques, mais le drapeau rouge nous a tous remis dans la course" a déclaré Albon, qui a raconté sa course et a eu un mot pour Kimi Antonelli.

"J’ai pris un très bon second départ et gagné pas mal de positions, que j’ai essayé de conserver, mais finalement Isack et Ryō m’ont dépassé. Le rythme était correct, tout bien considéré, et la voiture offrait de bonnes sensations, donc dans l’ensemble je suis plutôt content du week-end.

"Enfin, félicitations à Kimi. Il a piloté de manière vraiment impressionnante pour quelqu’un de si jeune. Être si jeune et capable de réussir ce qu’il a réussi, j’ai beaucoup de respect pour lui. Il a clairement franchi un grand cap depuis l’année dernière et c’est une nouvelle force avec laquelle il faudra compter."

Carlos Sainz a terminé la course 15e, et lui aussi a salué le champion du monde nouvellement couronné avant de passer à l’analyse d’une course qui était frustrante pour lui : "Tout d’abord, bravo à Kimi. Il a fait du super travail cette saison, alors félicitations à lui et à son équipe."

"En ce qui concerne notre dimanche, j’ai eu une bonne première moitié de course en basculant assez tôt sur une stratégie à un seul arrêt. Cela fonctionnait bien et nous étions en route pour maximiser ce que nous pouvions faire aujourd’hui, mais le second départ a été un chaos et j’ai perdu du terrain."

"Nous avons essayé de remonter dans le dernier relais, mais l’équilibre s’est dégradé et la surchauffe a aggravé la situation. Dans l’ensemble, ce fut un autre week-end difficile, mais nous allons tirer autant d’enseignements que possible de cette semaine pour le Brésil et continuer à tout donner pour les courses à venir."

James Vowles, le directeur de l’équipe, a salué le travail accompli par son motoriste mais aussi par l’équipe, sur un circuit qui présentait de nombreux défis. Il a aussi salué le couronnement d’Antonelli dans son ancienne équipe.

"C’est dommage de manquer de rythme, ce qui nous a finalement empêchés de nous battre pour les points aujourd’hui, mais c’était un vraiment très bon travail de la part de Mercedes HPP et de l’équipe pour s’assurer que les hautes altitudes ne nous impactent pas."

"Nous avons pu courir librement du début à la fin, ce qui est probablement l’une des courses les plus difficiles pour cela. Il était plus difficile de dépasser que prévu ici, donc c’était pratiquement une question de rester dans des trains de voitures."

"Alex a pris un excellent second départ après le drapeau rouge, mais malheureusement, cela n’a pas suffi pour se battre dans le top 10. Nous passerons en revue tous les enseignements que nous avons tirés et reviendrons prêts à aborder la dernière course de cette série de trois consécutives au Brésil."

"Mes plus sincères félicitations à Kimi et Mercedes. Il méritait ce championnat et l’a remporté au mérite. Il a accompli un travail exceptionnel du début à la fin. Un champion méritant, et je suis sûr que c’est le premier d’une longue série."