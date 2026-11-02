Nouveau désastre pour Aston Martin et Honda : Alonso et Stroll abandonnent au bout de quelques minutes

Aston Martin et Honda ont vécu un nouveau dimanche cauchemardesque au Grand Prix de Mexico, avec un double abandon survenu dès les premiers tours de course. Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux été contraints de renoncer en raison d’anomalies de pression dans les systèmes de leurs unités de puissance, confirmant les graves difficultés de fiabilité qui accompagnent leur partenariat cette saison. Pour la cinquième fois en 2026, aucune des deux AMR26 n’a rejoint l’arrivée, laissant l’équipe particulièrement frustrée alors que le rythme affiché par Alonso durant le week-end avait pourtant suscité quelques espoirs.

La course d’Aston Martin n’aura duré que quelques minutes à l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Dès le cinquième des 71 tours prévus, les deux monoplaces motorisées par Honda ont rencontré des problèmes suffisamment importants pour provoquer leur abandon.

Fernando Alonso a au moins pu ramener son AMR26 jusqu’au garage, mais Lance Stroll a dû immobiliser sa voiture directement sur le circuit, entraînant une brève neutralisation sous régime de voiture de sécurité virtuelle.

Le double abandon est d’autant plus frustrant qu’il intervient après un week-end déjà perturbé par des problèmes techniques, particulièrement du côté d’Alonso.

Samedi, le double champion du monde avait été éliminé dès la Q1 après avoir rencontré un problème qui avait alors été associé à la pression d’eau.

Les difficultés n’ont donc pas disparu entre les qualifications et la course, malgré les efforts déployés par les mécaniciens.

Dans son communiqué, Aston Martin a confirmé que les deux abandons avaient été provoqués par des "niveaux de pression anormaux dans les systèmes des unités de puissance".

Il s’agit du cinquième double abandon de l’équipe britannique cette saison, un bilan particulièrement préoccupant pour son association avec Honda.

Stroll contraint de s’arrêter pour protéger la batterie

Lance Stroll n’a pas eu la possibilité de rejoindre les stands lorsque son problème technique s’est manifesté. Le Canadien a dû immobiliser sa monoplace sur la piste afin d’éviter que la défaillance ne provoque des dégâts supplémentaires, notamment au niveau de la batterie.

Il a expliqué que cette décision avait été prise par précaution, alors que la course venait à peine de commencer.

"Nous avons rencontré un problème et nous avons dû arrêter la voiture au sixième tour pour éviter d’endommager la batterie."

"C’est une journée difficile pour l’équipe, qui a travaillé de longues heures tout au long du week-end."

"Il reste encore beaucoup de choses auxquelles réfléchir concernant la voiture, et nous n’avons que quelques jours avant de partir au Brésil. Nous verrons ce que nous aurons là-bas."

Pour Fernando Alonso, ce nouvel abandon est particulièrement difficile à accepter.

L’Espagnol savait qu’Aston Martin risquait de rencontrer des difficultés à Mexico, mais il espérait au moins pouvoir disputer une course complète après son élimination prématurée en qualifications.

Au lieu de cela, son Grand Prix s’est achevé presque immédiatement.

"C’est une fin de journée frustrante. Nous savions que cela allait être difficile, mais devoir abandonner aussi tôt est décevant."

Alonso a apporté une précision importante concernant la nature du problème rencontré sur sa monoplace. Selon lui, il s’agit de la même défaillance du MGU-K qui avait déjà interrompu sa séance de qualifications samedi.

Malgré les interventions effectuées entre les deux journées, le problème s’est donc reproduit en course.

"Le même problème de MGU-K qui nous avait arrêtés en qualifications s’est reproduit et nous a obligés à nous arrêter."

Pour Alonso, le plus difficile est désormais de conserver sa motivation face à l’accumulation des problèmes. Le double champion du monde assure néanmoins qu’il continue à tirer des enseignements de chaque difficulté et qu’il ne compte pas relâcher ses efforts.

"Des journées comme celle-ci nous apportent des leçons difficiles, mais nous apprenons. Je fais de mon mieux pour rester motivé et je continuerai à donner tout ce que je peux alors que nous nous tournons vers le Brésil la semaine prochaine."

Cette déclaration traduit une lassitude compréhensible après une nouvelle course sans résultat, mais aussi la volonté de l’Espagnol de poursuivre le travail de développement malgré les déconvenues.

Adrian Newey n’a pas davantage caché sa déception à l’issue de ce Grand Prix de Mexico. Le responsable d’Aston Martin n’a prononcé qu’une seule phrase...

"Cela a été une journée décevante, d’autant plus que Fernando avait montré un très bon rythme tout au long du week-end."