Audi F1 progresse davantage que ses résultats ne le montrent, assure Binotto

Pour sa première saison en tant que constructeur à part entière en Formule 1, Audi a connu des débuts difficiles avant de progressivement trouver sa place dans le milieu de grille. Si les résultats restent encore éloignés des ambitions affichées par la marque allemande, Mattia Binotto estime que les progrès les plus importants ne sont pas nécessairement visibles en piste. L’ancien directeur de Ferrari met notamment en avant la transformation interne de l’équipe, son évolution culturelle et la cohésion entre ses différentes structures, tout en maintenant l’objectif de jouer le titre mondial à l’horizon 2030, voire avant.

L’arrivée officielle d’Audi en Formule 1 en 2026 représentait un changement majeur pour l’ancienne structure Sauber, appelée à devenir une véritable équipe d’usine avec son propre programme moteur.

Mais cette transformation industrielle et sportive ne pouvait pas produire des résultats immédiats. Après un début de championnat particulièrement compliqué, l’écurie allemande a progressivement amélioré sa compétitivité, au point de devenir une prétendante plus régulière aux places dans les points depuis la pause estivale.

Le Grand Prix de Singapour a confirmé cette évolution, avec une double arrivée dans les points pour Nico Hülkenberg, en Sprint comme en course.

Un résultat encourageant pour Audi, même si Mattia Binotto refuse de considérer que les progrès réalisés sont suffisants au regard des ambitions du constructeur. L’Italien a dressé un bilan contrasté de cette première saison.

"Je suis heureux, mais d’un autre côté, je ne suis pas encore entièrement satisfait," a-t-il reconnu.

"Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. L’objectif est de pouvoir nous battre pour les titres mondiaux d’ici 2030."

Mais Binotto ne cache pas que les ambitions internes vont même au-delà de ce calendrier.

"Le rêve, c’est d’y parvenir encore plus tôt."

Les résultats obtenus en piste ne permettent pas de mesurer toute l’ampleur du travail accompli depuis le lancement du projet Audi. Si les performances de la monoplace restent naturellement un indicateur essentiel, Binotto estime que les avancées les plus significatives concernent aujourd’hui le fonctionnement interne de l’équipe.

La transformation d’une structure historiquement privée en une organisation capable de représenter un grand constructeur automobile nécessite en effet bien davantage qu’une simple amélioration des performances.

"Je pense que notre plus grande réussite jusqu’à présent se situe précisément là où elle est la moins visible pour les supporters," a expliqué Binotto.

"Dans l’ensemble, nous voyons comment l’équipe se développe. L’état d’esprit, la culture de l’équipe, la manière dont les gens interagissent : tout évolue."

"L’énergie est bonne, l’atmosphère est positive."

Malgré les attentes suscitées par l’arrivée d’Audi en Formule 1, Binotto rappelle que le constructeur allemand a hérité d’une structure qui devait encore considérablement évoluer pour atteindre les standards des écuries de pointe.

"On ne passe pas du statut de petite équipe privée à celui d’équipe gagnante du jour au lendemain," a-t-il souligné.

"Nous sommes une équipe solide qui travaille actuellement à consolider sa compétitivité dans le milieu de peloton."

"Cette approche reflète la volonté d’Audi de construire son développement sur plusieurs saisons, sans brûler les étapes."

"Après avoir rencontré d’importantes difficultés en début d’année, l’équipe cherche désormais à transformer ses progrès ponctuels en performances régulières."

"La capacité de Nico à inscrire de nouveaux points à Singapour par deux fois illustre cette évolution, même si le potentiel de progression reste encore considérable."

Hinwil et Neuburg, deux sites mais une seule équipe

L’un des défis du projet Audi concerne également son organisation géographique.

Contrairement à certaines équipes dont les principales activités sont regroupées sur un seul site, le constructeur allemand s’appuie sur deux implantations majeures.

La structure chargée du châssis est installée à Hinwil, en Suisse, tandis que le développement du groupe propulseur est assuré à Neuburg, en Allemagne.

Cette répartition des activités pourrait apparaître comme une difficulté supplémentaire en matière de communication, de coordination technique et de prise de décision.

Mais Mattia Binotto rejette l’idée selon laquelle cette organisation constituerait un handicap majeur pour Audi.

Il estime au contraire que les équipes des deux sites développent progressivement une culture commune et une manière de travailler de plus en plus intégrée.

"Nous avons peut-être ces deux sites, mais nous formons une seule équipe, avec un seul objectif et une mission commune. J’aime voir comment tout le monde progresse ensemble et s’entraide."

Pour Binotto, cette coopération représente même l’une des clés de la transformation engagée par le constructeur allemand.

"Je pense même que c’est le facteur le plus important dans cette transformation."