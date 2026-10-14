Le clash entre Hamilton et Ferrari, ’cela devait forcément arriver selon Alesi

Le désaccord stratégique entre Lewis Hamilton et Ferrari lors du Grand Prix de Singapour continue de faire réagir, avec cette fois les anciens pilotes de la Scuderia qui s’expriment. En refusant de suivre la consigne de son équipe qui lui demandait de rentrer aux stands, le septuple champion du monde a pris une décision qu’il a ensuite regrettée, reconnaissant avoir potentiellement laissé échapper un podium. Pour Jean Alesi, cet épisode était presque inévitable après plusieurs mois de critiques formulées par le Britannique. René Arnoux se montre toutefois plus compréhensif, estimant que les erreurs répétées du muret des stands expliquent en partie cette défiance.

La gestion stratégique de Ferrari se retrouve une nouvelle fois au centre des discussions après le Grand Prix de Singapour. Cette fois, ce n’est pas seulement la pertinence des décisions prises par l’équipe qui est remise en question, mais également la manière dont Lewis Hamilton a choisi de réagir aux instructions de son muret des stands.

Alors que Ferrari souhaitait faire rentrer le Britannique pour changer de pneumatiques, celui-ci a préféré poursuivre son relais en piste, allant ainsi à l’encontre de la stratégie préconisée par son équipe.

Une décision dont Hamilton a ensuite reconnu les conséquences, puisqu’il a admis qu’elle lui avait potentiellement coûté une place sur le podium.

Pour Jean Alesi, ancien pilote de Ferrari, cet épisode illustre les tensions accumulées depuis plusieurs mois entre le septuple champion du monde et son équipe.

Dans une chronique publiée par le Corriere della Sera, Jean Alesi a regretté que Hamilton n’ait pas respecté la consigne stratégique de Ferrari.

Le Français estime toutefois que cette situation ne constitue pas une véritable surprise, compte tenu des interrogations et des critiques régulièrement exprimées par le Britannique concernant les décisions prises à Maranello.

"C’est dommage que Hamilton n’ait pas écouté le muret des stands," a écrit Alesi.

"Quelque chose comme cela devait forcément finir par arriver, étant donné que Lewis se plaint depuis un certain temps et remet en question le travail de l’équipe."

Hamilton a en effet régulièrement exprimé ses frustrations concernant les performances de la monoplace et certaines décisions de son équipe au cours de la saison. Ce qui permet à René Arnoux, autre ancien pilote de la Scuderia, de porter un regard plus indulgent sur le comportement du Britannique.

Le Français cite notamment les Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie, lors desquels il estime que les décisions stratégiques de l’équipe avaient été mauvaises.

"L’équipe a commis une erreur à Silverstone et en Hongrie, alors cette fois, il a préféré prendre la décision lui-même," a expliqué Arnoux à La Gazzetta dello Sport.

"Il s’est ensuite excusé, mais c’est dommage."

"Le problème fondamental, c’est qu’il y a beaucoup plus d’erreurs commises à Maranello que dans les autres équipes."

"Cette année, Ferrari dispose d’une bonne voiture, mais l’équipe a perdu beaucoup de points à cause de mauvaises stratégies."

Mazzola défend Leclerc face aux comparaisons avec Verstappen

Les performances de Ferrari suscitent également des discussions concernant le potentiel de ses pilotes et les limites de la SF-26.

L’ancien ingénieur de la Scuderia Luigi Mazzola a notamment pris la défense de Charles Leclerc face à ceux qui estiment que Max Verstappen serait capable d’obtenir des résultats nettement supérieurs au volant de la monoplace italienne.

Interrogé par Sky Italia, Mazzola considère que le Monégasque exploite déjà très efficacement le potentiel de sa Ferrari.

"À mon avis, Verstappen ne ferait pas mieux que Leclerc au volant de cette Ferrari," a-t-il affirmé.

L’ancien ingénieur estime également que les qualités de Leclerc ne font aucun doute et que le pilote dispose du niveau nécessaire pour remporter des courses lorsque sa monoplace lui en donne les moyens.

"Avec la bonne voiture, le Monégasque est certainement capable de gagner des courses."

Alesi reste encouragé par les progrès de la SF-26

Malgré ses critiques concernant le désaccord entre Hamilton et Ferrari, Jean Alesi a également retenu des éléments positifs du week-end de Singapour.

"La SF-26 était compétitive à Singapour dès vendredi, ce qui rassure les supporters en vue de l’année prochaine," a-t-il souligné.

"Je pense que le travail de développement progresse dans la bonne direction."

René Arnoux s’est également exprimé sur la lutte pour le championnat du monde, en particulier sur la manière dont Kimi Antonelli aborde les dernières courses de la saison.

Le jeune pilote Mercedes se rapproche d’un possible premier titre mondial et doit désormais gérer la pression associée à sa position au classement.

Pour Arnoux, l’Italien démontre une maturité remarquable malgré son jeune âge.

"C’est quelqu’un de mûr et de calme, et je suis certain qu’il gardera la tête froide," a-t-il déclaré.

L’ancien pilote souligne notamment que le comportement d’Antonelli a évolué au fil de la saison, avec une attention croissante portée à la gestion du championnat plutôt qu’à la recherche de performances à tout prix.

"Lors des dernières courses, il s’est concentré sur le championnat, en évitant les risques inutiles. Il doit continuer comme cela."

Il considère désormais l’Italien comme la véritable référence de l’équipe.

"Il est maintenant le leader incontesté de Mercedes, tandis que George Russell est devenu un second pilote."

"L’année dernière n’avait pas été bonne, mais Kimi a appris de ses erreurs et a énormément progressé en très peu de temps."