Audi F1 peut-elle transformer les promesses d’Austin en points au Mexique ?

Audi F1 aborde le Grand Prix de Mexico avec l’ambition de renouer avec les points après un week-end américain qui a laissé quelques regrets à l’écurie allemande. Malgré une monoplace compétitive et des performances encourageantes de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, plusieurs contretemps ont empêché l’équipe de concrétiser son potentiel à Austin. Sur un circuit où l’altitude impose des contraintes techniques particulières, Audi espère cette fois réunir tous les éléments nécessaires pour intégrer le top dix. Le rendez-vous mexicain sera également marqué par les débuts officiels de Freddie Slater en Formule 1, le jeune Britannique étant appelé à remplacer Bortoleto lors des premiers essais libres.

Une semaine après le Grand Prix des États-Unis, Audi poursuit sa tournée américaine en prenant la direction de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, théâtre de la deuxième des trois courses consécutives au programme.

Le circuit mexicain possède un caractère particulier, mêlant un tracé historique à des contraintes techniques uniques. Une grande partie de son dessin reprend celui sur lequel ont notamment couru Ayrton Senna et Nigel Mansell, conservant ainsi une atmosphère traditionnelle malgré les aménagements réalisés au fil des années.

Mais sa principale singularité réside dans son altitude. Situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, le circuit impose aux équipes de composer avec un air moins dense, qui modifie le fonctionnement de l’aérodynamique et complique le refroidissement des monoplaces.

Ces caractéristiques, associées à un tracé réputé pour produire des courses disputées et spectaculaires, promettent un nouveau défi pour Audi.

L’écurie allemande espère surtout transformer en points les performances entrevues lors du précédent Grand Prix, où ses deux pilotes avaient montré un rythme encourageant sans parvenir à intégrer les dix premiers.

Hülkenberg veut effacer les conséquences de son départ à Austin

Nico Hülkenberg conserve un bilan globalement positif de son week-end au Texas, même si le résultat final n’a pas été à la hauteur du potentiel affiché. L’Allemand estime qu’Audi disposait de la vitesse nécessaire pour rivaliser avec ses adversaires directs, mais les positions perdues au départ ont fortement compromis ses chances de terminer dans les points.

"Austin a été un week-end plutôt solide dans l’ensemble, même si la course ne s’est pas vraiment déroulée comme nous l’espérions après avoir perdu du terrain au départ. Nous avions le rythme nécessaire pour nous battre avec les voitures autour de nous, mais dans un milieu de peloton aussi serré, regagner les positions perdues n’est jamais facile. Nous allons tirer les enseignements de cette expérience et essayer de réaliser un week-end plus propre au Mexique."

Le pilote Audi se réjouit de retrouver un Grand Prix qu’il apprécie particulièrement, tant pour les caractéristiques de son circuit que pour l’ambiance qui l’entoure.

"Je n’ai jamais caché à quel point j’apprécie les courses de cette triplette. Mexico est toujours un endroit formidable pour courir et c’est l’un des week-ends que j’aime vraiment. La culture est dynamique, les fans sont incroyablement passionnés et l’atmosphère dans la section du stade est quelque chose de spécial depuis notre retour ici en 2015."

"L’altitude représente également un défi unique pour les voitures et les pilotes, donc il y a beaucoup de paramètres à maîtriser."

Bortoleto veut retrouver les points sur un circuit qui lui réussit

Gabriel Bortoleto aborde lui aussi le Grand Prix de Mexico avec des raisons d’être optimiste.

Le Brésilien retient plusieurs éléments encourageants de sa course à Austin, notamment le comportement de sa monoplace et sa capacité à se battre directement avec d’autres pilotes. Malgré une importante pénalité sur la grille qui a compliqué son week-end, il estime avoir pu démontrer le potentiel de l’Audi en course, avec plusieurs dépassements à la clé.

"Il y avait des points positifs à retenir d’Austin le week-end dernier. La voiture se comportait bien, nous avions un rythme correct et j’ai apprécié de pouvoir me battre avec d’autres voitures et réaliser de beaux dépassements."

Le circuit mexicain lui rappelle également de bons souvenirs. Lors de sa première participation au Grand Prix de Mexico, en 2025, Bortoleto avait réussi une très belle prestation en course.

"Je garde de bons souvenirs de l’année dernière, notamment de ma remontée dans le peloton pour terminer dans les points. J’avais aussi beaucoup apprécié la ville et l’accueil chaleureux des fans. C’est une atmosphère particulière et un week-end très agréable auquel participer."

"Nous savons à quel point le milieu de peloton est serré, mais j’espère que nous pourrons nous appuyer sur les points positifs d’Austin et nous battre pour obtenir un bon résultat ici."

Bortoleto devra toutefois patienter jusqu’à la deuxième séance d’essais libres pour retrouver sa monoplace, puisqu’Audi a prévu de confier son volant à un jeune pilote vendredi matin.

Freddie Slater fera ses débuts officiels en Formule 1

Le Grand Prix de Mexico représentera une étape importante dans le parcours de Freddie Slater, membre du programme de développement des pilotes d’Audi.

Le jeune Britannique participera à sa première séance officielle d’un week-end de Formule 1 en prenant le volant de la monoplace habituellement confiée à Gabriel Bortoleto lors des EL1.

Cette apparition s’inscrit dans le cadre du programme de l’écurie destiné à accompagner la progression de ses jeunes pilotes. Slater découvrira ainsi les exigences d’une séance officielle, avec la nécessité de s’adapter rapidement à la voiture tout en contribuant au travail de préparation de l’équipe.

Pour Audi, cette participation constituera également une occasion de poursuivre l’évaluation de son jeune espoir dans un environnement de Grand Prix. Bortoleto retrouvera ensuite sa monoplace pour les EL2, avec l’objectif de poursuivre la préparation du week-end et de rechercher les réglages les plus efficaces sur un circuit particulièrement exigeant.

McNish : "Les moindres détails peuvent faire la différence"

Pour Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi, le Grand Prix des États-Unis a une nouvelle fois illustré l’extrême compétitivité du milieu de peloton.

L’ancien pilote estime que Hülkenberg et Bortoleto ont tous deux réalisé de bonnes prestations dimanche, mais que les circonstances de course ont empêché l’équipe d’obtenir les résultats qu’elle pouvait espérer.

"Austin a été un nouvel exemple de l’extrême proximité de la concurrence dans le milieu de peloton. Les deux pilotes ont réalisé de solides performances dimanche, mais différents contretemps, qu’il s’agisse des positions perdues par Nico au départ ou de l’importante pénalité sur la grille de Gabriel, ont fait la différence entre terminer dans les points et finir juste en dehors du top dix."

"C’était frustrant de ne pas être récompensés pour les efforts de l’équipe lors d’un week-end où nous semblions compétitifs, mais il y avait néanmoins des éléments positifs à retenir de cet événement."

L’Écossais s’attend désormais à un défi différent ce week-end.

"Le Mexique présente un défi différent, avec l’altitude et les caractéristiques uniques du circuit qui ajoutent un élément supplémentaire à gérer pour les équipes. Nous savons que dans un milieu de peloton aussi compétitif, même les plus petits détails peuvent faire une différence significative sur le résultat final."

"Notre priorité sera de réaliser un week-end propre, de bien exécuter notre programme lors de chaque séance et de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront. Nous avons montré que nous étions capables de nous battre pour les points, et c’est ce que nous chercherons à faire à nouveau ce week-end."