Verstappen reste prudent avant Mexico, un week-end qui est ’spécial’ pour Hadjar

Red Bull a vu sa série de victoires s’interrompre lors de la dernière course, mais l’équipe reste sur une série de six podiums au moment d’aborder le Grand Prix du Mexique. Pourtant, le climat y était plutôt délétère le week-end dernier, avec des pilotes très critiques et très énervés à la radio. Heureusement, l’équipe a de quoi rebondir ce week-end sur un tracé du Mexique qui a souvent souri à Max Verstappen.

Le pilote Néerlandais ne sera pas au volant en EL1, remplacé par Ayumu Iwasa, mais il pourra rapidement se mettre dans le bain grâce au retour de son ingénieur de piste habituel, Gianpiero Lambiase, après que Tom Hart a pris le relais à Austin.

"C’était une course plus difficile que prévu à Austin, mais nous devons en tirer les points positifs car nous avons tout de même réussi à décrocher un podium" a déclaré le quadruple champion du monde.

"Pour la deuxième course de ce triplé, le Mexique présente des conditions très différentes de celles d’Austin, il est donc difficile de prédire comment nous nous y comporterons. Il y a des choses que nous devons d’abord comprendre avec la voiture et l’équipe a travaillé dur là-dessus, en espérant que nous pourrons être un peu plus compétitifs au Mexique."

"Il peut être assez délicat de courir ici, avec l’altitude et la surchauffe, nous devons donc veiller à avoir le bon refroidissement et nous assurer que la voiture est dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Les fans ici sont toujours aussi passionnés, ce qui fait plaisir à voir, et ce sera une course intéressante !"

Isack Hadjar voudra lui aussi faire mieux qu’aux USA après un week-end durant lequel il n’a pas caché sa frustration et a subi un recadrage de la part de son équipe. La course sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez sera l’occasion d’oublier ces difficultés.

"En tant qu’équipe, nous sommes tous repartis d’Austin en sachant qu’il y en avait encore sous le pied, ce qui est un excellent signe des progrès accomplis cette saison. Nous enchaînons directement avec le Mexique en cherchant à bâtir sur le week-end dernier, pleinement concentrés sur la lutte aux avant-postes" note le Français.

"Le Mexique sera toujours une course spéciale pour moi. C’est le circuit où j’ai piloté une Formule 1 pour la toute première fois en 2023, c’est donc toujours agréable d’y revenir. La passion des fans est quelque chose que l’on ressent vraiment à travers la ville et sur la piste."

"Ça vous donne de l’énergie en tant que pilote. C’est formidable d’être désormais troisième au championnat des constructeurs après Austin, nous arrivons donc au Mexique avec l’ambition de continuer à grimper aussi haut que possible."

Ayumu Iwasa retrouvera Red Bull ce week-end, et il est satisfait de revenir sur un tracé sur lequel il a déjà roulé en Formule 1, même si c’était avec la génération précédente de monoplaces.

"Je suis vraiment impatient de remonter dans la RB22 au Mexique ce week-end. Ce week-end sera la deuxième fois que je pilote sur ce circuit, donc mon expérience de l’année dernière m’aidera beaucoup et je pourrai attaquer d’emblée."

"En même temps, la voiture est complètement différente de la réglementation de l’année dernière et c’était avec VCARB, il sera donc intéressant de voir comment cette voiture se comporte. Je vais aussi essayer d’utiliser mon expérience des dernières séances d’EL1 avec Oracle Red Bull Racing, ce qui a été une énorme expérience pour moi."

"Évidemment, l’altitude est un facteur important ici, c’est un circuit sympa à piloter et les fans sont vraiment passionnés, ce qui fait plaisir à voir. J’ai vraiment hâte d’effectuer une séance avec l’équipe ici."