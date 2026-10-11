Audi F1 : Hülkenberg résiste à Russell et prend une 8e place précieuse face à Haas

Audi F1 a conclu le Grand Prix de Singapour sur une performance particulièrement encourageante grâce à Nico Hülkenberg, huitième après avoir résisté jusqu’au bout à la pression de George Russell. Parti de la dixième position, l’Allemand a réalisé un excellent premier tour avant de gérer ses pneumatiques et de défendre sa place face au pilote Mercedes dans les derniers instants de la course. Un résultat qui permet à l’écurie de porter son total à 23 points au championnat et de réduire à seulement sept unités son retard sur la septième place détenu par Haas F1. La satisfaction reste toutefois incomplète après l’abandon précoce de Gabriel Bortoleto, victime d’un problème de boîte de vitesses présumé.

Audi avait de bonnes raisons de se réjouir à l’arrivée du Grand Prix de Singapour. Sur un circuit urbain particulièrement exigeant, où les dépassements sont difficiles et où la gestion des pneumatiques joue un rôle essentiel, Nico Hülkenberg a réalisé l’une des performances les plus solides du week-end.

Le pilote allemand s’élançait depuis la dixième position sur la grille, mais un excellent départ lui a permis de gagner plusieurs places et de se retrouver rapidement dans une situation favorable.

Il a ensuite fallu préserver ses pneumatiques, maintenir un rythme suffisamment compétitif et éviter la moindre erreur sur un tracé qui ne laisse que peu de marge aux pilotes. Hülkenberg a parfaitement répondu à ces exigences, avant de devoir mobiliser toute son expérience pour contenir les attaques de George Russell dans les derniers tours.

La fin de course a constitué le moment le plus délicat pour le pilote Audi. Revenu depuis le fond de la grille, Russell disposait d’une Mercedes plus rapide et cherchait à poursuivre sa remontée dans le classement.

Mais Hülkenberg a réussi à défendre sa huitième position malgré la pression exercée par le Britannique, faisant preuve d’une grande maîtrise dans le placement de sa monoplace et la gestion de ses pneumatiques.

L’Allemand considère que cette performance a été rendue possible par un premier tour particulièrement efficace, qui lui a permis de se placer dans de bonnes conditions pour la suite du Grand Prix.

"Quelle manière de terminer le week-end ! Je pense que nous avons exploité au maximum les occasions qui se sont présentées, à commencer par un très bon premier tour qui nous a placés dans une position favorable pour la course."

"À partir de là, il s’agissait surtout de gérer les pneumatiques et de rester concentré, particulièrement dans les derniers tours avec George qui mettait énormément de pression. Ce n’était pas facile, mais nous avons réussi à tenir bon et à ramener des points importants."

La satisfaction d’Audi ne se limite pas au résultat du Grand Prix. L’écurie avait déjà inscrit deux points lors du Sprint disputé samedi, portant ainsi son total du week-end à six unités grâce aux quatre points supplémentaires de Hülkenberg dimanche.

"Marquer six points sur l’ensemble du Sprint et du Grand Prix est une belle récompense pour le travail acharné de tout le monde. L’équipe a continué à se battre et mérite vraiment ce résultat."

Avec désormais 23 points au championnat, Audi réduit à sept unités son retard sur Haas F1. Un écart qui laisse entrevoir de nouvelles possibilités pour la fin de saison, même si Hülkenberg souligne que la lutte au sein du milieu de peloton reste extrêmement serrée.

"Le milieu de peloton reste incroyablement disputé, donc chaque week-end, il faut repartir de zéro et être performant. Mais c’est une excellente manière de terminer cet enchaînement de trois Grands Prix, et c’est agréable de pouvoir rendre quelque chose à tous ceux qui travaillent sur le circuit et à l’usine."

"Nous allons savourer ce résultat, reprendre des forces et nous préparer pour Austin."

La journée a toutefois été beaucoup plus frustrante pour Gabriel Bortoleto. Parti de la 14e position, le Brésilien espérait profiter des circonstances de course pour remonter dans le classement, mais sa participation a pris fin prématurément.

Un problème de boîte de vitesses l’a contraint à abandonner dès les premiers tours, alors que le peloton était encore particulièrement regroupé.

"Globalement, c’est un week-end à oublier pour moi. Je suppose que tout le monde connaît des hauts et des bas au cours d’une saison, et ce week-end faisait simplement partie de ces moments difficiles pour moi."

"Les choses se passaient plutôt correctement jusqu’à ce qui semblait être un possible problème de boîte de vitesses. Nous étions encore dans les premières phases de la course, avec tout le monde très regroupé, donc il est difficile de dire comment les choses auraient évolué."

"Malheureusement, nous ne le saurons jamais, puisque ce problème a mis fin à ma course avant même qu’elle ait réellement commencé."

Malgré sa déception personnelle, Bortoleto a tenu à féliciter Hülkenberg pour son résultat.

"Je suis content pour Nico, il a réalisé un très bon week-end. Être capable de résister à George et de ramener des points à l’équipe montre le potentiel de la voiture et ce que nous pouvons accomplir."

"C’est formidable pour l’équipe, même si je n’ai pas eu de chance de mon côté, mais nous regardons maintenant vers Austin."