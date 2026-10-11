’McLaren F1 est la 4e force’ : Norris ne pouvait pas faire mieux à Singapour

McLaren F1 a signé deux arrivées dans le top 5 à Singapour en course, mais le bilan du week-end en matière de rythme est plutôt négatif. Lando Norris n’est pas mécontent d’avoir bouclé la course en quatrième place compte tenu des performances affichées sur le circuit de Marina Bay, et il pense qu’il n’y avait aucune chance de rester devant Kimi Antonelli en fin de course.

Le champion du monde en titre a été dépassé après avoir raté une attaque sur Lewis Hamilton, et c’est le seul regret qu’il a sur sa qualification, estimant que pour le reste, il n’y avait rien de mieux à faire.

"Ce n’est pas un mauvais résultat pour nous, la quatrième place est le mieux que je pouvais faire. J’aurais pu lutter un peu plus contre Kimi à la fin si j’avais mieux géré la bataille contre Lewis, mais je pense qu’il serait passé" a déclaré Norris.

"Il y avait dix secondes d’écart avec Lewis, et j’avais aussi dix secondes de retard sur Kimi donc il était bien plus rapide. La quatrième place était le meilleur résultat possible, mais j’aurais pu faire un meilleur travail en me battant pour la troisième place, et en me battant contre Lewis, en positionnant mieux ma voiture pour ne pas laisser Kimi passer."

Interrogé sur les performances en recul de McLaren et sur les progrès de Red Bull, qui vient d’enchaîner deux victoires, le Britannique admet qu’il est inquiet de voir à quel point le team de Milton Keynes a progrsesé, tout en confirmant que McLaren est la dernière des top teams.

"Le rythme de Red Bull était incroyable aujourd’hui et ils vont être forts sur tous les types de circuit. La Malaisie était une exception pour nous, le rythme était mauvais là-bas, et à Bakou aussi. En Malaisie on savait qu’à cause de l’asphalte on ne serait pas bien là-bas, et Red Bull a été rapide."

"Et ici l’asphalte nous convenait mais Red Bull était quand même la plus rapide. Red Bull semble être devenue l’équipe à battre et avoir fait progresser sa voiture durant les dernières semaines, et nous avons glissé à l’arrière du top 4."

"On est la quatrième force, ce qui veut dire que terminer quatrième est un bon travail, mais je ne suis pas content. Je veux des podiums et me battre pour la victoire, donc on doit faire progresser la voiture."

Oscar Piastri était cinquième à l’arrivée après avoir connu une course délicate, avec notamment une crevaison lente. Interrogé sur son ressenti et la satisfaction de son résultat, il préfère rester tempéré.

"C’est une cinquième place... L’enthousiasme est donc forcément un peu tempéré. Mais la fin de course a été plus palpitante, c’est certain, et c’était sympa. Donc oui, j’ai le sentiment d’avoir fait une course correcte. La crevaison lente était évidemment regrettable, mais je ne pense pas que cela ait changé grand-chose" indique l’Australien.ormance de McLaren en course était bonne face à Ferrari, et peut-être aussi face aux Mercedes ?

"Nous étions plutôt dans le coup, je dirais, mais il nous manquait tout simplement un peu de rythme. Max et Charles étaient très rapides, c’est évident, et nous semblions avoir un léger train de retard sur Kimi. Donc oui, je pense que c’était plus ou moins le maximum que nous pouvions accomplir."