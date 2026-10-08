La performance plutôt que le confort : Mercedes F1 explique un des ses choix pour ses pilotes

Face aux températures extrêmes et à l’humidité qui accompagnent l’enchaînement des deux courses d’Asie du Sud-Est, le refroidissement des pilotes est redevenu un sujet mis en avant en Formule 1. Pourtant, Mercedes a fait le choix de ne pas profiter de l’allocation financière spécialement prévue par la FIA pour développer un gilet refroidissant par liquide. Une décision assumée par l’écurie malgré l’inconfort rencontré par George Russell : sous la contrainte du plafond budgétaire, chaque ressource consacrée au confort du pilote aurait été autant de moyens indisponibles pour améliorer les performances de la monoplace.

Les conditions rencontrées par les pilotes lors de cette séquence asiatique mettent les organismes à rude épreuve. Après Sepang, Singapour vient d’être officiellement déclarée comme épreuve à risque par la FIA du côté de la chaleur attendue lors des différentes séances et de la course.

La combinaison de températures élevées et d’une humidité importante transforme les cockpits en environnements particulièrement éprouvants, au point que la question des dispositifs de refroidissement est revenue au premier plan.

La FIA avait justement anticipé ce problème en créant une allocation financière spécifique permettant aux écuries de développer des gilets à refroidissement liquide destinés à limiter les risques liés à la chaleur.

Mercedes a toutefois surpris le paddock en choisissant de ne pas participer à ce programme.

La décision a particulièrement attiré l’attention après les frustrations exprimées à Sepang par George Russell concernant les températures étouffantes rencontrées dans le cockpit. Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, a expliqué que ce choix était directement lié aux contraintes du plafond budgétaire.

Il avait été convenu que si les équipes concevaient un système de refroidissement capable de fonctionner sur toute la durée de la course, elles bénéficieraient d’une enveloppe de 50 000 dollars, exclue du plafond budgétaire. Si elles mettaient effectivement au point un gilet réfrigérant résolvant les problèmes de confort du pilote, elles recevraient 75 000 dollars de plus. Ces fonds supplémentaires n’étaient accordés que si les équipes pouvaient démontrer l’efficacité des systèmes développés, cette vérification devant s’effectuer lors d’une séance d’essais ou sur simulateur. Il incombait donc aux équipes de veiller à ce que les dépenses engagées dans ce domaine aboutissent réellement à un produit fonctionnel.

Mercedes ne jugeait pas l’allocation accordée par la FIA suffisamment importante pour concevoir un système capable de répondre à ses exigences de fiabilité pendant toute la durée d’un Grand Prix. Il aurait fallu rajouter beaucoup plus que l’allocation pour réaliser un bon système, et cette somme aurait été évidemment prise sur le plafond budgétaire. Cette allocation de la FIA a donc été refusée par Mercedes F1.

"Une petite allocation avait été prévue," explique Lord. "Nous ne pensions pas que cette allocation était suffisante pour nous permettre de développer une solution qui soit assez robuste pour tenir pendant toute la course."

Mercedes s’est donc retrouvée face à un compromis : consacrer des ressources supplémentaires au développement et à la fiabilisation d’un système de refroidissement destiné aux pilotes, ou conserver ces moyens pour améliorer directement les performances de la monoplace.

L’équipe a choisi la deuxième solution. Plutôt que de détourner une partie de ses ressources consacrées aux évolutions aérodynamiques et mécaniques afin de perfectionner le gilet refroidissant, Mercedes a préféré maximiser la performance pure de sa voiture.

Selon Lord, cette décision n’a pas été imposée aux pilotes. Russell et son équipier ont été associés aux discussions et ont accepté le principe selon lequel un inconfort supplémentaire pouvait être toléré si cela permettait de consacrer davantage de ressources à la compétitivité de la monoplace.

"Après en avoir discuté avec les pilotes, ils adhéraient à cette décision : oui, ce serait inconfortable à certains endroits, mais, vous savez, le refroidissement général dans le cockpit de la voiture est dans une bien meilleure situation qu’il ne l’était, disons, il y a quelques années, lorsque George et Lewis Hamilton, à l’époque, avaient tous les deux énormément souffert à Singapour," explique Lord.

Pour Lord, cette décision correspond aussi à la mentalité des pilotes et, plus généralement, des compétiteurs en Formule 1. Lorsqu’un choix doit être effectué entre un gain de confort et un gain de performance, la priorité ira presque systématiquement au chronomètre.

"Et donc, concernant le compromis global... ils choisiront toujours, comme nous tous et comme tous les compétiteurs d’un bout à l’autre de la voie des stands, la performance plutôt que le confort," conclut-il.