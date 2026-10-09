Audi F1 cale en SQ2 à Singapour et peine à trouver les bons réglages

Audi F1 a connu une Qualification Sprint contrastée sur le circuit de Marina Bay, avec ses deux monoplaces éliminées dès la SQ2. Nico Hülkenberg a signé le 12e temps, tandis que Gabriel Bortoleto a dû se contenter de la 14e position. Si l’équipe allemande a montré quelques signes encourageants, notamment lors de la première phase des qualifications, ses pilotes reconnaissent qu’il leur manque encore de la performance pour accéder au top 10. Les deux hommes espèrent désormais exploiter les enseignements de cette première journée pour progresser avant le Sprint et les qualifications du Grand Prix.

Nico Hülkenberg s’est montré relativement satisfait de sa séance, malgré son élimination en SQ2. Le pilote allemand estime avoir réalisé une première phase particulièrement solide, avant de retrouver un niveau de performance plus représentatif de la hiérarchie actuelle d’Audi.

Le manque de roulage lors des essais libres n’a pas facilité la préparation de l’équipe, mais Hülkenberg considère que le résultat obtenu reste acceptable compte tenu des circonstances.

"C’était une Qualification Sprint correcte. Nous avons réalisé une très bonne prestation en SQ1 et, même si nous étions un peu moins compétitifs en SQ2, je pense que cela reflète notre niveau actuel. Compte tenu du roulage limité dont nous avons disposé lors des essais libres, après mon problème de boîte de vitesses, je suis raisonnablement satisfait du déroulement de la séance."

L’Allemand s’attend à un week-end particulièrement éprouvant sur le plan physique.

"Ce sera un week-end difficile : il fait chaud, humide et les conditions sont physiquement éprouvantes. Nous allons tirer les enseignements de cette journée, voir où nous pouvons apporter quelques améliorations pendant la nuit, puis nous concentrer sur la manière de tirer le maximum du Sprint demain."

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto a terminé deux places derrière son équipier, au 14e rang. Le Brésilien estime toutefois que les écarts particulièrement serrés en SQ2 ne lui ont laissé aucune marge d’erreur.

"Tout était très serré en SQ2. Je pense que mon dernier tour était correct, mais j’ai laissé un peu de temps dans le dernier secteur, avec une grosse dérobade de la voiture dans l’avant-dernier virage. Avec des écarts aussi faibles entre les monoplaces, cela fait la différence."

Au-delà de cet incident, Bortoleto décrit une journée durant laquelle le comportement de son Audi a sensiblement évolué.

"Dans l’ensemble, cette journée a été intéressante. Nous avions bien commencé les essais libres, mais vers la fin de la séance, nous avons rencontré quelques problèmes et je n’étais plus aussi satisfait de la voiture."

"Au début des qualifications, nous étions également en retrait par rapport au rythme que nous espérions, mais nous avons réussi à progresser et je me suis senti de plus en plus en confiance au fil de la séance. Malgré cela, ce n’était pas tout à fait suffisant pour atteindre la SQ3."

Le Brésilien ne considère cependant pas que cette élimination soit révélatrice du potentiel maximal de son Audi.

"Nous n’en sommes encore qu’au début du week-end et nous sommes loin d’avoir tout optimisé. Il reste donc beaucoup de travail à accomplir."