Bearman a ’de bonnes sensations’, Ocon se plaint de pièces inconstantes

Haas F1 n’a pas réussi à atteindre la SQ3 en Qualifications Sprint à Singapour, mais les deux pilotes sont arrivés en SQ2. Oliver Bearman est qualifié 13e pour la première course du week-end, et il révèle que l’équipe a testé quelque chose de différent en matière de réglages, ce qui l’a grandement aidé, car il a réussi à s’approcher de la dernière partie de séance.

Le Britannique a quelques nouvelles pièces et a surtout réussi à exploiter au mieux sa voiture, après plusieurs week-ends durant lesquels il expliquait avoir des problèmes avec certaines pièces installées sur sa monoplace.

"La voiture se comporte vraiment bien. Nous voulions essayer quelque chose d’un peu différent, et d’après mes sensations jusqu’à présent au volant et les chiffres, cela ne semblait pas idéal, mais j’ai eu de bonnes sensations aujourd’hui sur la piste" a indiqué Bearman.

"J’étais très en confiance et j’ai pu vraiment pousser, ce qui s’est reflété dans le temps au tour, puisque nous étions très proches de la SQ3. Notre séance de SQ2 a été très perturbée : lors du premier tour, nous avons dû réajuster les réglages par rapport à la SQ1, où nous avions rencontré quelques problèmes avec la voiture."

"Je pense que nous pouvons être satisfaits de ce résultat, et avec quelques ajustements, je pense que nous pourrons encore gagner un peu de terrain. Notre objectif, c’est la course principale de dimanche, et nous sommes proches des points, nous avons donc toutes les chances demain après-midi de nous placer dans la meilleure position possible."

Esteban Ocon est 16e et a quant à lui retrouvé des difficultés avec les pièces, après plusieurs week-ends où il se sentait mieux à ce niveau. Il n’hésite pas à rappeler que c’est un problème récurrent et imprévisible chez Haas.

"J’ai essayé de pousser au maximum, peut-être un peu trop sur le dernier virage. On a essayé de changer d’aileron avant pour cette qualif, on a mis un différent de celui des trois dernières courses et on a fait un pas en arrière" a expliqué Ocon à Canal+.

"C’est supposé être presque le même aileron et on voit encore qu’il y a encore de grosses différences entre les pièces. Le grip sur les freinages était moins bien qu’en essais libres, donc il faut qu’on fasse mieux demain."

"On va essayer de garder le positif, la compréhension, et tout mettre bout à bout pour faire mieux en qualifications. Je me suis mis à 110 %, je n’ai pas la même voiture ce week-end, j’essaie de rivaliser mais c’était un peu trop pour le dernier virage."