Audi F1 : Bortoleto déroule chez lui, Hülkenberg privé de tout roulage en Libres 2

Audi a connu une première journée particulièrement contrastée au Grand Prix du Brésil. Devant son public, Gabriel Bortoleto a affiché une belle compétitivité en signant le huitième temps des EL2, tandis que Nico Hülkenberg n’a pas pu effectuer le moindre tour vendredi. Un problème technique apparu sur la monoplace confiée à Freddie Slater lors des EL1 a en effet immobilisé la voiture allemande pendant les deux séances. Si le Brésilien aborde la suite du week-end avec confiance, son coéquipier devra attendre les EL3 pour commencer véritablement sa préparation sur le circuit d’Interlagos.

La première journée d’essais libres du Grand Prix du Brésil a offert deux visages très différents à Audi. D’un côté, Gabriel Bortoleto a confirmé le potentiel de sa monoplace en terminant huitième des EL2, avec un chrono de 1’11"780 réalisé au cours d’une séance de 33 tours. De l’autre, Nico Hülkenberg n’a pas pu prendre la piste, sa voiture étant restée immobilisée à la suite d’un problème rencontré dès la matinée.

L’Allemand avait initialement cédé son volant à Freddie Slater lors des EL1, dans le cadre du programme de roulage réservé aux jeunes pilotes. Mais la séance du Britannique a été écourtée après seulement sept tours, avec un meilleur chrono de 1’14"966 qui l’a placé au 22e rang.

Les mécaniciens d’Audi ont ensuite tenté de remettre la voiture en état pour les EL2. Malgré l’identification du problème et les efforts déployés pour le résoudre, les réparations n’ont pas pu être terminées à temps.

Pour Nico Hülkenberg, cette première journée constitue un contretemps important dans la préparation du Grand Prix.

"Aucun tour pour moi aujourd’hui. Après le problème rencontré par Freddie lors des EL1, l’équipe a réussi à identifier la cause et a travaillé dur pour le résoudre, mais malheureusement, nous avons manqué de temps pour me permettre de prendre la piste lors des EL2."

Hülkenberg a donc dû suivre le déroulement de la deuxième séance depuis le garage, aux côtés des ingénieurs d’Audi.

"J’ai suivi la séance de Gabi aux côtés des ingénieurs, et nous allons analyser les données qu’il a recueillies."

"Ce n’était pas une journée facile, mais nous allons essayer de nous remettre de cette situation et de tirer le meilleur parti des EL3 demain."

Bortoleto satisfait d’un vendredi encourageant à domicile

La situation était nettement plus positive de l’autre côté du garage Audi.

Gabriel Bortoleto a pu mener à bien son programme d’essais et s’est montré compétitif devant son public, en décrochant la huitième place des EL2. Le Brésilien a bouclé 33 tours et signé un meilleur chrono de 1’11"780, confirmant de bonnes sensations au volant de sa monoplace sur le circuit d’Interlagos.

Contrairement à son coéquipier, Bortoleto n’a rencontré aucune difficulté majeure l’empêchant d’accomplir les tâches prévues pour cette première journée.

"Dans l’ensemble, cette première journée a été encourageante. Nous avons bien commencé le week-end et accompli toutes les tâches prévues pour aujourd’hui."

"La voiture procurait de très bonnes sensations en piste, ce qui m’a également aidé à en tirer le maximum."

"J’espère que nous pourrons conserver cette dynamique pendant le reste du week-end."

Slater frustré, mais satisfait de son apprentissage

Freddie Slater a également vécu une journée frustrante, sa deuxième apparition consécutive en essais libres avec Audi ayant été interrompue prématurément.

Le jeune Britannique, qui avait déjà pris le volant de la monoplace allemande lors du Grand Prix du Mexique, espérait profiter de cette nouvelle opportunité pour poursuivre son apprentissage de la Formule 1.

Mais son programme s’est arrêté après seulement sept tours, le privant d’une grande partie du kilométrage initialement envisagé.

"Bien sûr, manquer une séance est frustrant en tant que pilote, parce qu’on veut simplement rouler, c’est ce qu’on aime faire. Mais je sais que cela fait partie du sport automobile et que ce genre de choses peut arriver."

"D’un autre côté, les tours que j’ai effectués ont été positifs. Avec les pneus durs, j’ai pu apprendre des choses intéressantes et précieuses, donc je vais retenir cela et aller de l’avant."

Le Britannique dresse également un bilan très positif de ses deux week-ends passés au sein d’Audi.

"Cela a été une expérience incroyable au cours de ces deux week-ends et je suis reconnaissant envers Audi F1 de m’avoir offert cette opportunité."

"J’ai déjà énormément appris, aussi bien auprès de l’équipe que sur le fonctionnement de ces voitures, et cela a été une excellente occasion d’acquérir une expérience précieuse qui m’aidera à l’avenir."