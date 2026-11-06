Lindblad veut progresser au Brésil, Lawson s’interroge sur la pluie

Racing Bulls n’a pas connu le meilleur début de week-end de ces dernières semaines, avec des positions hors du top 10 et en lutte serrée avec Alpine F1 au terme de la première journée du Grand Prix du Brésil. Mais l’équipe va évidemment essayer de progresser dès ce samedi et notamment du côté d’Arvid Lindblad, qui découvrait Interlagos et qui est convaincu de pouvoir aller chercher de la performance supplémentaire.

Le Britannique était 12e à la fin de la séance et confirme qu’il a apprécié le tracé situé à Sao Paulo, même s’il admet que l’inconnue qu’est la pluie reste une donnée compliquée à anticiper, et lourde de sens dans la préparation du team.

"C’est la première fois que je roule ici à Interlagos et c’est un circuit plutôt sympa à piloter, comme je m’y attendais. Les EL1 n’ont pas été la séance la plus fluide, car je devais encore me familiariser avec le tracé et monter en rythme" a déclaré Lindblad.

"En plus de cela, nous avons également identifié quelques points à améliorer sur la voiture. Nous avons apporté quelques modifications avant les EL2, où je me suis senti beaucoup plus à l’aise et en confiance au volant, c’est donc un point positif certain."

"Concernant la suite du week-end, la météo reste une inconnue avec de la pluie prévue. Le milieu de tableau est également très serré, mais je pense qu’il y a encore de la marge pour que nous fassions un pas en avant. Nous allons continuer à pousser et à travailler avec l’équipe."

Liam Lawson a de son côté expliqué le dilemme auquel son équipe, Racing Bulls, est confrontée concernant les réglages pour le Grand Prix du Brésil, alors que de la pluie est annoncée à Interlagos.

Lawson a terminé la première séance de vendredi à la 10e place, mais a reculé au 13e rang lors des essais libres 2, derrière son équipier. L’équipe a testé une orientation de réglages sur la VCARB 03 qui s’est finalement révélée infructueuse, provoquant un sous-virage excessif.

Cependant, comme de la pluie est prévue pour la course de dimanche au Brésil, les pilotes devront conserver pour la course les réglages utilisés lors des qualifications. Cela signifie que les réglages optimaux pour des conditions sèches telles qu’attendues pour les essais libres 3 et les qualifications ne seraient pas adaptés à la course.

"Nous avons commencé un peu plus fort ce matin, puis nous avons essayé quelque chose qui n’a pas vraiment fonctionné lors des EL2. Avec la baisse des températures, les modifications apportées sont allées dans la mauvaise direction, ce qui n’a pas aidé."

"Je pense que nous avons été assez surpris par l’ampleur des effets de nos changements, car la voiture présentait sans doute l’un des pires équilibres que nous ayons eus cette saison... ou du moins lors des dernières courses. Un facteur important est qu’avec la baisse de la température de la piste, la voiture a commencé à souffrir d’un sous-virage très marqué ; nous allons donc essayer de revenir en arrière sur ce point pour samedi."

"Nous allons probablement revenir en arrière. Je pense que nous avions une meilleure voiture lors des EL1 ; nous essaierons donc de repartir sur une base similaire pour les EL3, puis nous verrons comment évolue la météo, car il est fort probable qu’il pleuve."

À l’approche des qualifications, Lawson a souligné la difficulté de préparer les pneus pour un tour rapide, compte tenu des basses températures.

"Réussir un tour complet sans erreur, c’est vraiment très, très difficile ici. Les tours sont très courts pour la mise en température des pneus, donc nous avons du mal à tout préparer correctement pour le virage 1."

"Le trafic, que ce soit dans la voie des stands ou en piste, peut vraiment avoir un impact majeur sur le virage 1. Ce sera donc intéressant, surtout lors de la Q1, quand tout le monde sera en piste en même temps."

"Mais, au fond, la plus grande inconnue reste la pluie."