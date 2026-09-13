Piastri termine huitième à près d’un tour du vainqueur après ’une course douloureuse’

Oscar Piastri a terminé huitième du Grand Prix d’Espagne, après une course difficile qui est venue conclure un week-end tout aussi compliqué pour lui. Le pilote McLaren F1 s’élançait en quatrième ligne et a subi des dégâts dès le départ de la course quand George Russell a touché son aileron avant, ce qui a compliqué le pilotage de sa MCL40 sur le Madring pour les 57 tours.

L’Australien admet qu’il n’a pas réussi à lutter, entre manque de performance, dégâts et timing stratégique peu heureux, puisqu’il avait tenté de s’élancer avec les pneus durs, ce qui n’a pas payé quand la VSC est sortie.

"C’était une course difficile pour nous aujourd’hui, et plutôt douloureuse du début à la fin. J’ai été tassé par Russell, ce qui a cassé mon aileron avant dans le premier tour, et à partir de là, nous nous sommes juste retrouvés bloqués dans le trafic, ce qui est délicat avec le manque de dépassements ici" a déclaré Piastri.

"Malheureusement, le timing de la VSC n’était pas idéal pour les pilotes qui prenaient le départ en pneus durs comme moi. Quand nous sommes rentrés aux stands, les mediums n’ont pas fonctionné comme nous le souhaitions, et je me suis à nouveau retrouvé dans le trafic."

Malgré un nouveau week-end compliqué, au terme duquel il a terminé à près d’un tour de son équipier, Piastri veut comprendre pourquoi il a eu ces problèmes, et ce qu’il peut en tirer pour progresser.

"Le point positif que l’on peut en tirer, c’est qu’il y a de bons enseignements, en particulier sur la façon de tirer le meilleur parti de la voiture. Nous avions aussi un rythme raisonnable sur le pneu dur dans de l’air propre, ce qui est toujours encourageant."

"Ce n’était pas idéal, loin de là, aussi pour la manière dont je devais piloter la voiture. Nous allons faire le point, voir ce que nous pouvons apprendre de plus, puis emmener cela dans la suite de la saison."