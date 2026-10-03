Bortoleto atteint la Q3 et valide les évolutions d’Audi F1 à Sepang

Audi a transformé un week-end jusque-là compliqué en une qualification particulièrement encourageante à Sepang, Gabriel Bortoleto atteignant la Q3 pour décrocher le dixième temps après une prestation qu’il considère comme l’une de ses plus abouties. Le Brésilien voit surtout dans ce résultat la confirmation de l’efficacité du nouveau package d’évolutions introduit par l’équipe, quelques semaines après un rendez-vous difficile à Bakou. Nico Hülkenberg aurait pu accompagner son équipier beaucoup plus haut dans la hiérarchie, mais un blocage de roue l’a éliminé dès la Q1.

Pour Bortoleto, les qualifications de Sepang ont représenté une nette progression par rapport aux difficultés rencontrées lors de la manche précédente.

Le Brésilien s’est montré compétitif tout au long de la séance et a réussi à franchir les deux premières phases des qualifications pour atteindre la Q3. Il y a finalement décroché la dixième place.

Au-delà du résultat brut, Bortoleto s’est surtout montré satisfait de la qualité de ses tours et du niveau de confiance que lui procurait sa monoplace.

"Je suis très heureux, je pense que c’était un tour exceptionnel. Dans l’ensemble, tous mes tours en qualifications étaient très bons et je me sentais vraiment à l’aise avec la voiture."

"Après un week-end difficile à Bakou, je pense que c’est une réponse très forte et cela montre la qualité du package d’évolutions que nous avons apporté."

Le résultat prend encore davantage de valeur dans un milieu de grille devenu extrêmement resserré. Les écarts réduits laissent désormais très peu de marge à la moindre erreur et rendent chaque gain de performance particulièrement important.

"Tout le milieu de grille s’est maintenant rapproché, donc chapeau à l’équipe pour le travail incroyable qu’elle a réalisé, en plaçant la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement et en nous donnant la confiance nécessaire pour attaquer."

"Si j’ai pu réaliser cela aujourd’hui, c’est grâce à eux et je leur en suis vraiment reconnaissant."

Audi devra désormais transformer cette dixième place en résultat dimanche, ce qui nécessitera notamment de maîtriser une dégradation des pneumatiques qui devrait être particulièrement importante sur les 56 tours de Sepang.

"Il y aura beaucoup de dégradation demain, mais ce sera pareil pour tout le monde. J’espère que nous pourrons construire une bonne course, maintenir les pneus en vie et aller chercher les points."

La qualification de Hülkenberg s’est terminée beaucoup plus tôt, même si son rythme ne semblait pas fondamentalement inférieur à celui de son équipier. L’Allemand n’a signé que le 17e chrono et a été éliminé dès la Q1 après une erreur dans le dernier secteur de son ultime tentative.

"C’était une fin de qualifications décevante parce que le tour se construisait bien jusqu’au blocage dans le dernier secteur."

"Les écarts sont tellement serrés aujourd’hui qu’il faut réussir chaque virage, et malheureusement cela nous a coûté un temps au tour important."

Les pénalités de Colapinto et Lindblad permettront toutefois à Hülkenberg de ne pas s’élancer depuis sa 17e position obtenue en qualifications. Il gagnera deux places et prendra finalement le départ depuis le 15e rang.

Comme Bortoleto, il s’attend à une course principalement dictée par la gestion des pneumatiques, avec une autre inconnue susceptible de bouleverser la hiérarchie : la météo.

"Demain sera une course exigeante avec une forte dégradation des pneus, et la météo pourrait ajouter un élément supplémentaire."

"Partir plus loin n’est jamais idéal, mais il y a beaucoup de variables ici, donc nous allons tout donner et essayer de progresser."

McNish : Le nouveau package fonctionnait très bien

Allan McNish estime pour sa part que les difficultés rencontrées depuis le début du week-end ne concernaient pas uniquement Audi.

Le directeur de la compétition souligne notamment la nécessité pour les équipes et les pilotes de retrouver leurs repères sur le circuit de Sepang et de trouver le bon équilibre dans des conditions particulièrement exigeantes.

"Je pense qu’il est juste de dire que le week-end a été assez difficile pour tout le monde : arriver sur un nouveau circuit, retrouver le rythme et trouver le bon équilibre ainsi que les bonnes sensations avec la voiture n’a pas été facile dans ces conditions."

"Pour nous, tout s’est mis en place en qualifications, où je pense que nous avons extrait les meilleures performances de la voiture."

McNish confirme surtout l’analyse de Bortoleto concernant les évolutions introduites par l’équipe. Le nouveau package a répondu aux attentes lors de la séance décisive.

"Le nouveau package fonctionnait très bien et Gabi a réalisé des tours absolument fantastiques tout au long de la séance pour atteindre la Q3 et décrocher une bonne position de départ pour demain."

"Nico était exactement sur le même rythme mais, malheureusement, il a bloqué les roues à l’approche du virage 14 lors de son dernier tour : il partira 15e après l’application des pénalités de Colapinto et Lindblad."

Cette différence entre le résultat brut des qualifications et le rythme réel affiché par Hülkenberg rend Audi plutôt optimiste avant le Grand Prix.

"Lorsque l’on connaît le rythme de course qu’il a montré et sa capacité à se frayer un chemin dans le peloton, je pense que nous avons deux voitures pleinement dans le jeu demain."