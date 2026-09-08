Audi F1 a signé ’une belle performance’ dans un week-end qui s’annonçait ’difficile’

Audi F1 s’attendait à un week-end difficile à Monza, la faute notamment à un moteur manquant de puissance, mais l’équipe est passé près de marquer des points, avec la 11e place de Gabriel Bortoleto et la 12e de Nico Hülkenberg sous le drapeau à damier. Allan McNish, le team principal, reconnait les difficultés rencontrées au Grand Prix d’Italie mais tire un bilan globalement positif de ce résultat d’ensemble.

A noter que l’équipe pourrait gagner un point puisqu’elle a notifié son intention de faire appel de la décision de la FIA, qui n’a pas pénalisé Yuki Tsunoda pour avoir provoqué un deuxième tour de formation en se plaçant de travers sur son emplacement.

Et si les commissaires ont accepté la version de Racing Bulls selon laquelle c’est le directeur de course qui a décidé de son propre chef de relancer un tour de formation, Audi espère contredire cette version et pénaliser Tsunoda, ce qui placerait Bortoleto dans le top 10.

Mais même sans cette possibilité, McNish était ravi de ce résultat alors que les difficultés étaient nombreuses à surmonter pour l’équipe de Hinwil et son moteur produit à Neubourg.

"Nous savions que Monza serait l’un des circuits les plus difficiles pour notre voiture. Terminer la course avec nos deux monoplaces juste aux portes des points représente donc une belle performance" a déclaré l’Ecossais.

"Les départs ont compliqué la tâche de Nico et de Gabriel et compte tenu de la longue distance jusqu’au premier virage, perdre des places d’entrée de jeu nous a contraints à une course de remontée constante."

"Je pense que tout le monde a fait du bon travail pour tirer le meilleur parti de la situation. Les deux pilotes ont bien remonté le peloton, les choix stratégiques ont été judicieux, notamment concernant la voiture de sécurité virtuelle pour Nico, et l’équipe aux stands a une fois de plus réalisé un arrêt excellent."

"L’exécution globale de l’équipe a été très bonne, et c’est un point positif que nous emportons avec nous pour l’épreuve de Madrid."