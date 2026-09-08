Mercedes F1 n’a pas avantagé Antonelli face à Russell à Monza

Nico Rosberg a rejeté les suggestions selon lesquelles Mercedes F1 aurait favorisé Kimi Antonelli par rapport à George Russell lors du Grand Prix d’Italie, insistant sur le fait que l’écurie de Brackley maintient une égalité stricte entre ses prétendants au titre. Lors de la voiture de sécurité virtuelle, l’Italien est rentré chausser des pneus car ses mediums étaient usés, tandis que Russell est resté en piste avec ses gommes dures.

Un choix double qui semblait logique dans les deux cas, et que Russell n’a pas critiqué après la course malgré la défaite face à un Antonelli très rapide une fois ses pneus changés. Rosberg confirme que ce choix n’avantageait pas Antonelli en particulier.

"Non, non, non, non, non. Opportunité égale pour les deux. Cela doit être le cas. Et c’est le cas. Ils se battent pour le championnat" a répondu fermement le champion du monde 2016 sur Sky F1.

L’Allemand, qui a piloté pour Mercedes de 2010 à 2016, a expliqué que les protocoles internes de l’équipe accordent automatiquement la priorité de la stratégie à la voiture de tête.

"C’est très clair en interne au sein de l’équipe. George mène la course. Il obtient la meilleure stratégie pour arriver, de la manière la plus rapide possible, au bout de la course. Il a le premier choix. Peu importe où se trouve Kimi ou ce qu’il fait ou quoi que ce soit d’autre, c’est lui qui l’a."

"Et c’est ce que Mercedes doit maintenant confirmer. À ce moment-là, pour George, le meilleur moyen était de rester en piste et de ne pas rentrer pour prendre ces pneus mediums. Et si c’est le cas, alors tout est simple et équitable."

Russell serait peut-être rentré s’il n’était pas en tête, mais Rosberg reste prudent : "C’est difficile à dire. Comme je le dis, George doit obtenir la meilleure stratégie parce qu’il mène. Donc on doit lui donner la meilleure stratégie, quelle qu’elle soit."

"Et cela devait être le moyen le plus rapide d’aller au bout que de rester en piste avec ces pneus durs parce qu’il ne lui restait qu’un train de mediums usagés. C’est difficile à savoir de l’extérieur, mais j’espère que c’était le cas."

Rosberg a même comparé le vainqueur du jour à Michael Schumacher : "Il vient d’avoir 20 ans. C’était une course historique. Il a piloté comme le faisait Michael Schumacher, en remontant depuis le fond de la grille à travers le peloton."

Se tournant vers le frère de Michael, Ralf, qui est également consultant sur Sky, Rosberg l’a interrogé : "Tu l’as déjà dit ? Ralf l’a probablement déjà dit : ’Tout comme Michael.’ Mais sérieusement, il a traversé le peloton de manière parfaite."

"Après le premier départ, il était déjà remonté à la 12e place. Après le deuxième départ, je ne sais pas, peut-être sixième, puis cinquième, puis troisième. Il était immédiatement là. Il a tout fait parfaitement. La vitesse était là. Vraiment phénoménal. Dans sa deuxième année seulement en Formule 1, c’est incroyable."

Et Ralf Schumacher a confirmé qu’il avait déjà comparé le jeune pilote à son frère, même s’il ne pense pas que la situation soit figée définitivement : "Absolument. Ce qu’il fait est vraiment très bon, et il réalise simplement de meilleures performances que son coéquipier en ce moment."

"Cela ne restera pas nécessairement toujours ainsi. Parfois, une amélioration sur la voiture ou une étape de développement arrive et convient soudainement mieux à George Russell. George Russell est un fantastique pilote, mais en ce moment, Antonelli est sur une dynamique."

"Il y a aussi un autre facteur. Il aime en parler, moi, je n’aime pas trop en parler. C’est toute la question de ce que l’on ressent. Je ne veux pas appeler cela des jeux psychologiques, mais Kimi a le soutien total de l’équipe. George a aussi du soutien, mais Kimi est très proche du patron de l’équipe."

"Cela a un effet. Et quand tout se passe à merveille pour Kimi alors que les choses ne fonctionnent pas pour George, alors on commence à entendre des fantômes partout, pour ainsi dire, et cela n’aide pas, j’imagine."

Rosberg a confirmé ces propos, ayant lui-même vécu cette situation quand il a affronté Lewis Hamilton chez Mercedes, lors de leurs trois batailles pour le titre entre 2014 et 2016.

"En interne, c’est tellement difficile quand votre principal rival est votre coéquipier. Même aujourd’hui, George se dit probablement immédiatement ’ils lui ont donné la meilleure stratégie, c’est incroyable, c’est injuste’. Même si ce n’est probablement pas vrai, c’est là que va votre esprit."

"Cela peut vous rendre complètement fou psychologiquement. Si j’étais à sa place et que je devais subir une défaite comme celle-ci, où mon coéquipier a pris le départ en dernière position et m’a quand même battu, waouh, ce serait une défaite brutale pour moi. Mais j’ai trouvé qu’il a géré cela de manière très professionnelle, à la radio comme après. Très posé."