Une F1 sur les rails et dans le métro ! Red Bull fait rugir la RB8 sous Madrid (+ vidéo)

Après avoir emmené ses Formule 1 dans certains des endroits les plus improbables de la planète, Red Bull Racing a cette fois décidé de quitter le bitume pour s’aventurer sous terre et sur les rails ! Pour célébrer le retour du Grand Prix d’Espagne à Madrid, 45 ans après la dernière édition dans la capitale espagnole, l’écurie a fait rouler la mythique RB8 sur les voies du métro madrilène, dans une opération spectaculaire réalisée avec Metro de Madrid et le circuit du MadRing.

Red Bull Racing a ainsi troqué l’asphalte pour les rails afin de transformer la RB8, monoplace ayant remporté deux titres mondiaux, en véritable rame de métro. L’opération, réalisée sur le tout nouveau complexe du MadRing Circuit, a constitué un défi d’ingénierie inédit, documenté dans un court-métrage consacré à cette aventure à voir ci-dessous.

Des sommets de l’Himalaya aux rives de la mer Morte, Red Bull Racing a déjà emmené le spectacle de la Formule 1 dans des lieux pour le moins inattendus. Mais les tunnels souterrains étroits et faiblement éclairés du réseau madrilène semblaient jusqu’ici constituer une limite infranchissable. Jusqu’à présent.

Faire circuler une monoplace de Formule 1 sur des voies ferrées représentait un défi technique unique, qui n’avait encore jamais été relevé. Pour mener à bien cette opération ambitieuse, l’équipe Heritage de Red Bull Racing s’est associée au collectif espagnol d’ingénierie et de création Andtonic, avec la volonté de repousser une nouvelle fois les limites du possible.

Le projet a débuté dans les ateliers de Canillejas, où des roues métalliques spécialement conçues pour l’occasion ont été dessinées puis fabriquées dans un délai record. Pesant 29,8 kg chacune, soit deux fois le poids d’une roue de Formule 1 classique, ces roues sur mesure étaient indispensables pour permettre à la RB8 de circuler directement sur les rails du métro de Madrid.

Une fois la transformation réalisée, l’ancien pilote de Formule 1 Patrick Friesacher a pris place dans le cockpit. Équipée de ses roues en acier, la RB8 est alors entrée dans l’histoire du métro et du sport automobile en rugissant à travers une partie du réseau madrilène fermé au public. La monoplace est notamment passée à proximité de la station Estadio Metropolitano, ainsi que des dépôts de Sacedal et de Chamartín.

Pour Friesacher, l’expérience était aussi inhabituelle qu’inoubliable.

"C’était une expérience incroyable. J’ai eu la chance de vivre beaucoup de choses avec notre équipe Heritage, mais conduire une Formule 1 sur des voies ferrées était surréaliste. C’est vraiment génial de pouvoir ajouter ’conducteur de métro’ à mon CV," a déclaré le pilote chargé des démonstrations pour Red Bull Racing.

Cette opération spectaculaire intervient alors que Madrid s’apprête à accueillir de nouveau la Formule 1, avec un accès particulièrement original pour les spectateurs. Le MadRing sera en effet facilement accessible grâce à une nouvelle station de métro construite au sein même du complexe du circuit. Des milliers de spectateurs pourront ainsi rejoindre le site du Grand Prix par le réseau souterrain, pour assister au premier Grand Prix de Madrid depuis 1981.

Vidéo :