Audi F1 a ’rassemblé des infos sur le Madring’ et doit ’extraire plus de performance’

Audi F1 s’est placée dans le peloton au terme de la première journée de roulage à Madrid, à l’occasion des essais libres du Grand Prix d’Espagne. Les deux voitures étaient 12e et 13e du classement et ont pu se mesurer au défi que représente le Madring, tracé urbain ultra-rapide qui va obliger les pilotes à ne pas commettre d’erreur et à être très rapide tout au long des 22 virages qui le composent.

Nico Hülkenberg a devancé son équipier de 0"110, et il est satisfait des performances mais surtout des données récoltées. De plus, l’Allemand a apprécié le défi que représente le circuit espagnol en cette première journée.

"Ce fut une première journée intéressante sur un tout nouveau circuit. Il y avait beaucoup à apprendre et énormément à explorer, et c’est assurément une piste unique. Elle est incroyablement rapide, presque comme des montagnes russes, avec très peu de droit à l’erreur, donc elle vous garde en alerte tout au long du tour" a déclaré Hülkkenberg.

"Nous avons rassemblé plein d’informations, et il s’agit maintenant de tout passer en revue pendant la nuit, de comprendre ce que nous avons appris et de voir comment nous pouvons l’utiliser pour nous améliorer encore."

Dans l’autre voiture, Gabriel Bortoleto a apprécié la découverte d’un circuit qui lui a plu, mais il admet qu’il faudra trouver de la performance sur la R26 pour jouer la Q3 et le top 10 dans la suite du week-end.

"C’était génial d’avoir enfin un premier ressenti du Madring. Dans l’ensemble, ce fut une journée positive pour nous" a déclaré le pilote brésilien avant de se concentrer sur ses retours plus techniques.

"Nous avons beaucoup appris tout au long des deux séances, bien qu’il reste encore du travail à faire cette nuit pour essayer d’extraire un peu plus de rythme de notre voiture. Ce sera notre tâche principale demain, nous allons continuer à travailler, et j’ai hâte d’y être."