Racing Bulls passe du 4e temps de Lindblad au premier crash en F1 sur le Madring

La quatrième place d’Arvid Lindblad au terme de la première journée d’essais du Grand Prix d’Espagne peut sembler être un motif de satisfaction important chez Racing Bulls, mais la journée du pilote britannique s’est malheureusement terminée dans le mur au virage 13 du circuit de Madrid. Si l’équipe parvient à reconstruire sa voiture avec un ressenti similaire, il pourrait jouer la surprise de ce week-end sur le Madring.

En effet, le pensionnaire de l’équipe de Faenza s’est montré particulièrement véloce, notamment dans les deux premiers secteurs où il rivalisait tout simplement avec les pilotes des équipes de pointe, et il sera donc à surveiller demain pour les EL3 et pendant les qualifs.

"C’était une première journée positive pour nous ici à Madrid. Je n’ai pas eu l’impression de vivre une expérience totalement inédite, car j’ai pris l’habitude d’apprendre de nouveaux circuits le vendredi cette année."

"Nous avons affiché une bonne vitesse tout au long de la journée et nous avons été rapides sur chaque tour bouclé lors des EL2. Ce n’était pas agréable de terminer la séance par un accident. De l’extérieur, cela semblait assez impressionnant, mais heureusement, le choc n’a pas été trop violent et je vais très bien."

"La voiture a subi quelques dégâts ; je présente donc mes excuses à l’équipe pour le travail supplémentaire qu’elle devra accomplir ce soir."

"Finir 4e à la régulière est un excellent résultat qui nous place en bonne position pour demain. Je vais me concentrer sur la remise à zéro ce soir et mettre à profit les enseignements de la journée pour les qualifications."

Dans l’autre voiture, Yuki Tsunoda n’est pas en reste. Malgré un problème qui lui a fait perdre du temps de roulage en EL1, il a terminé la journée en huitième position et confirme le très bon niveau de performance de la VCARB 03, qui est très proche des top teams.

"La journée n’a pas été de tout repos, mais j’ai vraiment apprécié le nouveau tracé, qui est très plaisant à piloter. La confiance est primordiale ici ; perdre du temps de roulage lors des EL1 n’était donc pas idéal, d’autant plus que j’ai rencontré un peu de trafic durant les EL2, ce qui a compliqué les choses."

"Dans l’ensemble, je me sens bien au volant. Nous montons en rythme séance après séance et l’objectif est désormais de tout mettre bout à bout pour les qualifications de demain."