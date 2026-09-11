Red Bull a ’besoin de travailler’ pour comprendre un Madring ’très différent’ des autres circuits

Red Bull semble encore en retrait face aux meilleures équipes en ce début de week-end du Grand Prix d’Espagne à Madrid. En effet, Max Verstappen s’est placé sixième des EL2 et cinquième des EL1, avec toujours du retard sur les pilotes Mercedes F1 et Ferrari. Mais le Néerlandais semble en mesure de jouer avec les McLaren pour le moment, même s’il a rencontré quelques petits problèmes à régler avant la suite du week-end.

On l’a notamment entendu parler à la radio d’un problème mécanique sur sa RB22, qu’il voulait faire vérifier après le terme de la séance. Si les performances pures sont correctes, il reste encore beaucoup de travail pour optimiser le week-end sur le Madring.

"De notre côté, j’ai juste besoin de travailler un peu sur l’équilibre, d’essayer d’en tirer un peu plus sur un tour, puis de voir comment les pneus tiennent sur le long terme. Je suppose que tout le monde est un peu dans le même bateau" a déclaré Verstappen, qui a aussi abordé le fameux problème mécanique.

"Tout est pilotable, mais ce n’était pas le même ressenti, mais ils vont régler ça" a-t-il poursuivi, avant de donner son avis sur le circuit de Madrid.

"Je ne suis pas fan des circuits urbains, donc ça ne changera jamais. Je préférerai toujours piloter sur un circuit comme Spa. Mais ce qu’ils ont fait et la façon dont ils ont tout construit, je pense qu’ils ont fait du très bon travail, mais je ne suis pas fan des circuits urbains."

Liam Lawson a quant à lui bouclé la première journée à la dixième place, et le Néo-Zélandais n’a pas pris de risques sur ce nouveau circuit, quitte à afficher un retard conséquent, près d’une seconde, sur le quadruple champion du monde qui occupe l’autre garage.

"Pour nous tous, le Madring est très différent et demande beaucoup plus de temps pour s’y habituer par rapport aux circuits sur lesquels nous sommes allés de nombreuses fois au fil des ans. La piste est très excitante, très rapide à de nombreux endroits et exige un très fort engagement" a noté Lawson.

"Les EL1 ont surtout servi à monter en puissance. La piste devient beaucoup plus rapide parce qu’on n’y a jamais vraiment roulé, alors à mesure que l’on enchaîne les tours, on dépose du gomme et on la rend plus rapide, mais je pense qu’après les EL2, il y a définitivement encore du temps à gagner."

"L’objectif principal pour ce week-end est d’essayer de faire autant de tours que possible pendant les essais libres et d’être prêts pour les qualifications. Nous avons donc probablement gardé un peu de marge tout en nous habituant à la piste, mais tout semble correct pour l’instant. Nous allons essayer d’affiner les réglages cette nuit et d’avoir un pilotage plus solide demain."

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, a tiré un premier bilan positif après ce vendredi : "C’est un circuit exigeant pour tout le monde, aussi bien pour les pilotes que pour les équipes. C’est une piste exigeante pour tout le monde, pour les pilotes, pour les équipes."

"Je pense que nous avons exécuté notre programme. De ce point de vue, nous sommes donc satisfaits. Max et Liam ont fait du bon travail pour garder la voiture sur la piste. Et nous avons obtenu la comparaison que nous voulions par rapport à la voiture."

"Je pense que tout le monde va se gratter la tête ce soir pour essayer de mettre sa voiture dans une meilleure fenêtre, mais cela fait partie du travail."

Avec plus de gomme déposée sur le nouvel asphalte, la piste va continuer d’évoluer jusqu’aux qualifications, et lorsque les pilotes reprendront la piste pour la troisième séance d’essais libres samedi, les conditions seront vraisemblablement différentes.

"Absolument. C’est déjà une piste exigeante en soi, rien qu’en raison du tracé, des murs et de la variété des virages. Et puis, bien sûr, nous devons prendre en compte l’évolution pour demain. Donc probablement un peu plus de travail, un peu plus de simulations, un peu plus de simulateur ce soir. Et comme vous l’avez vu, malgré toutes ces variables, le peloton semble assez compact."

Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull, a détaillé les défis qui ont façonné cette journée, et ce que l’équipe doit désormais faire pour progresser en vue des qualifications et pour dompter le Madring.

"La piste est plus bosselée que prévu, notamment dans les virages rapides comme les 10, 11 et 12. Le comportement de la voiture y représente un vrai défi. La gestion de l’énergie est délicate aussi. Je ne suis pas pilote, mais c’est un exercice exigeant" a indiqué le Français.

"Les séances se sont bien déroulées, de manière assez fluide, c’était conforme à un vendredi classique. Maintenant, nous devons améliorer la voiture, mais le point positif est que nous ne sommes pas largués."

"Nous savons que nous sommes toujours dans le coup. Il y a eu un peu de trafic lors des longs relais, mais ces derniers étaient plutôt compétitifs, pour être honnête. Je pense que nous sommes performants en matière de gestion des pneus."