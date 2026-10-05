McLaren F1 pousse pour avoir Lambiase dès 2027

Zak Brown espère que Gianpiero Lambiase pourra rejoindre McLaren plus tôt qu’initialement envisagé et commencer à travailler pour l’équipe au cours de l’année 2027. Alors que son arrivée avait été annoncée "au plus tard en 2028" , le directeur général de McLaren se montre désormais optimiste quant à la possibilité de voir l’actuel ingénieur de course de Max Verstappen porter les couleurs papaye dès l’année prochaine.

McLaren avait annoncé plus tôt cette année le recrutement de Lambiase, l’une des figures les plus importantes de l’organisation de Red Bull en piste au cours de la dernière décennie.

La communication de l’équipe britannique précisait alors que son arrivée interviendrait "au plus tard en 2028". McLaren indiquait également que Lambiase deviendrait son directeur des opérations en course et qu’il rendrait compte au directeur d’équipe Andrea Stella.

Son recrutement a ensuite été entouré d’une interrogation sur la fonction exacte qu’il occupera à Woking, Red Bull donnant une version différente de celle officiellement communiquée par McLaren.

Cette présentation de son futur rôle a en effet été contestée par Laurent Mekies. Le directeur de Red Bull a affirmé comprendre que Lambiase rejoignait en réalité McLaren afin d’y occuper le poste de directeur d’équipe.

Une différence notable entre les deux versions, même si McLaren n’a pour l’heure pas modifié la fonction officiellement annoncée lors de la confirmation de son recrutement.

Avant de rejoindre McLaren, Lambiase doit mettre un terme à l’une des associations pilote-ingénieur les plus fructueuses de l’histoire récente de la Formule 1.

Il occupe le poste d’ingénieur de course de Verstappen depuis l’arrivée du Néerlandais chez Red Bull en 2016. Leur relation, marquée par des échanges radio particulièrement directs, a accompagné les nombreux succès remportés par Verstappen et Red Bull au fil des saisons.

Cette collaboration approche désormais de son terme et Brown espère ne pas devoir attendre jusqu’en 2028 pour accueillir Lambiase au McLaren Technology Centre.

Interrogé par Sky F1 sur le calendrier de son arrivée, l’Américain a affiché son optimisme.

"Je suis optimiste quant au fait que nous le verrons en papaye à un moment donné l’année prochaine."

Une arrivée en 2027 constituerait donc une accélération par rapport à l’échéance maximale communiquée lors de l’annonce initiale, même si Brown ne donne pas encore de date précise.

Elle interviendrait également dans une période importante pour McLaren, qui traverse une campagne 2026 plus compliquée qu’espéré.

Après un début d’année difficile, l’équipe de Woking avait retrouvé une dynamique nettement plus positive en décrochant deux victoires autour de la mi-saison. Mais sa forme s’est récemment dégradée et McLaren a de nouveau reculé dans la hiérarchie comme l’a concédé Andrea Stella ce matin après Sepang.

L’arrivée future de Lambiase s’inscrit donc dans la volonté de renforcer une structure qui cherche à retrouver durablement son meilleur niveau.

Brown se montre néanmoins très positif concernant la situation générale de McLaren. Son optimisme ne concerne d’ailleurs pas uniquement la Formule 1, puisque le constructeur britannique doit également rejoindre la catégorie Hypercar du Championnat du monde d’Endurance l’année prochaine, en parallèle de son engagement en IndyCar.

Le directeur général estime que les progrès accomplis depuis le difficile début de saison démontrent la qualité du travail réalisé à l’usine, même s’il reconnaît que McLaren est encore loin d’avoir terminé son travail.

"Je suis très enthousiaste à propos de tout ce que nous avons en cours à l’usine, les hommes et les femmes font un excellent travail."

"Nous avons énormément progressé cette année après un début de saison très difficile, mais j’ai le sentiment que nous maîtrisons désormais à peu près les choses."

"Il reste encore beaucoup de travail à faire, les pilotes font un excellent travail, c’est une période passionnante. Nous avons le Championnat du monde d’Endurance qui arrive, notre équipe d’IndyCar."

"Donc, c’est agréable d’avoir une chemise papaye à porter pour aller travailler tous les jours au MTC (McLaren Technology Centre, l’usine de Woking)."