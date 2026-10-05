McLaren F1 admet être descendue ’au quatrième rang’ de la hiérarchie à Sepang
"Il est indéniable que certains de nos rivaux directs ont franchi un cap"
McLaren F1 n’a pas eu voix au chapitre dans la lutte pour les meilleures positions à Sepang, la faute à un manque de performance évident face aux trois autres équipes de pointe. L’équipe a connu un Grand Prix de Bahreïn frustrant en Malaisie, aggravé par un problème de vitesse de pointe pour Lando Norris, tandis qu’Oscar Piastri a sauvé une sixième place qui était loin des objectifs du package évolué de la MCL40.
Andrea Stella reconnait que parmi les top teams, McLaren était la dernière ce week-end. Le directeur de l’équipe détaille les raisons de cela et confirme qu’en dépit d’un opérationnel perfectible, le problème se situait surtout dans les performances.
"Ce fut une course riche en rebondissements, comme nous l’avions prévu. Au-delà de toute analyse des décisions prises aux moments clés, le choix des pneus au départ, le timing des arrêts aux stands, la réalité est que, ce week-end, notre package se situait au quatrième rang en termes de performance" indique l’Italien.
"Même si nous avions pris les décisions parfaites, je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux que la sixième place décrochée par Oscar. Certes, nous aurions pu marquer quelques points supplémentaires avec Lando sans son passage hors piste lors du second nouveau départ, mais cela n’aurait rien changé à l’évaluation globale de notre performance."
McLaren F1 constate donc une chute de performance malgré ses évolutions, ce qui n’est pas pour rassurer Stella et ses troupes. L’Italien pointe en particulier les progrès de Red Bull, alors que Mercedes F1 pourrait reprendre le large si la W17 voit ses évolutions comprises dans les prochaines semaines.
"Nous devons analyser attentivement les résultats des deux dernières courses et trouver le moyen de retrouver le niveau de performance affiché autour de la trêve estivale, période durant laquelle nous avions signé deux victoires et trois pole positions."
"Il est indéniable que certains de nos rivaux directs ont franchi un cap important, à l’image de Red Bull, et c’est désormais à nous de réagir pour revenir dans la lutte pour le podium et tenter d’améliorer notre classement dans les deux championnats."
Debriefing du Grand Prix
Le debriefing du GP de Bahreïn en Malaisie aura lieu ce lundi à 20h30 sur notre site et notre chaine Twitch. Il y aura beaucoup de choses à dire alors soyez avec nous !
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