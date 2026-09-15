Norris a roulé à Portimão avec McLaren Hypercar dans le proto des 24H du Mans

Lando Norris a essayé ce lundi le prototype Hypercar développé par McLaren Racing sur l’Autódromo Internacional do Algarve à Portimão pour le cinquième essai sur piste de la MCL-HY destinée à la catégorie Hypercar. Le champion du monde de Formule 1 en titre et pilote de McLaren F1 a rejoint directement le Portugal depuis Madrid, où il a décroché la pole position et un podium, pour rouler dans le prototype du WEC.

Après un passage très remarqué dans la montée de Goodwood lors du Festival of Speed, il a cette fois pu rouler dans la MCL-HY à plein régime. Après un premier run d’acclimatation, il a effectué 38 tours du circuit de 4,653 km au volant du prototype qui sera engagé en WEC et aux 24 Heures du Mans dès la saison 2027.

Son programme comprenait plusieurs éléments de développement et a permis de fournir à l’équipe le précieux retour d’expérience du champion de Formule 1 en titre. Le Britannique a travaillé aux côtés de Mikkel Jensen, lui aussi pilote officiel McLaren Racing.

Laurens Vanthoor, qui rejoindra officiellement l’équipe au début de l’année 2027, a également participé à cet essai. Cette journée a marqué la dernière étape du programme de développement réussi de la MCL-HY avant le retour de McLaren dans la catégorie reine de l’endurance internationale.

"Tout d’abord, un grand merci à l’équipe McLaren Hypercar de m’avoir laissé conduire la MCL-HY. C’était super de leur part de me donner l’opportunité de prendre un peu de plaisir et d’essayer quelque chose de nouveau, particulièrement pendant leurs préparatifs intenses pour l’année prochaine" a déclaré Norris.

"Je pense que nous avons aussi récolté des données précieuses, et j’espère avoir pu apporter un ensemble de sensations, de commentaires et de perspectives différents sur les choses, ce qui est utile pour l’équipe dans cette période d’essais cruciale."

"C’était cool pour moi personnellement de travailler avec cette équipe, et c’était aussi très excitant d’essayer une nouvelle machine. Cela fait des années que je n’ai pas fait de véritable essai au volant d’autre chose qu’une F1, donc le fait de pouvoir essayer quelque chose de différent, tout en restant au sein de la famille McLaren, était très spécial."

"Ce fut une journée amusante dans une voiture rapide sur un circuit sympa, à aider l’équipe à se préparer pour le lancement du WEC l’année prochaine. Un grand merci à toutes les personnes impliquées, j’ai hâte de remonter dans la voiture à l’avenir."

James Barclay, directeur de l’équipe McLaren Hypercar, a apprécié recevoir Norris pour cet essai et a salué l’enthousiasme du pilote britannique, en plus d’une adaptation particulièrement rapide à ce nouveau véhicule.

"Nous sommes tous des passionnés de course chez McLaren Racing, et le fait d’être engagés en Formule 1, en IndyCar et en championnat du monde d’endurance crée des opportunités croisées passionnantes entre les disciplines" a noté Barclay.

"Lando était très enthousiaste à l’idée de piloter la MCL-HY au-delà de sa démonstration à la montée de Goodwood, nous l’avons donc invité à se joindre à notre session d’essais privée à Portimão. Comme nous nous y attendions, il s’est adapté très rapidement, s’est intégré de manière fluide et a fourni un retour d’information précieux pour soutenir le développement de la voiture."

"Ce fut un plaisir de l’avoir avec nous, nous lui souhaitons plein de succès pour la fin de la saison de Formule 1, et nous nous réjouissons de l’accueillir de nouveau au sein de l’équipe McLaren Hypercar très bientôt."